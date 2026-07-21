Aseguran más de tres toneladas de metanfetamina ocultas en alimento para ganado en Sonora: el cargamento iba a Tijuana

Las imágenes muestran el proceso del hallazgo y aseguramiento de múltiples paquetes en los que se ocultaba metanfetamina.

Autoridades federales aseguraron en Sonora un cargamento de más de tres toneladas de metanfetamina ocultas entre 60 costales de alimento para ganado que era transportado en un tractocamión con destino a Tijuana, Baja California.

El aseguramiento ocurrió sobre la carretera federal Sonoyta–Puerto Peñasco, a la altura del kilómetro 91+000, donde elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Fiscalía General de la República (FGR) detectaron la unidad de carga durante labores de vigilancia.

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De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, los agentes marcaron el alto al conductor debido a que circulaba a exceso de velocidad e invadía el carril contrario. Al revisar la documentación del traslado, los elementos identificaron que el tractocamión tenía como destino final la ciudad de Tijuana.

La metanfetamina, escondida entre alimento para ganado

Durante la inspección del vehículo, los agentes localizaron 60 costales que contenían recipientes de plástico con una sustancia con características de metanfetamina, ocultos entre bultos de alimento para ganado.

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El cargamento tuvo un peso aproximado de 3 mil 25 kilogramos de droga, según informó el Gabinete de Seguridad.

Dentro de 60 costales había recipientes de plástico que contenían una sustancia con características de metanfetamina. (Crédito: X | @OHarfuch)

Las autoridades no informaron el punto de origen del envío ni la organización criminal a la que presuntamente pertenecía la carga, aunque señalaron que la droga no llegó a su destino previsto.

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Detienen al conductor del tractocamión

El operador de la unidad, un hombre de 49 años de edad, fue detenido durante el operativo y, junto con la droga asegurada, quedó a disposición del Ministerio Público Federal.

La FGR será la encargada de integrar la carpeta de investigación y determinar la situación jurídica del detenido, además de realizar las indagatorias para establecer la procedencia del cargamento y la posible participación de otras personas.

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El aseguramiento se suma a los operativos realizados por autoridades federales en carreteras de Sonora, una entidad considerada estratégica para el tráfico de drogas debido a su ubicación fronteriza con Estados Unidos y las rutas utilizadas por organizaciones criminales para el traslado de sustancias ilícitas hacia el norte del país.

Hermosillo: aseguran más de 145 kilos de metanfetamina que serían enviados a Tijuana

Recientemente, un cargamento de 145 kilos 454 gramos de metanfetamina fue asegurado por autoridades federales dentro de una empresa de paquetería en Hermosillo, Sonora, antes de que fuera enviado a Tijuana, Baja California.

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El aseguramiento ocurrió el 16 de junio de 2026 luego de una denuncia anónima que alertó sobre un posible envío de droga. Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) localizaron 184 paquetes con la sustancia durante una inspección en la empresa de mensajería.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal hallaron 184 paquetes con metanfetamina durante una inspección en la empresa de mensajería. (Crédito: FGR)

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), el narcótico tenía como destino Tijuana, una ciudad fronteriza que forma parte de las rutas utilizadas para el traslado de drogas hacia Estados Unidos.

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La metanfetamina, una de las drogas sintéticas con mayor presencia en el tráfico internacional

La metanfetamina es una droga sintética estimulante del sistema nervioso central con un alto potencial adictivo. Su producción y tráfico se han convertido en una de las principales actividades de las organizaciones criminales dedicadas al comercio ilícito de sustancias, debido a la demanda que mantiene en mercados como el de Estados Unidos.

En México, autoridades federales han identificado a los grupos del crimen organizado como responsables del traslado de grandes cargamentos de drogas sintéticas hacia la frontera norte, donde buscan introducirlas al mercado estadounidense. Los decomisos de toneladas de metanfetamina representan un golpe a las redes de producción, transporte y distribución de estas sustancias.

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