México

Procesan autoridades a 4 personas con armamento exclusivo del ejército en periférico

Dos quedaron en el Reclusorio Norte por llevar equipo reservado para fuerzas federales, mientras los otros deberán firmar cada 15 días y pagar una garantía de $100 mil cada uno

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Procesan autoridades a 4 personas con armamento exclusivo del ejército en periférico. Crédito: FGR
Procesan autoridades a 4 personas con armamento exclusivo del ejército en periférico. Crédito: FGR

La Fiscalía General de la República obtuvo la vinculación a proceso de cuatro hombres detenidos con armas de fuego, dos de ellas de uso exclusivo de las fuerzas armadas, tras ser interceptados en dos camionetas sobre el Anillo Periférico de la Ciudad de México. El operativo estuvo a cargo de elementos de la Policía Federal Ministerial y derivó en el aseguramiento de 97 cartuchos útiles, siete cargadores y cuatro armas de distintas categorías.

Los cuatro imputados enfrentan cargos diferenciados según el tipo de armamento hallado en cada vehículo. Joel “N” y Saúl “N” fueron vinculados por portación de arma de fuego sin licencia; José “N”, por posesión de arma de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas; y Eduardo “N”, por portación de ese mismo tipo de armamento restringido.

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Dos camionetas, cuatro detenidos

Elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) interceptaron a los cuatro hombres cuando circulaban en dos camionetas por el Anillo Periférico. La distribución no fue al azar: cada vehículo transportaba a dos personas y un tipo distinto de armamento.

En el primer vehículo viajaban Joel “N” y Saúl “N”. Al momento de la detención, ambos portaban dos armas cortas permitidas por la ley, cada una con su respectivo cargador abastecido. La naturaleza de las armas, permitidas con restricciones, determinó la categoría del delito que se les imputó.

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Del segundo vehículo descendieron José “N” y Eduardo “N”. En su caso, el material asegurado resultó de mayor gravedad: un arma de fuego corta y una carabina larga, ambas de uso exclusivo de las fuerzas armadas mexicanas. Esta clasificación elevó la seriedad de los cargos en su contra.

El arsenal total incautado

El balance del material bélico asegurado en el operativo comprende cuatro armas de fuego en total: dos permitidas con restricciones y dos de uso exclusivo militar. A ese inventario se suman 97 cartuchos útiles de diversos calibres y siete cargadores.

Procesan autoridades a 4 personas con armamento exclusivo del ejército en periférico. Crédito: FGR
Procesan autoridades a 4 personas con armamento exclusivo del ejército en periférico. Crédito: FGR

La distinción entre ambas categorías de armamento tiene consecuencias jurídicas directas. Las armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas están reservadas por ley para el Ejército, la Marina y cuerpos de seguridad federales autorizados. Su posesión o portación por civiles constituye un delito de mayor jerarquía en el Código Penal Federal.

La actuación del Ministerio Público federal

El Ministerio Público de la Federación (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), presentó los argumentos ante el tribunal durante la continuación de la audiencia inicial.

El juez federal consideró suficientes y contundentes los elementos expuestos por la representación social. Con base en ello, concedió la vinculación a proceso para los cuatro imputados y fijó un plazo de tres meses para la investigación complementaria, dentro del cual el MPF deberá fortalecer la carpeta de investigación.

Medidas cautelares: prisión para dos, garantía para otros dos

Las resoluciones del juzgador no fueron uniformes. La diferencia en el tipo de armas encontradas en cada vehículo se tradujo también en medidas cautelares distintas para cada par de imputados.

Procesan autoridades a 4 personas con armamento exclusivo del ejército en periférico. Crédito: FGR
Procesan autoridades a 4 personas con armamento exclusivo del ejército en periférico. Crédito: FGR

José “N” y Eduardo “N”, vinculados por delitos relacionados con armamento de uso militar, quedaron sujetos a prisión preventiva oficiosa. Ambos fueron internados en el Reclusorio Varonil Norte, ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México.

Para Joel “N” y Saúl “N”, cuyo cargo involucra armas permitidas con restricciones, el juez determinó medidas menos restrictivas: una firma periódica ante la autoridad cada 15 días y una garantía económica de 100 mil pesos cada uno.

Investigación a cargo de la FEMDO

El caso quedó en manos del Ministerio Público adscrito a la FEMDO. El plazo de tres meses fijado por el juez para la investigación complementaria es el periodo con el que cuenta la representación social para recabar pruebas adicionales, practicar diligencias y, de ser el caso, formular nuevos cargos o ampliar la imputación contra los cuatro detenidos.

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