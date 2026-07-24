Rescatan 83 aves víctimas de tráfico en Michoacán, algunas presentaban lesiones: Profepa inicia proceso legal contra responsables

Profepa

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) aseguró 83 aves en Pátzcuaro, Michoacán, como parte de una operación contra el tráfico ilegal de vida silvestre. Algunas de las aves rescatadas presentaban lesiones y condiciones físicas comprometidas al momento de su aseguramiento. La autoridad ambiental inició el proceso legal correspondiente contra las personas responsables, priorizando el bienestar y la recuperación de los animales.

El operativo se realizó este 22 de julio en la colonia Lázaro Cárdenas, en el municipio de Pátzcuaro, tras una denuncia ciudadana por la presunta posesión y comercialización ilícita de ejemplares de vida silvestre. La acción formó parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, en coordinación con la Fiscalía de Asuntos Especiales de la Fiscalía General del Estado de Michoacán. La autoridad judicial competente emitió la orden de cateo y personal especializado realizó inspecciones y diligencias administrativas para asegurar a los animales.

PUBLICIDAD

(Profepa)

Diversidad de especies aseguradas y condición de las aves

En la diligencia, se localizaron y aseguraron 83 aves: 29 pericos atoleros, ocho loros frente blanca, seis calandrias, quince gorriones, un colorín sietecolores, nueve clarín jilguero, dos zanates y una matraca manchada. Durante la valoración médico-veterinaria preliminar, tres pericos australianos, tres agapornis y seis canarios fueron identificados con lesiones y condición corporal comprometida. Estos ejemplares recibieron atención veterinaria especializada y quedaron bajo resguardo para su seguimiento clínico, conforme a la normatividad ambiental aplicable.

La falta de documentación que acreditara la legal procedencia de las aves llevó al aseguramiento total de los ejemplares. El manejo de especies silvestres en México exige la presentación de documentos que avalen su origen y garanticen su trato conforme a la legislación ambiental vigente. Ninguno de los responsables presentó información o elementos necesarios que permitieran verificar el cumplimiento de las disposiciones legales para la posesión y aprovechamiento de estos animales.

PUBLICIDAD

Profepa

Acciones administrativas y resguardo de las aves

Las 83 aves aseguradas permanecerán de forma temporal en el Parque Zoológico Benito Juárez de Morelia, donde serán atendidas y valoradas por especialistas en medicina veterinaria. La prioridad es el bienestar de los ejemplares y su conservación, siguiendo los protocolos ambientales para su tratamiento y eventual destino.

La autoridad ambiental inició los procedimientos administrativos y legales correspondientes contra quienes resulten responsables. El tráfico ilegal de especies silvestres es una práctica que afecta la biodiversidad y el equilibrio de los ecosistemas en el país.

PUBLICIDAD

Las acciones para combatirlo incluyen inspecciones, denuncias y aseguramientos, además de la canalización de los ejemplares rescatados a espacios de resguardo adecuados. El tráfico y comercio ilícito de aves canoras y psitácidos representa una de las principales amenazas para estas especies en México.