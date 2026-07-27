Presidente de Argentina acusó al gobierno de México de financiar campañas en su contra

El mandatario sostiene en una entrevista en Radio Mitre que habría injerencia externa para desacreditar a su administración rumbo a los comicios presidenciales, y menciona también a Brasil y al Partido Demócrata de Estados Unidos. REUTERS/Mariana Nedelcu

El presidente argentino, Javier Milei, señaló que el gobierno de México forma parte del financiamiento de lo que calificó como una campaña “antiargentina”, orquestada —según sus dichos— para desacreditar a su administración de cara a las próximas elecciones presidenciales en Argentina.

Las declaraciones fueron realizadas durante una entrevista radial en Radio Mitre, en la que el mandatario habló sobre presunta injerencia extranjera en el proceso electoral argentino.

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Milei apunta también a Brasil y a Estados Unidos

De acuerdo con lo expresado por Milei, el 25% de los recursos destinados a esta campaña en su contra habría salido del gobierno de Brasil, aunque no ofreció una cifra ni un porcentaje específico respecto a la presunta participación de México.

El mandatario argentino afirmó, sin presentar pruebas públicas, que la campaña también sería financiada por:

El gobierno de México

El Partido Demócrata de Estados Unidos

Milei calificó a estos actores como “cabezas progresistas” interesadas en frenar lo que definió como el avance de sus políticas económicas, argumentando que un eventual éxito de su modelo representaría una amenaza para ese sector político.

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El mandatario argentino sostiene que una cuarta parte de los fondos para esas acciones proviene de la administración brasileña, aunque no presenta pruebas públicas ni detalla montos, y asegura que también participan otros actores internacionales. REUTERS/Jonathan Ernst

El contexto: un fin de semana de tensión diplomática con Brasil

Las acusaciones de Milei se dan horas después de que el gobierno de Brasil decidiera llamar a consultas a su embajador en Buenos Aires, Julio Bitelli, en respuesta a expresiones del mandatario argentino durante el acto de lanzamiento de la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, en São Paulo.

De acuerdo con la Cancillería brasileña, el embajador fue llamado a consultas debido a las “ofensas proferidas” por Milei, en uno de los momentos de mayor tensión reciente entre ambos países.

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La administración federal no confirma ni desmiente los dichos del mandatario argentino, quien sostiene que habría una operación para dañarlo antes de los comicios y la atribuye también a Brasil y a actores políticos en EU

La comparación con la visita de Lula a Cristina Kirchner

Milei también retomó su reclamo por la negativa de la justicia brasileña para que pudiera visitar al expresidente Jair Bolsonaro, quien cumple arresto domiciliario tras ser procesado por un presunto intento de golpe de Estado ocurrido en 2022.

En ese contexto, el mandatario argentino comparó su situación con la visita que, meses atrás, Lula da Silva realizó a la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner, quien también cumple arresto domiciliario. Milei sostuvo que a Lula no se le puso ningún impedimento para esa visita, mientras que a él sí se le negó ver a Bolsonaro.

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¿Por qué ahora? El trasfondo de las críticas tras el Mundial

Según reportes, las acusaciones de Milei se enmarcan en una ola de críticas hacia Argentina que, de acuerdo con el propio mandatario, se intensificó tras la final del Mundial 2026. Milei sostuvo que su gobierno representa un “faro de Occidente” y que por eso enfrenta lo que definió como una “campaña mediática” en su contra.

El presidente adelantó, además, que anticipa más señalamientos de este tipo de cara a procesos electorales próximos en la región, entre ellos las elecciones de octubre en Brasil, en las que competirá Flávio Bolsonaro.

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