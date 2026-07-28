Silvana Estrada lanza segunda fecha en el Auditorio Nacional tras agotar en preventa su primer show

Crédito: Jesús Soto Fuentes

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La cantautora veracruzana Silvana Estrada anunció este 28 de julio su segundo Auditorio Nacional, luego de que las entradas para su primera fecha quedaran agotadas tan solo en la preventa. La nueva fecha será el domingo 13 de diciembre de 2026.

A través de sus redes sociales, la autora de Si me matan, canción nominada al premio Latin Grammy en 2023, dio a conocer que la dinámica para la compra de boletos será igual a la de la fecha anterior: habrá una primera preventa para fans, luego una preventa Banamex y finalmente la venta general.

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Las entradas estarán disponibles en el sitio oficial de eTicket a partir de estas fechas:

Preventa fans : Será el 30 de julio a las 9:00 de la noche y estará habilitado para quienes realicen un registro previo a través de un link publicado en las redes oficiales de la cantante.

Preventa Banamex : Será el 31 de julio a las 11:00 de la mañana .

Venta general: A partir del 1 de agosto a las 11:00 de la mañana.

Con esta noticia, Silvana Estrada promete cerrar con broche de oro la gira de su último disco, Vendrán Suaves Lluvias, que la llevó a recorrer distintas ciudades en el país y en el mundo parte del 2025 y 2026.

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Segunda fecha para el Auditorio Nacional de Silvana Estrada

Silvana Estrada regresa para no dejar a ningún fan fuera del Auditorio Nacional

Cuando anunció la primera fecha, el pasado 26 de mayo, la autora de Te Guardo, compartió que no abriría más conciertos debido a que había sido una larga gira y necesitaba descansar, sin embargo, luego de que se agotaran las entradas para ese primer Audiotiro Nacional en su carrera, pareció cambiar de opinión.

Estrada dio a conocer la noticia de una segunda fecha el pasado lunes 27 de julio a través de sus redes sociales, donde compartió un video sentada frente al Auditorio Nacional con un mensaje para sus fans.

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“Mi primer Auditorio Nacional. No lo puedo creer. Después de tantos años, de tanto trabajo. Y después, unas buenas vacaciones...“, comentó Silvana Estrada en su video.

Silvana Estrada anuncia segunda fecha en el Auditorio Nacional

“¿Y la gente? ¿Y la gente que se quedó afuera? ¿Y los mensajes que me llegan de la gente que se quedó sin entradas? Dios, ¿será que tengo que hacer una segunda fecha? ¿Eso es lo que estoy sintiendo? ¿Y si luego las vacaciones se extienden y toda esa gente se quedó sin ver mi primera auditoría?“, compartió después, dando el anuncio de que pronto habría una segunda fecha confirmada.

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Finalizó dirigiéndose a sus fans y agradeciendo el apoyo y el cariño que ha recibido, y compartiendo una y otra vez la alegría por esta noticia. “Va a ser hermoso. Segunda fecha. Ahí nos vemos. Qué loco cerrar así el año. No lo puedo creer. Gracias”, agregó.