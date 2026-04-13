México

El modelo de Tlaxcala para polos de desarrollo será replicado a nivel nacional

Este esquema prioriza la provisión de infraestructura completa antes de la llegada de inversiones industriales

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El parque económico de Huamantla generará aproximadamente cinco mil empleos, con participación de empresas mexicanas y extranjeras. | (Crédito: Presidencia)
El parque económico de Huamantla generará aproximadamente cinco mil empleos, con participación de empresas mexicanas y extranjeras. | (Crédito: Presidencia)

El gobierno federal anunció la adopción del modelo Tlaxcala para la creación de nuevos polos de desarrollo para el bienestar en todo el país. La presidenta Claudia Sheinbaum explicó en la conferencia matutina que este esquema prioriza la provisión de infraestructura completa antes de la llegada de inversiones industriales.

El modelo implica que los predios destinados a polos industriales sean equipados previamente con calles, electricidad, agua potable, drenaje y planta de tratamiento. La administración estatal de Tlaxcala se encarga de la urbanización, vende posteriormente los predios y mantiene la gestión del complejo para asegurar que los usos de suelo permanezcan enfocados en manufactura e industria.

Sheinbaum destacó que este enfoque ha generado interés de empresas nacionales e internacionales, lo que ha motivado la adquisición de nuevos terrenos en la región de Huamantla. Tlaxcala, que por mandato constitucional no puede endeudarse, financió el desarrollo gracias al combate a la corrupción y al incremento de ingresos públicos.

Estos avances forman parte del cronograma establecido por la SICT para asegurar la conclusión de la obra en el plazo programado.
Este esquema garantiza servicios para la población (Gobierno de México)

La presidenta aseguró que el modelo garantiza servicios integrales para los trabajadores, como vivienda, escuelas y centros de salud cercanos a sus centros de empleo, e incluye equipamiento como gimnasios, comedores y estancias infantiles. La administración federal replicará este esquema en otras regiones del país con el objetivo de atraer inversión y promover el bienestar de las comunidades.

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