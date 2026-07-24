Gobierno acuerda con Google, Meta y TikTok estrategia digital mensual contra la violencia de género: en esto consiste

Una mujer en una campaña contra la violencia de género. (Freepik)

El Gobierno de México y las principales plataformas digitales: Google, YouTube, Meta y TikTok acordaron impulsar una campaña mensual contra la violencia de género.

La estrategia, respaldada por la Secretaría de las Mujeres, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), busca enfrentar la violencia que afecta a mujeres, adolescentes y niñas en el entorno digital.

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¿En qué consiste?

Como parte del Primer Acuerdo de colaboración voluntaria para combatir las violencias en el ámbito digital, cada 25 de mes se difundirán mensajes educativos y preventivos en las cuentas oficiales de las instituciones y empresas participantes.

El objetivo es informar, sensibilizar y prevenir las distintas formas de violencia digital, así como fortalecer la seguridad y el uso responsable de las plataformas.

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Un collage digital muestra pantallas de móviles con videos de peleas y amenazas virales, mientras siluetas de adolescentes interactúan, simbolizando la rápida propagación del efecto copycat de la violencia en redes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La acción se enmarca en el Día Naranja, iniciativa internacional dedicada a promover el derecho de mujeres y niñas a una vida libre de violencias.

La estrategia contempla la publicación de contenidos diseñados para fortalecer la cultura de la seguridad digital y contribuir a la construcción de espacios libres de violencia.

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Según el acuerdo, el Gobierno de México y las plataformas tecnológicas refrendan su compromiso para avanzar hacia una vida libre de violencias para todas las mexicanas.

Violencia familiar y feminicidio: cifras recientes

Entre enero y mayo de 2026, se reportaron 113 mil 294 delitos de violencia familiar en México, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

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La Ciudad de México encabeza las denuncias con 11 mil 845 casos, seguida por Estado de México (11 mil 317), Nuevo León (10 mil 080) y Guanajuato (7 mil 308).

Estos estados concentran el 35.8% de los casos. Otras entidades con cifras altas son Baja California, Coahuila, Chihuahua, Jalisco y Puebla.

El Código Penal Federal sanciona la violencia familiar con penas que van de seis meses a cuatro años de prisión, pérdida del derecho de pensión alimenticia y tratamiento psicológico.

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Las sanciones aumentan si la víctima es mujer embarazada, persona adulta mayor o con discapacidad.

El Ministerio Público puede ordenar medidas preventivas y de protección.

Un caso destacado es la denuncia contra Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Pemex, investigado por la Fiscalía de Morelos tras la difusión de un video donde su pareja lo acusa de agresiones.

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Tras la viralización, autoridades federales y la Secretaría de Energía intervinieron para garantizar la protección de la víctima y Rodríguez quedó fuera de nuevos cargos públicos mientras enfrenta el proceso.

Datos de feminicidio y homicidio de mujeres

Durante mayo de 2026 se registraron 59 feminicidios en México, sumando 267 víctimas entre enero y mayo.

Sinaloa encabeza con 34 víctimas, seguido por Ciudad de México y Estado de México con 20 casos cada uno, y Chiapas con 18, mientras la capital del país subió al segundo lugar nacional respecto al año anterior.

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La mayoría de las víctimas, 219 de 267, son mujeres mayores de 18 años. Veinte municipios del país agrupan el 36.5% de los feminicidios, con Culiacán (Sinaloa) a la cabeza con 24 casos.

En el mismo periodo, se reportaron 658 homicidios dolosos de mujeres, con Guanajuato como el estado con más casos (88), seguido por Guerrero (46) y Baja California (44).

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El homicidio culposo de mujeres alcanzó 1,251 víctimas, concentrándose el 33.1% en Michoacán, Veracruz, Guanajuato y Jalisco.

El acuerdo entre autoridades y plataformas busca contribuir a frenar estas tendencias, mediante el impulso de entornos digitales más seguros para mujeres, adolescentes y niñas.