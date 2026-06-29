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¿Podría pasar en México? El peligroso “doblete sísmico” que sacudió a Venezuela y encendió las alertas

Dos sismos registrados con apenas segundos de diferencia reavivaron el interés por este inusual comportamiento de las fallas geológicas y su posible impacto en otras regiones

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SISMO - 19 DE SEPTIEMBRE 2017
El doblete sísmico en Venezuela presentó dos sismos de fuerza similar con segundos de diferencia, a diferencia de un sismo principal con réplicas. FOTO: ADOLFO VLADIMIR / CUARTOSCURO.COM

La actividad de gran magnitud con apenas unos segundos de diferencia en Venezuela volvió a poner sobre la mesa un fenómeno poco común conocido como “doblete sísmico”. A diferencia de la secuencia tradicional, en la que un sismo principal es seguido por réplicas de menor intensidad, en este caso se presentaron dos movimientos de fuerza similar casi de manera consecutiva, una situación que incrementa el riesgo para la población y la infraestructura.

El 24 de junio de 2026, el norte de Venezuela registró un sismo de magnitud 7.2 y, aproximadamente 40 segundos después, otro de magnitud 7.5. La cercanía entre ambos eventos redujo prácticamente a cero el tiempo de reacción y elevó la posibilidad de daños, ya que muchas construcciones pudieron haber quedado debilitadas tras el primer movimiento antes de enfrentar el segundo.

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El episodio despertó preguntas sobre si un fenómeno de estas características podría repetirse en otros países con intensa actividad sísmica, entre ellos México. Aunque se trata de un evento poco frecuente, especialistas señalan que forma parte del comportamiento natural de algunas fallas geológicas cuando las condiciones son favorables para una ruptura casi inmediata.

¿Qué es un doblete sísmico y por qué representa un mayor peligro?

Un grupo de residentes mexicanos con expresiones de terror y desesperación mira hacia arriba en una calle, algunos se llevan la mano al pecho, con edificios coloridos.
El Servicio Sismológico Nacional indica que México está en el Cinturón de Fuego del Pacífico, aunque un doblete sísmico no es un evento común. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un doblete sísmico ocurre cuando se producen en la misma región con apenas segundos o minutos de diferencia. En estos casos no existe un único sismo principal acompañado por réplicas menores, sino dos rupturas importantes que pueden originarse en fallas cercanas.

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Los especialistas explican que el primer movimiento modifica el equilibrio de esfuerzos acumulados en el subsuelo. Esa redistribución puede activar casi de inmediato otra falla geológica, provocando un segundo sismo de gran intensidad antes de que la zona alcance un nuevo estado de estabilidad.

El mayor riesgo radica en que las edificaciones pueden sufrir daños durante el primer evento y quedar expuestas a un impacto aún más severo con el segundo.

¿Podría presentarse un fenómeno similar en México?

Ilustración de un sismógrafo con ondas sísmicas y alertas sobre la Ciudad de México, con el Ángel de la Independencia y una línea sísmica en una avenida.
El peligro del doblete sísmico aumenta porque las edificaciones quedan debilitadas tras el primer evento y enfrentan otro impacto de magnitud similar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con la información del Servicio Sismológico Nacional, México forma parte del Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las regiones con mayor actividad tectónica del planeta. La interacción entre varias placas provoca una intensa actividad sísmica, aunque eso no significa que un doblete sísmico sea un evento común.

Los antecedentes de este tipo de fenómenos se han documentado en países como Turquía, Japón, Alaska y ahora Venezuela. En todos los casos, los especialistas coinciden en que se trata de una situación poco frecuente, ya que normalmente una gran actividad libera suficiente energía para evitar otra ruptura de magnitud similar de forma inmediata.

Sin embargo, la posibilidad no puede descartarse del todo. La ocurrencia de un doblete depende de las características de las fallas geológicas involucradas y de la forma en que se redistribuyen los esfuerzos tras un primer sismo.

Balance tras el doble terremoto en Venezuela

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El doble terremoto que sacudió la zona norte de Venezuela el pasado miércoles deja hasta el momento 1,719 personas fallecidas y 5,034 heridas, según el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.

Las autoridades reportan también 15,866 personas damnificadas y 855 edificios afectados, de los cuales 189 colapsaron por completo. Desde el evento, se han registrado 609 réplicas, la mayor parte de ellas sin causar nuevos daños graves.

Los sismos, de magnitud 7.2 y 7.5, afectan especialmente a Caracas y seis estados del norte, siendo La Guaira la región más golpeada. En esta zona, el gobierno habilita 15 refugios principales y varios más pequeños, mientras que en la capital se instalan 50 campamentos provisorios para atender a los desplazados. La emergencia revive la memoria de tragedias pasadas, como el deslave de 1999 en La Guaira y el sismo de 1967 en Caracas.

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