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Resultado de elecciones en EEUU podrían tener repercusiones profundas para México, advierte Ricardo Monreal 

El legislador advirtió sobre vulnerabilidades y riesgos de injerencia extranjera en sistemas electorales

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Monreal señaló riesgos para México por el resutado de las elecciones en Estados Unidos. | Presidencia
Monreal señaló riesgos para México por el resutado de las elecciones en Estados Unidos. | Presidencia

Ricardo Monreal, diputado de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, advirtió que el desenlace electoral en Estados Unidos tendría consecuencias inmediatas y profundas para México.

El legislador sostuvo que el discurso de Donald Trump sobre la supuesta vulnerabilidad del sistema electoral estadounidense instaló un clima de desconfianza que trascendió la política interna y condicionó la agenda bilateral.

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¿Qué dijo Trump?

De acuerdo con la información difundida por Monreal Ávila, el pasado 16 de julio, Trump presentó a la nación un balance de su segundo gobierno y, tras listar logros económicos y de seguridad, dirigió su mensaje hacia la integridad del proceso electoral estadounidense.

Según Trump, “sin confianza no hay grandeza”, y atribuyó a actores extranjeros, principalmente China, la obtención de información de 220 millones de votantes.

Monreal reconoció que los documentos divulgados confirmaron la adquisición de datos, pero aclaró que la mayoría de esa información era pública y la descarga principal se realizó en 2022, no en la elección presidencial de 2020.

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“China obtuvo información electoral, pero eso no demuestra que haya comprometido el resultado de una elección”, puntualizó el diputado.

Trump también acusó a funcionarios de inteligencia de ocultar información relevante sobre las actividades chinas.

Monreal explicó que los documentos mostraron desacuerdos internos sobre los datos que debían incluirse en los reportes presidenciales, pero rechazó que excluir inteligencia preliminar de un informe fuera prueba suficiente de encubrimiento.

La evaluación oficial de la Dirección Nacional de Inteligencia concluyó en 2021 que China no desplegó una operación dirigida a cambiar el resultado presidencial de 2020, y la información divulgada en 2026 no aportó pruebas que contradijeran esa conclusión.

El presidente estadounidense insistió en las vulnerabilidades de las máquinas electorales, las bases de registro y los sistemas de conteo.

Monreal coincidió en que ningún sistema informático es invulnerable y reconoció la existencia de investigaciones sobre amenazas de injerencia de diversos países y actores no estatales.

Aun así, advirtió que la capacidad de ataque no equivalía a la consumación de un fraude ni a la alteración de resultados.

Destacó que los controles administrativos, la descentralización y la existencia de boletas físicas dificultaban manipular los resultados sin dejar rastros.

La referencia de Trump al caso venezolano como precedente técnico, según Monreal, no demostró que esas herramientas hubieran sido utilizadas en Estados Unidos.

En cuanto al registro de no ciudadanos, Trump afirmó que una revisión identificó aproximadamente 278 mil personas en esa condición inscritas para votar.

Monreal recomendó cautela ante ese dato, ya que los cruces de bases podían marcar como extranjeros a ciudadanos naturalizados y la inclusión en el padrón no significaba necesariamente haber votado.

Sobre la SAVE America Act, advirtió que la exigencia de prueba documental de ciudadanía y verificaciones periódicas podía excluir a millones de ciudadanos estadounidenses, especialmente a quienes no tenían acceso inmediato a los documentos requeridos.

En México, dijo Monreal, existía un sistema nacional de credencialización y verificación centralizada, pero en Estados Unidos la carga recaía directamente en el ciudadano.

Monreal concluyó que la reforma que impulsaba Trump respondía solo a parte de los riesgos expuestos y no abarcaba problemas de fondo como la ciberseguridad electoral.

Subrayó que la narrativa de desconfianza podía afectar la migración, el comercio y la seguridad bilateral.

“Lo que suceda en las próximas elecciones en Estados Unidos repercutirá de manera profunda en nuestra relación”, sostuvo el diputado, y advirtió que México debía mantenerse atento a las decisiones políticas en el país vecino, ya que su impacto sería inmediato y tangible en la agenda nacional.

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