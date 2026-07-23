Secretarios de Defensa y Marina se reúnen con el jefe del Comando Norte de EEUU en Veracruz

La reunión abarcó del 19 al 22 de julio. Crédito: Defensa

El secretario de la Defensa Nacional, el general Ricardo Trevilla Trejo, y el secretario de Marina, el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, se reunieron con el general Gregory M. Guillot, comandante del Comando Norte de Estados Unidos, del 19 al 22 de julio de 2026 en el Puerto de Veracruz.

La reunión tuvo como objetivo refrendar el compromiso de fortalecer el trabajo coordinado frente a amenazas comunes que afectan la seguridad y el bienestar de ambos países y fue dada a conocer un día después de concluir, mediante un comunicado emitido este 23 de julio por la Secretaría de la Defensa Nacional.

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El encuentro se realizó dentro de los mecanismos y reuniones de cooperación bilateral militar que México y Estados Unidos mantienen desde 2016 y que operan de forma periódica.

Trevilla Trejo y Morales Ángeles abordaron adiestramiento, drones y seguridad marítima

Según la información revelada hasta el momento, los titulares de Defensa y Marina pusieron sobre la mesa cinco ejes de trabajo:

Adiestramiento militar

Intercambio de información

Operaciones concurrentes

Sistemas aéreos no tripulados (drones)

Seguridad marítima

Cada uno de esos temas forma parte de la agenda de coordinación que ambos países han construido en el marco de la cooperación bilateral.

Fotografía del encuentro; a la izquierda Guillot, en el centro Morales y a la derecha Trevilla. Crédito: Defensa

En materia de seguridad marítima, las conversaciones se vincularon con la Iniciativa de Seguridad y Protección Marítima para América del Norte (NAMSI), mecanismo del que México forma parte y que tiene como propósito incrementar la coordinación y protección marítima en la región de América del Norte.

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Durante las sesiones, Guillot señaló, según el comunicado, que la seguridad de América del Norte depende en gran medida de la fortaleza de la relación compartida y de la capacidad de operar con un propósito común.

El diálogo se desarrolló bajo cuatro principios que los titulares de ambas dependencias colocaron como marco de la relación bilateral: reciprocidad, responsabilidad compartida y diferenciada, confianza mutua y respeto a las decisiones y territorios soberanos de cada país.

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Un año antes, los secretarios mexicanos viajaron a Colorado Springs

Del 23 al 25 de junio de 2025, Trevilla Trejo y Morales Ángeles visitaron el Cuartel General del Comando Norte en Colorado Springs, donde también se ubica la sede del NORAD. Fue la primera vez en la administración actual que los secretarios de Defensa y Marina se presentaron en las instalaciones estadounidenses desde que asumieron sus cargos.

Los secretarios Trevilla y Morales en la reunión de 2025 en territorio estadounidense. Crédito: Defensa

La visita se realizó en reciprocidad a la que el general Guillot hizo al Centro Nacional de Adiestramiento de la Secretaría de la Defensa Nacional en Santa Gertrudis, Chihuahua, en mayo de 2025. Durante el encuentro, los líderes militares recorrieron la Estación de la Fuerza Espacial de Cheyenne Mountain y la Academia de la Fuerza Aérea de Estados Unidos.

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En ese encuentro se abordaron temas de intercambio de información, adiestramiento y cursos de capacitación, bajo los mismos principios que rigieron la reunión de Veracruz: reciprocidad, responsabilidad compartida y diferenciada, confianza mutua y respeto a las decisiones y territorios soberanos de ambos países.

Guillot y Morales Ángeles ya habían abordado seguridad marítima en noviembre de 2025

Entre la visita a Colorado Springs y la reunión en Veracruz, los mandos militares sostuvieron un encuentro adicional. El 19 de noviembre de 2025, Morales Ángeles se reunió en la Ciudad de México con el comandante del Comando Norte; a la cita se sumó el embajador estadounidense Ronald Johnson.

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Reunión de finales de 2025 en la CDMX. Crédito: Marina

El objetivo fue revisar los entrenamientos conjuntos existentes y explorar nuevas formas de colaboración en materia de seguridad marítima. En esa ocasión también se analizaron posibles ajustes a la NAMSI y se abordó la Mesa Redonda de Cooperación Militar Bilateral (BMCR), mecanismo que permite a las fuerzas armadas de ambos países ajustar procedimientos y coordinar estrategias frente a amenazas comunes, entre ellas el tráfico de drogas y embarcaciones vinculadas al crimen organizado.