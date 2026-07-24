México

Gobierno acuerda con Google, Meta y TikTok estrategia digital mensual contra la violencia de género: en esto consiste

La campaña se difundirá por las plataformas digitales el día 25 de cada mes

Guardar
Google icon
Una mujer en una campaña contra la violencia de género. (Freepik)
Una mujer en una campaña contra la violencia de género. (Freepik)

El Gobierno de México y las principales plataformas digitales: Google, YouTube, Meta y TikTok acordaron impulsar una campaña mensual contra la violencia de género.

La estrategia, respaldada por la Secretaría de las Mujeres, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), busca enfrentar la violencia que afecta a mujeres, adolescentes y niñas en el entorno digital.

PUBLICIDAD

¿En qué consiste?

Como parte del Primer Acuerdo de colaboración voluntaria para combatir las violencias en el ámbito digital, cada 25 de mes se difundirán mensajes educativos y preventivos en las cuentas oficiales de las instituciones y empresas participantes.

El objetivo es informar, sensibilizar y prevenir las distintas formas de violencia digital, así como fortalecer la seguridad y el uso responsable de las plataformas.

PUBLICIDAD

Collage digital: pantallas de móviles muestran videos de peleas y mensajes de amenaza. Siluetas de adolescentes sostienen teléfonos, unidas por ondas de luz.
Un collage digital muestra pantallas de móviles con videos de peleas y amenazas virales, mientras siluetas de adolescentes interactúan, simbolizando la rápida propagación del efecto copycat de la violencia en redes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La acción se enmarca en el Día Naranja, iniciativa internacional dedicada a promover el derecho de mujeres y niñas a una vida libre de violencias.

La estrategia contempla la publicación de contenidos diseñados para fortalecer la cultura de la seguridad digital y contribuir a la construcción de espacios libres de violencia.

Según el acuerdo, el Gobierno de México y las plataformas tecnológicas refrendan su compromiso para avanzar hacia una vida libre de violencias para todas las mexicanas.

Violencia familiar y feminicidio: cifras recientes

Entre enero y mayo de 2026, se reportaron 113 mil 294 delitos de violencia familiar en México, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

La Ciudad de México encabeza las denuncias con 11 mil 845 casos, seguida por Estado de México (11 mil 317), Nuevo León (10 mil 080) y Guanajuato (7 mil 308).

Estos estados concentran el 35.8% de los casos. Otras entidades con cifras altas son Baja California, Coahuila, Chihuahua, Jalisco y Puebla.

El Código Penal Federal sanciona la violencia familiar con penas que van de seis meses a cuatro años de prisión, pérdida del derecho de pensión alimenticia y tratamiento psicológico.

Las sanciones aumentan si la víctima es mujer embarazada, persona adulta mayor o con discapacidad.

El Ministerio Público puede ordenar medidas preventivas y de protección.

Un caso destacado es la denuncia contra Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Pemex, investigado por la Fiscalía de Morelos tras la difusión de un video donde su pareja lo acusa de agresiones.

Tras la viralización, autoridades federales y la Secretaría de Energía intervinieron para garantizar la protección de la víctima y Rodríguez quedó fuera de nuevos cargos públicos mientras enfrenta el proceso.

Datos de feminicidio y homicidio de mujeres

Durante mayo de 2026 se registraron 59 feminicidios en México, sumando 267 víctimas entre enero y mayo.

Sinaloa encabeza con 34 víctimas, seguido por Ciudad de México y Estado de México con 20 casos cada uno, y Chiapas con 18, mientras la capital del país subió al segundo lugar nacional respecto al año anterior.

La mayoría de las víctimas, 219 de 267, son mujeres mayores de 18 años. Veinte municipios del país agrupan el 36.5% de los feminicidios, con Culiacán (Sinaloa) a la cabeza con 24 casos.

En el mismo periodo, se reportaron 658 homicidios dolosos de mujeres, con Guanajuato como el estado con más casos (88), seguido por Guerrero (46) y Baja California (44).

El homicidio culposo de mujeres alcanzó 1,251 víctimas, concentrándose el 33.1% en Michoacán, Veracruz, Guanajuato y Jalisco.

El acuerdo entre autoridades y plataformas busca contribuir a frenar estas tendencias, mediante el impulso de entornos digitales más seguros para mujeres, adolescentes y niñas.

Temas Relacionados

violencia contra la mujerSecretaría de las MujeresGoogleMetaTikTokmexico-noticiasviolencia familiar25NPolítica Mexicana

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

La tuberculosis mantiene su impacto mundial pese a tener cura: México explora el veneno de alacrán como posible tratamiento

Durante 2025 se registraron alrededor de 10 millones 700 mil personas con esta enfermedad

La tuberculosis mantiene su impacto mundial pese a tener cura: México explora el veneno de alacrán como posible tratamiento

¿Sabes cuánto tiempo dedican los mexicanos a lavar ropa? El consumo cayó a la mitad gracias a la tecnología, pero persiste desigualdad

En 20 años, el tiempo empleado se redujo de 8 a 4 horas diarias, en hogares donde puede contarse con electrodomésticos modernos y con tecnologías incorporadas

¿Sabes cuánto tiempo dedican los mexicanos a lavar ropa? El consumo cayó a la mitad gracias a la tecnología, pero persiste desigualdad

Capturan en EEUU a El Conejillo, uno de los presuntos asesinos de Hipólito Mora: habría usado arma calibre .50 en el ataque

Rogelio “N” fue detenido hace unos 15 días en California y autoridades mexicanas buscan concretar su extradición por el homicidio del exlíder de las autodefensas

Capturan en EEUU a El Conejillo, uno de los presuntos asesinos de Hipólito Mora: habría usado arma calibre .50 en el ataque

Asesinan a comerciante durante presunto asalto en la Central de Abastos de Toluca

El ataque ocurrió alrededor de las 4:30 horas en un establecimiento de la nave “I”; paramédicos confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales

Asesinan a comerciante durante presunto asalto en la Central de Abastos de Toluca

Sentencia de cadena perpetua para ‘El Mayo’ Zambada: ¿fin de una era para el Cártel de Sinaloa?

Expertas de InSight Crime afirman que el fallo marca el cierre de una etapa, pero no frena la ola de violencia ni la fragmentación interna del cártel, que ahora enfrenta una guerra abierta entre sus principales facciones

Sentencia de cadena perpetua para ‘El Mayo’ Zambada: ¿fin de una era para el Cártel de Sinaloa?
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México viernes 24 de julio: hermano de autodefensa Hipólito Mora señala captura de su asesino

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México viernes 24 de julio: hermano de autodefensa Hipólito Mora señala captura de su asesino

Capturan en EEUU a El Conejillo, uno de los presuntos asesinos de Hipólito Mora: habría usado arma calibre .50 en el ataque

Asesinan a comerciante durante presunto asalto en la Central de Abastos de Toluca

Sentencia de cadena perpetua para ‘El Mayo’ Zambada: ¿fin de una era para el Cártel de Sinaloa?

Matan a balazos a adulto mayor en Oxxo de Jardín Dorado, Tijuana

ENTRETENIMIENTO

Pesaje de La Velada del Año 6 EN VIVO: Samy Rivers cuestiona la careta que RoRo planea utilizar en la pelea

Pesaje de La Velada del Año 6 EN VIVO: Samy Rivers cuestiona la careta que RoRo planea utilizar en la pelea

¿Quién es Clersss? La influencer española que enfrentará a Natalia MX en La Velada del Año 6

Angélica Vale y Otto Padrón aún no ser divorcian, revela ‘La Novia de México’

El Bogueto: estas son las ciudades dónde dará conciertos en agosto, algunos con entrada gratuita

¿A qué hora cantará Mario Bautista en el Atlante vs América hoy 24 de julio?

DEPORTES

Pesaje de La Velada del Año 6 EN VIVO: Samy Rivers cuestiona la careta que RoRo planea utilizar en la pelea

Pesaje de La Velada del Año 6 EN VIVO: Samy Rivers cuestiona la careta que RoRo planea utilizar en la pelea

¡A la altura de Messi y Ronaldinho! ‘Loco’ Abreu asegura que no es normal el talento de Gilberto Mora

¿Quién es Clersss? La influencer española que enfrentará a Natalia MX en La Velada del Año 6

México es la capital del fútbol: alberga 3 de los 10 mejores Mundiales de toda la historia, según The New York Times

¿Un bebé mexicano en la Fórmula 1? Alexandra Leclerc reaparece en el GP de Hungría presumiendo su embarazo