Dónde están los módulos de Vivienda para el Bienestar 2026: fechas y requisitos para el registro

¿Quieres una vivienda accesible en 2026? La Conavi habilitó módulos de registro en 25 estados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La convocatoria del programa Vivienda para el Bienestar 2026 ha abierto un nuevo periodo de registro, dirigido a quienes buscan adquirir una casa propia bajo condiciones accesibles y con respaldo jurídico.

El proceso, impulsado por la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) y la Secretaría del Bienestar, impone como regla fundamental la inscripción presencial en módulos oficiales, ubicados estratégicamente en municipios seleccionados del país.

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El registro, disponible entre el 20 de julio y el 2 de agosto de 2026, ha sido diseñado para atender a quienes carecen de acceso a créditos hipotecarios tradicionales.

Solo podrán participar personas sin vivienda propia y que no cuenten con créditos activos de instituciones como Infonavit o Fovissste.

Además, el programa prioriza a sectores considerados vulnerables, como mujeres jefas de familia, adultos mayores, personas con discapacidad y población indígena o afromexicana.

Ubicación de los módulos oficiales para el registro

La red de módulos de Vivienda para el Bienestar 2026 se instala únicamente en municipios donde está prevista la construcción de viviendas durante el año en curso.

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Las sedes y horarios exactos de cada módulo pueden consultarse en el portal oficial del programa, donde se encuentra disponible un mapa interactivo que permite ubicar la dirección de cada punto de atención.

Durante julio y agosto de 2026, se habilitarán módulos en 25 estados:

Baja California Sur

Campeche

Chiapas

Chihuahua

Coahuila

Durango

Estado de México

Guanajuato

Guerrero

Hidalgo

Jalisco

Michoacán

Nayarit

Oaxaca

Puebla

Querétaro

Quintana Roo

San Luis Potosí

Sinaloa

Sonora

Tabasco

Tamaulipas

Veracruz

Yucatán

Zacatecas

Es importante señalar que no todos los municipios cuentan con módulos, ya que solo se instalan en aquellos donde la Conavi tiene programada la edificación de viviendas en 2026.

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Por ello, se recomienda consultar el mapa interactivo antes de acudir.

El proceso de registro no admite trámites en línea para esta convocatoria; la única vía válida es la presencial en los puntos oficiales señalados.

Las sedes y horarios exactos de cada módulo pueden consultarse en el portal oficial del programa, donde se encuentra disponible un mapa interactivo que permite ubicar la dirección de cada punto de atención.

Fechas clave y pasos para el registro

El periodo de inscripción se extiende únicamente del 20 de julio al 2 de agosto de 2026.

Durante estas fechas, las personas interesadas deben acudir directamente a los módulos físicos, presentando la documentación requerida y llenar el formulario de inscripción.

El trámite es completamente gratuito y no requiere la intervención de gestores o intermediarios, una medida adoptada por las autoridades para evitar irregularidades y fraudes.

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Requisitos para participar en Vivienda para el Bienestar 2026

El programa establece criterios claros para quienes desean acceder al beneficio. Entre los principales requisitos se encuentran:

Ser mayor de 18 años .

No contar con vivienda propia.

No tener créditos activos de instituciones como Infonavit , Fovissste u otros organismos de vivienda.

Ingresos mensuales menores a 17,800 pesos , lo que equivale a dos salarios mínimos.

Residir en alguno de los municipios donde se instalarán los módulos y se construirá vivienda en 2026.

El programa otorga prioridad a mujeres jefas de familia, personas adultas mayores, población indígena o afromexicana y personas con discapacidad.

En estos casos, se solicita documentación adicional para acreditar la situación, como un certificado médico o constancia de pertenencia étnica.

En caso de que el solicitante viva en matrimonio o concubinato, ambos integrantes deberán presentar la documentación de manera conjunta.

La Conavi advierte que el trámite es gratuito y que cualquier cobro por asesoría, gestión o registro debe ser considerado irregular.

El programa otorga prioridad a mujeres jefas de familia, personas adultas mayores, población indígena o afromexicana y personas con discapacidad. (Foto: Presidencia)

Características de las viviendas y beneficios del programa

Las viviendas ofrecidas tienen una superficie de 60 metros cuadrados, distribuidos en dos recámaras, baño completo, sala, comedor, cocina y patio de servicio.

Todos los inmuebles cuentan con acceso a agua, electricidad y servicios escolares cercanos.

El costo de cada vivienda ronda los 600,000 pesos, lo que representa aproximadamente la mitad del precio comercial de una casa con características similares, según estimaciones oficiales.

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El financiamiento ofrecido es accesible y sin intereses, además de incluir la escrituración, lo que otorga certeza jurídica a las familias beneficiarias.

Pre-registro digital: una opción preliminar

Para quienes desean manifestar su interés antes del registro formal, la Conavi habilitó la plataforma digital preregistropvb.conavi.gob.mx.

Este pre-registro permite a las familias mexicanas expresar su intención de participar y ayuda a las autoridades a planificar las zonas de intervención.

Sin embargo, la inscripción oficial solo se concreta de manera presencial, conforme a la convocatoria y la entrega de documentos en los módulos físicos.

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El pre-registro es simple, gratuito y no requiere intermediarios.

Su función es meramente informativa y no sustituye el registro formal que habilita el acceso al programa.

El pre-registro permite a las familias mexicanas expresar su intención de participar y ayuda a las autoridades a planificar las zonas de intervención. (Infobae/IA)

Con este proceso, las autoridades buscan facilitar la adquisición de vivienda digna y accesible, enfocando los recursos en quienes más lo necesitan y garantizando transparencia en la selección de los beneficiarios.

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