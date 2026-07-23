México

Papá y abuelo mexicano de Selena Gómez publican mensajes de felicitación para la cantante por su cumpleaños 34

La cantante y empresaria celebro su cumpleaños rodeada de amigos y en compañía de su esposo, Benny Blanco

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Selena Gómez
"Gracias a todos ustedes, puedo dedicarme a crear cada día", publico en redes la cantante. (@selenagomez)

La creadora de Rare Beuty, cantante, actriz y productora Selena Gómez celebró este miércoles 22 de julio su cumpleaños número 34.

En redes sociales, la celebridad subió fotos de este momento acompañadas de un emotivo mensaje agradeciendo un año más de vida.

“Primero, quiero agradecerles enormemente a cada uno de ustedes por su apoyo, su amabilidad y todas las felicitaciones de cumpleaños. Gracias a todos ustedes, puedo dedicarme a crear cada día. Gracias por hacerme siempre la chica más feliz del mundo. Mi versión de niña jamás habría creído que llegaría a celebrar mi cumpleaños a la par del sexto aniversario del Rare Impact Fund. Hoy tengo el corazón rebosante. Ver a esta comunidad unirse para apoyar la salud mental de los jóvenes ha sido el mejor regalo; así que gracias a USTEDES. Gracias por creer en esta labor y por formar parte de este camino. Si desean saber más y pueden hacerlo, pueden apoyar al Rare Impact Fund visitando el enlace en mi biografía. ¡¡Los quiero muchísimo!"

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SELENA GÓMEZ
(@selenagómez)

Pero no fue la única en subir una linda publicación de cumpleaños, pues su padre y abuelo, ambos mexicanos, también dedicaron unas bellas palabras una de las integrantes de la familia Gómez.

Por un lado su padre, Raúl Gómez, escribió unas sencillas palabras para felicitar a su primogénita acompañadas de una bella fotografía donde Selena aparece sonriente con su media hermana menor de lado paterno.

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“Happy Birthday Mija !“I love you for the little girl that you once were, for the amazing women you are today, and for the precious daughter you will always be”, se lee en inglés en su cuenta de instagram @wrikster.

“¡Feliz cumpleaños, Mija! «Te quiero por la niña que fuiste, por la mujer increíble que eres hoy y por la hija maravillosa que siempre serás»“.

Selena Gómez
Selena Gómez con su media hermana paterna, Victoria

Por su parte, su abuelo, Ricardo Gómez, también posee una cuenta de facebook donde sube publicaciones relacionadas con su servicio y creencias religiosas y donde se aprecia que es gran devoto de la Virgen de Guadalupe.

En esta cuenta el abuelo de Selena le dedicó las siguientes palabras junto con una foto donde se encuentra con sus dos nietas:

Del baúl de mis recuerdos;

Bendito sea Dios!

Cómo han pasado

Los años

Cómo agua entre los dedos.

Hoy está de manteles largos

Mi primer princesa

34 años han transcurrido .

Mis dos tesoros

Cómo no servirle a mi amado Salvador Jesús,

Su generosidad siempre al día !

Mientras yo me ocupo de sus cosas

El Siempre en control de los míos !

Selena Gómez con su papá
Abuelo de Selena Gómez de origen mexicano. (Redes Sociales)

Selena Gómez creció entre reuniones familiares, misa y barbacoas dominicales

Ricardo Joel Gómez nació el 6 de marzo de 1975 en Monterrey, Nuevo León, dentro de una familia originaria de Jalisco. Sus padres, Mary y Ricardo, emigraron a Estados Unidos cuando él era niño y enfrentaron las dificultades de una migración ilegal.

La familia se estableció en Grand Prairie, Texas. Con el tiempo regularizó su situación migratoria y obtuvo la ciudadanía estadounidense, lo que le permitió rehacer su vida en ese país.

Selena Gomez nació el 22 de julio de 1992. Su nombre fue elegido en honor a Selena Quintanilla, como un símbolo de orgullo para la comunidad mexicoestadounidense.

Durante su infancia, la actriz mantuvo cercanía con la familia de su padre y con costumbres mexicanas presentes en su entorno. El texto menciona celebraciones de quince años y reuniones familiares los domingos después de misa como parte de esa convivencia.

La propia Selena resumió esa experiencia en una entrevista: “Mi familia tiene quinceañeras y vamos a la iglesia de la comunión. Hacemos todo lo que es católico, pero realmente no tenemos nada tradicional, excepto ir al parque y hacer barbacoas los domingos después de la iglesia”.

Esa relación con las tradiciones familiares convivió con un cambio temprano en su vida personal. Cuando tenía cinco años, sus padres se divorciaron.

Selena Gómez
(Redes sociales)

Después del divorcio, Ricardo Joel Gomez rehízo su vida con Sara Tovar. La pareja tuvo una hija llamada Victoria, quien ha participado en teatro infantil.

Mandy Teefey también volvió a casarse, en este caso con Brian Teefey. Con él tuvo a Gracie Elliot, media hermana de Selena, quien ha aparecido en varias ocasiones en las redes sociales de la cantante.

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