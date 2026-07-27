Cronograma de actividades de La Casa de los Famosos México 2026: así quedan las dinámicas de cada día

Conductores y miembros de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México, la cual tendrá nuevas dinámicas. (Infobae/Jenifer Nava)

La nueva temporada de La Casa de los Famosos México 2026 ya comenzó y, tras el estreno realizado el domingo 26 de julio, se dio a conocer el cronograma oficial de actividades que marcará el desarrollo del reality durante toda la semana. Con 18 celebridades ya instaladas en la casa, cada dinámica será determinante para definir estrategias, alianzas y la permanencia de los habitantes.

Uno de los momentos más importantes llegará cada lunes con la Prueba de Líder, ya que quien resulte ganador obtendrá inmunidad frente a la nominación que deberá defender y el privilegio de ocupar la suite junto con un acompañante. Esa ventaja puede convertirse en un punto de inflexión dentro del juego y modificar el rumbo de la competencia desde el inicio de cada semana.

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El calendario también contempla pruebas, dinámicas de convivencia y momentos decisivos que culminarán con la eliminación de un participante cada domingo.

Así quedó el cronograma oficial de actividades

Cronograma de La Casa de los Famosos México 2026 - (Captura de pantalla)

Estás podrían ser las dinámicas semanales que se desarrollarán de la siguiente manera:

Lunes: Prueba de Líder.

Martes: Inicio de la prueba semanal, Noche de Cine, Vida en Fotos y Cabina de las Tentaciones.

Miércoles: Noche de Nominación.

Jueves: Prueba de Salvación, final de la prueba semanal, Moneda o Caja del Destino y Cena de Nominados.

Viernes: Robo de Salvación y Fiesta Temática.

Sábado: Compra de despensa.

Domingo: Posicionamiento, Sinceramiento y Gala de Eliminación.

Cada una de estas actividades forma parte del desarrollo habitual del programa y tiene un impacto directo en la estrategia de los habitantes. Las pruebas otorgan ventajas dentro del juego, mientras que las nominaciones y la gala de eliminación definirán quién continúa en la competencia.

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Con este calendario, los participantes deberán combinar habilidad, estrategia y convivencia para avanzar semana a semana, ya que cualquier decisión podría modificar el rumbo del reality.

¿En qué consiste el formato de La Casa de los Famosos México?

La Casa de los Famosos México 2026: edad y pareja actual de los habitantes. (LCDLFM)

La Casa de los Famosos México es un reality show de convivencia en el que un grupo de celebridades permanece completamente aislado del mundo exterior durante varias semanas. Sin acceso a teléfonos celulares, internet o contacto con familiares, los participantes conviven las 24 horas del día bajo la vigilancia permanente de cámaras y micrófonos.

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A lo largo de la competencia enfrentan pruebas físicas y estratégicas, participan en dinámicas organizadas por la producción y emiten nominaciones que colocan a algunos habitantes en riesgo de abandonar la casa. Además, cada semana se disputan beneficios como el liderato o la salvación, elementos que pueden modificar el curso del juego.

El ciclo semanal concluye con la gala de eliminación, donde el público tiene la última palabra mediante su voto para decidir quién permanece y quién abandona la competencia, acercando a los sobrevivientes a la gran final.

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Ellos son los 18 habitantes de La Casa de los Famosos México 2026

Ilustraciones digitales realistas muestran los bustos de los dieciocho concursantes de La Casa de los Famosos México 2026 sobre un fondo degradado con logos de redes sociales y corazones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La nueva edición reúne a figuras de la actuación, la música, la conducción y la creación de contenido. Los habitantes son Mariana Ochoa, Luis Chaparro, Gema Garoa, Yanet García, Memo Schutz, Brianda Deyanara, Fede Vigevani, Ese Pérez, Arantza Ruiz, Masad Altamimi, Flor Vigna, Yahir, Cynthia Klitbo, Moisés Peñaloza, Aldo Rendón, Ximena Herrera, Karina Torres y Ernesto Laguardia.

Cada uno llegó con una trayectoria distinta y ahora deberá adaptarse a las reglas del reality, construir alianzas, enfrentar las pruebas semanales y evitar quedar fuera en las galas de eliminación. La convivencia y las decisiones estratégicas serán determinantes conforme avance la temporada.

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Con el calendario ya establecido y los 18 participantes dentro de la casa, la competencia arrancó oficialmente. A partir de ahora, las pruebas, las nominaciones, las estrategias y las eliminaciones marcarán el ritmo de una edición que promete mantener la expectativa del público semana tras semana.