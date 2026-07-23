Aylín Mujica da su primera entrevista por la muerte de su hijo Mauro pese a que “no estaba lista”

Aylín Mujica habla para "La Mesa Caliente", apenas unos días después de la muerte de Mauro (captura de pantalla)

La actriz y conductora cubana Aylín Mujica rompió el silencio una semana después de la muerte de su hijo Mauro Menéndez, conocido como Maahez, quien falleció el 16 de julio por un infarto en la isla de Barbados. Aylín Mujica habló en La Mesa Caliente pese a reconocer que no se sentía preparada para enfrentar una cámara.

Desde que se anunció la entrevista, cientos de críticas aparecieron en redes sociales cuestionando que la actriz hablara públicamente tan pronto. Varios colegas salieron en su defensa. La exintegrante de Garibaldi Luisa Fernanda pidió empatía: “Cada quien decide cómo vivir su duelo. Seamos amables y amorosos”. El presentador Carlos Adyan agregó que “los que critican son los primeros en ver toda la entrevista”.

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“No estaba lista, pero sé que contigo no va a ser una entrevista”

El hijo mayor de Aylín Mujica murió dejando una carrera en la música electrónica (Instagram)

Aylín Mujica le aclaró a la conductora Verónica Bastos, su interlocutora en el programa, que su objetivo no era dar declaraciones al uso. “No estaba lista para dar una entrevista, pero sé que contigo no va a ser una entrevista”, dijo. Quería contar los hechos tal como ocurrieron, desmentir versiones que circulaban y, según sus propias palabras, “darle fortaleza a todas las madres que han pasado por esto, que es lo más terrible que pueda pasar”.

Al final de ese mismo mensaje, la actriz se aferró a una certeza: “A mi primogénito Mauro, que no se ha ido todavía, está aquí conmigo”.

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El aeropuerto de Panamá, el momento en que el mundo se detuvo para Aylín Mujica

Aylín Mujica posa en la 20.ª edición anual de los Premios Billboard de la Música Latina en el Mandalay Bay Events Center, el jueves 26 de abril de 2018, en Las Vegas. (Foto Joe Buglewicz/Invision/AP, archivo)

Aylín Mujica describió el instante en que recibió la noticia mientras viajaba a Barbados para identificar los restos de su hijo. Estaba en escala en el aeropuerto de Panamá. “Yo no podía, yo no podía. Yo estaba sentada en el aeropuerto hablando con mis mejores amigas diciendo: ‘No entiendo, no entiendo, no entiendo’”, relató. Sus amigas gritaban al teléfono mientras ella intentaba mantener la calma. “El mundo se detuvo y era yo en una silla sin parar de llorar, sin entender la situación”.

“Si yo fuera una mala mamá, quizás me lo mereciera”: asegura Aylín

Aylín Mujica se rompió durante la entrevista con La Mesa Caliente (Captura de pantalla: Instagram/aylinmujic) (Imagen Ilustrativa Infobae)

En uno de los momentos más desgarradores de la conversación, Aylín Mujica se cuestionó el porqué de la muerte de su hijo. “Yo digo, si yo fuera una mala mamá, quizás me lo mereciera, pero yo he sido mamá por encima de ser mujer”, afirmó. Explicó que siempre antepuso a sus hijos y su carrera a cualquier relación de pareja. “No entiendo por qué un niño tan lindo, tan bueno, tan querido se tenga que ir”.

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La actriz tiene otros dos hijos, Alejandro y Violeta, y señaló que la necesidad de mostrarse fuerte ante ellos y ante sus padres complica vivir el duelo en privado.

A una semana del fallecimiento, Mujica aún no había podido recuperar los restos de Mauro. Los trámites en la isla de Barbados se complicaron pese a que los padres ya habían reconocido el cuerpo y pagado todos los gastos, incluida la cremación. Este 23 de julio, la actriz tomó un vuelo hacia Bogotá, Colombia, para retomar su participación en un reality de cocina en el que trabaja actualmente.

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Mauro Menéndez sufrió dos infartos y murió en un hospital de Barbados adonde llegó con vida.

“Ha pasado tan poco tiempo y ya te extraño como si fuera una eternidad”: Aylín Mujica

Aylín Mujica dedica un último mensaje para su hijo Mauro Menéndez (Instagram: aylinmujic)

Antes de dar la entrevista, Mujica ya había dejado ver su dolor en redes sociales. Este 20 de julio publicó en Instagram un carrusel de ocho fotografías junto a Mauro, acompañado de la canción In The Stars de Benson Boone. “Me haces falta en lo cotidiano, en lo simple, en lo que duele”, escribió. “Quisiera un abrazo tuyo, uno solo, para recordarle a mi alma que sigues aquí, de otra manera”.

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Fue su tercer mensaje desde la muerte de su hijo. El primero, horas después de confirmarse el fallecimiento, fue de cinco palabras: “Muchas gracias familia, sólo puedo decir que estoy devastada”.