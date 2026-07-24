México y EEUU concluyen la tercera ronda del T-MEC: empresarios aseguran que el acuerdo brinda certeza económica por 10 años más

T-MEC (Reuters)

La tercera ronda de negociaciones bilaterales sobre la Revisión Conjunta del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) concluyó tras intensas jornadas de trabajo entre representantes de ambos países. Durante estas conversaciones, los equipos trataron asuntos clave como la seguridad económica, las condiciones laborales, el sector agropecuario, los servicios de pagos electrónicos, así como las industrias del acero, aluminio y automóviles.

En el encuentro participaron figuras como la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, el Secretario de Economía, Marcelo Ebrard, el Representante Comercial estadounidense, Jamieson Greer, y el Embajador de México en Estados Unidos, Ronald D. Johnson.

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De acuerdo con el Presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), José Medina Mora, el actual acuerdo comercial ofrece certeza para al menos una década más, lo que posiciona al país como un socio estratégico para impulsar la competitividad regional y favorecer la relocalización de actividades manufactureras.

“México crea empleos en EEUU al ser el primer comprador mundial de bienes estadounidenses. El año pasado México importó más de 330 mil millones de dólares de EEUU. México también crea empleos en EEUU al exportar al mercado estadounidense. Ningún país incorpora mayor contenido estadounidense en sus exportaciones. 63% de las exportaciones mexicanas son bienes intermedios y de capital; equipo que se utiliza en las fábricas estadounidenses”, escribió el organismo a través de un comunicado en redes sociales.

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Perspectivas para la próxima ronda de negociaciones del T-MEC

Las delegaciones acordaron reanudar el diálogo en septiembre de 2026 con una cuarta ronda en Washington, D.C. El sector empresarial mexicano, a través del CCE, reafirmó su compromiso de colaborar en la preparación de la postura nacional para ese encuentro, convencido de que la revisión del T-MEC es fundamental para consolidar a América del Norte como un bloque económico competitivo.

Comunicado de CCE. (captura de pantalla)

El Consejo, que agrupa a más de 2.000 asociaciones y representa cerca del 80 % del Producto Interno Bruto (PIB) mexicano, manifestó que su misión es impulsar la productividad, la innovación y la inversión, factores clave para el desarrollo económico y social del país.

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EEUU impone arancel del 10% a México

Tras la tercera revisión del tratado de libre comercio, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aclaró que la economía nacional no enfrenta un nuevo arancel por parte de Estados Unidos, pese al anuncio de un gravamen del 10% vinculado al combate contra el trabajo forzado.

Durante la mañanera del pueblo de este 24 de julio en Morelos, la mandataria mexicana detalló que la tarifa anunciada sustituye el arancel global previo, que vencía el 24 de julio, y que la relación comercial entre ambos países mantiene las condiciones establecidas desde 2025.

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Asimismo, explicó que los productos que forman parte del acuerdo comercial continúan con una tarifa cero. Para los artículos fuera del pacto, se mantiene en 25%, sobre todo en sectores como el automotriz, acero y aluminio.

El nuevo impuesto del 10%, conocido como “el trescientos uno”, se aplica a países que exportan bienes producidos mediante trabajo forzado, pero en el caso mexicano no representa una modificación sustancial respecto a lo que ya se tenía vigente.

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Argentina, Bangladesh, Camboya, Canadá, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, India, Indonesia, Jordania, Malasia, Pakistán, Sri Lanka, Trinidad y Tobago y el Reino Unido, también fueron notificados con el aumento del impuesto.