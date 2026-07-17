Cambio climático aumenta llegada de sargazo a Quintana Roo: Gobierno federal busca crear plan integral

La Secretaría de Marina retira más de 28 mil toneladas de sargazo del Caribe Mexicano durante la temporada 2026. Crédito: X/@SEMAR_mx

El sargazo se ha convertido en uno de los fenómenos ambientales más críticos para Quintana Roo y el Caribe mexicano, afectando ecosistemas costeros, economía y turismo. Por esa razón, el gobierno de México anunció que presentará un plan integral para enfrentar este fenómeno, con el objetivo de contener y aprovechar el sargazo que continúa acumulándose.

La presidenta Sheinbaum explicó que el arribo masivo de sargazo afecta a todos los países con playa en el Caribe, y que en particular este mes se ha agravado la situación en Quintana Roo. Indicó que, aunque existen múltiples investigaciones científicas sobre las causas, que van desde el cambio climático hasta la deforestación en la Amazonia, el fenómeno es difícil de prevenir y representa un reto internacional. “Atender la causa fundamental es complejo y es un asunto, en todo caso, internacional”, afirmó.

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Este programa que presentará el gobierno federal, fue realizado en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, la Secretaría de Marina y la Secretaría de Ciencia e Innovación.

Detalló que el plan contempla adquirir más barcos sargaceros para capturar el alga en el mar y aumentar la instalación de barreras, en estrecha colaboración con los hoteleros de la zona. “Lo que podemos hacer es evitar que llegue el sargazo a las playas o hacer nuestro máximo esfuerzo para disminuir la llegada del sargazo”, dijo.

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Foto: Captura de pantalla Youtube Claudia Sheinbaum

Adelantó que el sargazo recolectado será trasladado a un centro donde podrá ser reciclado y utilizado en actividades económicas, como la producción de energía o materiales para la construcción. “Ese sargazo llevarlo a un centro para que pueda ser reciclado y utilizado en algunas actividades económicas, ya sea producción de energía o de materiales para construcción o de otras posibilidades que tiene el sargazo”, puntualizó.

“La presencia de sargazo en las playas del Caribe ha incrementado este mes, y existen diversos estudios que asocian este fenómeno al cambio climático y al aumento de la temperatura en el mar”, declaró la presidenta Claudia Sheinbaum.

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La presidenta Sheinbaum explicó que el arribo masivo de sargazo afecta a todos los países con playa en el Caribe, y que en particular este mes se ha agravado la situación en Quintana Roo. Indicó que, aunque existen múltiples investigaciones científicas sobre las causas, que van desde el cambio climático hasta la deforestación en la Amazonia, el fenómeno es difícil de prevenir y representa un reto internacional. “Atender la causa fundamental es complejo y es un asunto, en todo caso, internacional”, afirmó.

Coordinación con hoteleros y autoridades locales

Sheinbaum informó que la tarde de este jueves se realizará una reunión con los hoteleros de Quintana Roo para conocer las acciones que ya implementa el sector privado y coordinar esfuerzos. “Hoy en la tarde nos vamos a reunir con hoteleros de Quintana Roo para conocer qué es lo que están haciendo ellos, qué es lo que estamos haciendo nosotros, y el día de mañana temprano estaríamos presentando una solución mayor a la atención del problema del sargazo”, expresó.

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La presidenta precisó que, tras el encuentro, el gobierno federal presentará una propuesta integral para enfrentar el fenómeno, con el objetivo de minimizar el impacto en las playas y garantizar la llegada del turismo a la región. “Mañana estaríamos dando una visión integral para la atención del tema del sargazo y garantizar, bueno, evitar, digamos, que llegue el sargazo a las playas y que pueda seguirse manteniendo el color azul de los que dan los arrecifes de esta zona y la llegada del turismo”, afirmó.