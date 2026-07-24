Euro hoy en México: cotización de cierre del 24 de julio

En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 19,89 pesos mexicanos, marcando un incremento de 0,17% en comparación con el precio de 19,86 pesos mexicanos de la jornada previa, según Dow Jones.

En la última semana, el euro registró una bajada del 0,75%, mientras que en términos interanuales, su valor ha caído un 7,73%.

El euro a peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva durante los últimos dos días, sugiriendo un fortalecimiento en el valor del euro frente a la moneda mexicana.

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La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 6,54%, superando la volatilidad de referencia de 5,56%, lo que indica una mayor inestabilidad en el mercado.