Secretaría de la Defensa se deslinda del caso Dafne Zapata: no tiene atribuciones sobre academias militarizadas

La adolescente de 13 años murió en la Academia Militarizada Doenitz de Ciudad Madero, Tamaulipas. (Redes sociales)

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) emitió este 25 de julio un comunicado en el que negó tener atribuciones para autorizar, supervisar, inspeccionar o regular el funcionamiento de academias militarizadas privadas, en medio de la investigación por la muerte de Dafne Zapata Quintos, la adolescente de 13 años que falleció el 16 de julio durante un campamento de verano en la Academia Militarizada Marina Doenitz, en Ciudad Madero, Tamaulipas.

La Defensa respaldó su postura en el Reglamento Interior de la dependencia, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 2008, y precisó que ese ordenamiento derogó cualquier disposición administrativa que pudiera haber dado pie a una interpretación distinta.

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Con ello, la dependencia dejó en claro que no existía ni había existido vínculo institucional alguno con el plantel tamaulipeco.

El reglamento del DOF confirma que la educación militar es solo para personal castrense

Una consulta de Infobae México al Reglamento Interior de la Defensa, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 2008, confirmó que las atribuciones educativas de la institución están acotadas a su propio personal.

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El artículo 69 establece que la Dirección General de Educación Militar planea, organiza y supervisa el sistema educativo militar exclusivamente para los integrantes del Ejército y la Fuerza Aérea.

La educación militar es aplicada únicamente a elementos de la institución y no se tiene relación con planteles privados. (imagen ilustrativa) Foto: Defensa

El artículo 70 detalla las facultades de esa dirección: aplicar la Ley de Educación Militar, gestionar servicios educativos para el personal de la Defensa y supervisar las instituciones educativas militares propias de la institución. En ningún artículo del reglamento se otorga a la Defensa facultad alguna para intervenir en planteles privados civiles que adopten un modelo de disciplina militar.

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La SEP también rechazó tener atribuciones sobre planteles militarizados

Por su parte, la Secretaría de Educación Pública (SEP) emitió el 24 de julio un boletín en el que precisó que la educación militar se circunscribe exclusivamente a la formación del personal dentro de las instituciones de las Fuerzas Armadas, impartida por la propia Defensa. Por ello, no existía disposición normativa, criterio institucional ni marco regulatorio que previera, autorizara o regulara la enseñanza militar en instituciones de educación básica.

El secretario de educación compartió su postura tras la relevancia del caso Dafne Zapata. (Crédito: Presidencia)

El secretario Mario Delgado Carrillo fue directo: “Resulta inadmisible que, bajo una supuesta ‘educación militar’, se pretendan justificar, normalizar u ocultar actos de abuso, violencia, maltrato o prácticas que atenten contra la integridad física, psicológica o emocional de las personas menores de edad”. Añadió que ese tipo de conductas constituyen una violación flagrante e inaceptable de los derechos humanos y del principio del interés superior de la niñez.

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La SEP también advirtió que la autoridad educativa de Tamaulipas tomaría medidas respecto a la autorización que le otorgó a la Academia Marina Doenitz bajo la denominación “militarizada” en 2005, actualizada en 2013.

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