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Redes criminales del CJNG sancionadas por EEUU apuntan al tequila como puente para el lavado de dinero

Las redes lideradas por Audias Flores Silva y Gerardo Botello Rozalez utilizaron compañías tequileras y agrícolas para ocultar actividades ilícitas y extender su estructura criminal en México

Campo de agave azul con hileras, destilería con tanques de acero inoxidable, barriles de madera, un edificio, una camioneta y trabajadores.
Un extenso campo de agave azul con hileras alineadas y una destilería con tanques de acero y barriles se ubica en Jalisco, México. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Departamento del Tesoro de Estados Unidos bloqueó a más de 50 personas y empresas vinculadas al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), entre ellas 13 sociedades mercantiles ligadas a dos de sus mandos: Audias Flores Silva, alias El Jardinero, y Gerardo Botello Rozalez, alias El Cachas.

La acción, ejecutada por la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros (OFAC), expuso que la producción de tequila y el cultivo de agave son el denominador común de ambas redes, según una revisión de Milenio a las actas constitutivas de 12 de esas 13 empresas. Cada red opera de forma independiente —sin socios, notarios ni domicilios compartidos—, pero las dos tienen en su estructura al menos una empresa tequilera o mezcalera y una agrícola dedicada al agave.

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La industria tequilera como vehículo de lavado para el CJNG

La elección del sector tequilero no es casual. Según un análisis de la organización Insight Crime, construido a partir de datos de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México, la industria reúne condiciones que la convierten en un vehículo preferente para el lavado de dinero: es extremadamente lucrativa y el 80 por ciento de su producción se exporta a Estados Unidos, el principal destino del narcotráfico mexicano.

El agave azul, materia prima del tequila, se cultiva en zonas de alta peligrosidad, lo que expone a los productores legítimos a extorsión y secuestro. Esa vulnerabilidad facilita la infiltración criminal en la cadena de valor del sector.

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Infografía sobre el Cartel Jalisco Nueva Generación con texto, iconos y gráficos que muestran sanciones, lavado de dinero y exportación de tequila.
Una infografía del Departamento del Tesoro de Estados Unidos detalla las sanciones impuestas a más de 50 personas y empresas ligadas a las redes criminales del Cartel Jalisco Nueva Generación en la industria tequilera de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La UIF detectó el problema desde 2020, cuando su operativo Agave Azul derivó en el bloqueo de cuentas de mil 939 personas vinculadas al CJNG. El operativo evidenció que el cartel lleva años usando la industria como pantalla financiera.

Las empresas de El Jardinero: de Amatitán a las gasolineras

La red de El Jardinero incluye dos empresas del sector: Agropecuaria Amateq del Valle, registrada en Tequila, Jalisco, en 2021, y Casa Tequilera El Origen del Tequila, constituida en Amatitán, Jalisco, en 2022. La primera tiene como objeto social la agricultura general y menciona el agave junto a cultivos como maíz, frijol y garbanzo.

La segunda se dedica a la siembra y venta de agave, la destilación, el envasado y la exportación de bebidas alcohólicas, en el cual lista cinco variedades específicas de maguey en su acta constitutiva. Ambas están operadas por Roberto Jiménez Arias y su esposa, Martha Alicia Alvarado Rodríguez, miembros del CJNG y señalados en las sanciones.

La red también incluye a El Almacén Licorería, a nombre de Karely Lizbeth Ramírez Bañales, esposa de El Jardinero, aunque en esta no existe una acta constitutiva. Entre las demás compañías del grupo figuran Petrocoda, una gasolinera controlada por la prima Areli Isis Medina Flores;Stella Servicios Comerciales, dedicada a la compraventa mayorista de ropa y joyería; Hurrari Kash, enfocada en la construcción; y Productores Vagu, orientada a la madera y la carpintería.

La OFAC también señaló a César Alejandro Villaseñor Olivares, alias El Güero Conta, como el responsable de supervisar las finanzas de El Jardinero y de administrar la red de empresas fachada. Las autoridades mexicanas arrestaron tanto a El Jardinero como a El Güero Conta en abril de 2026.

Retrato frontal tipo ficha criminal de un hombre de mediana edad con cabello oscuro, ojos censurados con una barra negra, sobre un fondo oscuro y un logo CJNG.
Retrato tipo ficha criminal de Audias Flores Silva, conocido como 'El Jardinero', presunto líder de una facción del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), con sus ojos bloqueados para preservar su identidad legal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La red de El Cachas: de Nayarit a Michoacán

La estructura de El Cachas opera con una lógica similar, aunque con actores y territorios distintos. Sus dos empresas del sector son Green Agropacific, creada en 2023 en Tepic, Nayarit, con objeto social en producción de agave, fabricación de mezcal y bebidas alcohólicas, y Rancho San Miguel Los Tres Hermanos, registrada en 2019 en Zapotlán el Grande, Jalisco, como sociedad de producción rural de cultivos agrícolas en general.

El Departamento del Tesoro identificó a esta última como una compañía de tequila y agave, aunque su acta constitutiva no menciona destilados. La diferencia entre la descripción oficial y el documento mercantil ilustra cómo el CJNG usa objetos sociales genéricos para ocultar actividades reales.

El eje de control de esta red es Miguel Ángel Ayala Botello, primo de El Cachas y ex director de Seguridad Pública de Tepalcatepec, Michoacán. A su nombre figuran también Bubux Baby Shoes, dedicada a la venta de calzado infantil, y Corporativo de Seguridad Alfa y Gama.

Los sobrinos de El Cachas, Gustavo Botello Rodríguez y Williams Geovanni Botello Rodríguez, también fueron sancionados. El primero fue arrestado en septiembre de 2025 por cargos de narcotráfico. La esposa del capo, Liliana Cisneros Tapia, y sus tres hijos —Jesús David, Edgar Gerardo y Ricardo Botello Ortiz— completaron la lista de señalados por parte de esta red.

Parche bordado circular con borde azul, fondo verde y letras amarillas "CJNG", mapa de México azul con dos estrellas amarillas y el texto "CARTEL DE JALISCO NUEVA GENERACIÓN".
Un parche bordado con el logotipo del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) se observa en una prenda de tela oscura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Departamento del Tesoro precisó que El Cachas fue arrestado en 2018 mientras se desempeñaba como guardaespaldas de la esposa del entonces líder del CJNG. Durante su reclusión en Jalisco, fue vinculado públicamente a abusos sexuales contra guardias penitenciarias. Aun desde prisión, mantuvo el control de operaciones del cartel en distintos territorios.

El contexto: la muerte de El Mencho y el nuevo liderazgo del CJNG

Las sanciones del 23 de julio se enmarcan en una ofensiva financiera más amplia del gobierno de Donald Trump contra el CJNG, al que Washington designó como organización terrorista extranjera el 20 de febrero de 2025. Desde abril de 2015, la OFAC ha sancionado a más de 250 personas y entidades ligadas al cartel.

El comunicado del Departamento del Tesoro confirmó que Rubén Oseguera Cervantes, alias El Mencho, fundador del CJNG, murió durante un operativo del gobierno mexicano en febrero de 2026. Su sucesor es Juan Carlos González, alias Pelón, su hijastro, quien enfrenta una acusación federal por narcotráfico en el Distrito de Columbia. El Departamento de Estado ofrece hasta USD 5 millones por información que conduzca a su arresto o condena.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó en el comunicado oficial que las acciones del día “golpean el liderazgo, los financieros y las redes criminales” del CJNG con el objetivo de “negarle al cartel los recursos que usa para traficar fentanilo, aterrorizar comunidades y amenazar vidas estadounidenses”.

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