México

Precio del dólar hoy en México: cotización de cierre del 24 de julio

La divisa estadounidense experimentó una caída respecto a la jornada anterior

Guardar
Google icon
Consulta en cuánto cerró el precio del dólar en la cotización de cierre del tipo de cambio en México este viernes 24 de julio. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Consulta en cuánto cerró el precio del dólar en la cotización de cierre del tipo de cambio en México este viernes 24 de julio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el cierre de operaciones, el dólar estadounidense se cotizó en promedio a 17,48 pesos mexicanos, lo que representa una disminución del 0,23% frente a los 17,52 pesos mexicanos de la jornada previa, según Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense registró un descenso del -0,32%, mientras que su variación interanual muestra una caída del -6,03%.

El dólar estadounidense ha mostrado una tendencia a la baja frente al peso mexicano en el último día, continuando un patrón negativo. Con una volatilidad actual del 7.75%, ligeramente superior a la volatilidad de referencia del 7.5%, el mercado refleja cierta inestabilidad en el tipo de cambio.

PUBLICIDAD

Los pronósticos económicos para 2026 del tipo de cambio USD/MX

El impacto de las inversiones relacionadas con el nearshoring y la entrada de divisas generada por el Mundial de Fútbol 2026 podría favorecer el fortalecimiento del peso mexicano. Para este año, los especialistas identifican como elementos determinantes de la volatilidad y el valor del dólar el crecimiento económico, la renegociación del T-MEC y las políticas arancelarias de Estados Unidos, así como la posible flexibilización de tasas por parte de la Reserva Federal a finales de 2025 y durante 2026, lo que podría debilitar al dólar a escala global.

Las proyecciones de instituciones y analistas anticipan para el cierre de 2026 un tipo de cambio en el rango de $19,30 a $20,50 pesos por dólar, con estimaciones de la Secretaría de Hacienda en $19,70, de Banorte en $19,30, de los analistas consultados por el Banco de México entre $20,00 y $20,50 y de Citi México entre $19,50 y $20,20.

PUBLICIDAD

Un sondeo de Reuters sitúa la cotización cerca del centro del rango histórico de la última década, entre $16,00 y $22,00. Además, se prevé un crecimiento del PIB nacional de entre 1,15 % y 1,4 % tras un periodo previo de menor dinamismo.

Cómo es el peso mexicano

El peso mexicano es la moneda de curso legal de México y se trata de la primera moneda en el mundo que usó el signo de $, mismo que más tarde fue retomado por Estados Unidos para el dólar.

Esta moneda es la decimoquinta moneda más negociada en el mundo, así como la más negociada en América Latina y la tercera a nivel continente sólo detrás del dólar estadounidense y el canadiense.

Actualmente se usa la abreviación MXN para hablar sobre el peso mexicano, pero antes de 1993 se usaban las siglas MXP.

Las monedas que normalmente se usan en México tienen forma semicircular y tienen el escudo nacional al reverso. Un peso mexicano equivale a 100 centavos. Existen monedas de 1, 5, 10 y 20 pesos; mientras que en billetes hay de 20, 50, 100, 200, 500 y 1,000 pesos.

Temas Relacionados

Precio del dólar en MéxicoTipo de cambioÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Caso Ayotzinapa: retiran prisión domiciliaria a Murillo Karam, pero usará brazalete electrónico

Como parte del proceso por la desaparición de los 43 normalistas, un juez cambió la medida cautelar contra el exprocurador General de la República

Caso Ayotzinapa: retiran prisión domiciliaria a Murillo Karam, pero usará brazalete electrónico

Euro hoy en México: cotización de cierre del 24 de julio

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea durante los últimos minutos de la sesión

Euro hoy en México: cotización de cierre del 24 de julio

Agreden al periodista Juan Pablo Ávila al salir de su domicilio en Tecomán, Colima

El comunicador fue atacado físicamente cuando estaba acompañado de su familia; posteriormente reportó tener lesiones pero estar fuera de peligro

Agreden al periodista Juan Pablo Ávila al salir de su domicilio en Tecomán, Colima

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 24 de julio: manifestantes bloquean circulación en James Sullivan, aquí las alternativas

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 24 de julio: manifestantes bloquean circulación en James Sullivan, aquí las alternativas

Temblor hoy 24 de julio en México: se registraron dos sismos de magnitud 4.4 y 4.3 en Veracruz y Chiapas

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy 24 de julio en México: se registraron dos sismos de magnitud 4.4 y 4.3 en Veracruz y Chiapas
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México viernes 24 de julio: hermano de autodefensa Hipólito Mora señala captura de su asesino

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México viernes 24 de julio: hermano de autodefensa Hipólito Mora señala captura de su asesino

Agreden al periodista Juan Pablo Ávila al salir de su domicilio en Tecomán, Colima

Capturan en EEUU a El Conejillo, uno de los presuntos asesinos de Hipólito Mora: habría usado arma calibre .50 en el ataque

Asesinan a comerciante durante presunto asalto en la Central de Abastos de Toluca

Sentencia de cadena perpetua para ‘El Mayo’ Zambada: ¿fin de una era para el Cártel de Sinaloa?

ENTRETENIMIENTO

Alejandra Jaramillo lanza indirecta tras salir de “Siéntese quien pueda”: “No tienen que crucificar por meter la pata”

Alejandra Jaramillo lanza indirecta tras salir de “Siéntese quien pueda”: “No tienen que crucificar por meter la pata”

Pesaje de La Velada del Año 6 EN VIVO: Samy Rivers y RoRo superan la báscula al marcar 50.6 rumbo a la pelea de box

¿Quién es Clersss? La influencer española que enfrentará a Natalia MX en La Velada del Año 6

Angélica Vale y Otto Padrón aún no ser divorcian, revela ‘La Novia de México’

El Bogueto: estas son las ciudades dónde dará conciertos en agosto, algunos con entrada gratuita

DEPORTES

Pesaje de La Velada del Año 6 EN VIVO: Samy Rivers y RoRo superan la báscula al marcar 50.6 rumbo a la pelea de box

Pesaje de La Velada del Año 6 EN VIVO: Samy Rivers y RoRo superan la báscula al marcar 50.6 rumbo a la pelea de box

¡A la altura de Messi y Ronaldinho! ‘Loco’ Abreu asegura que no es normal el talento de Gilberto Mora

¿Quién es Clersss? La influencer española que enfrentará a Natalia MX en La Velada del Año 6

México es la capital del fútbol: alberga 3 de los 10 mejores Mundiales de toda la historia, según The New York Times

¿Un bebé mexicano en la Fórmula 1? Alexandra Leclerc reaparece en el GP de Hungría presumiendo su embarazo