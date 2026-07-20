Cobraban miles de pesos por el campamento de verano en el que murió Dafne de 13 años: “Nos obligaban a golpearnos... y drogarnos”

Un puño cerrado con golpes y una pastilla, junto al escudo de la Academia Militarizada de Marina Doenitz, ilustra situaciones de agresión y su posible tratamiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Academia Militarizada de Marina Doenitz, ubicada en Ciudad Madero, en Tamaulipas; fue el escenario donde ocurrió una tragedia el pasado viernes 17 de julio, cuando la menor Dafne Zapata perdió la vida dentro de las instalaciones, a tan sólo uno pocos días de haber ingresado a un campamento de verano.

Luego de la tragedia, han salido a la luz diferentes declaraciones de alumnos y la propia madre de Dafne, sobre supuestos maltratos, crueles castigos y hasta crímenes que sucedían dentro de la Academia Militarizada de Marina Doenitz, impulsados por parte del personal y algunos alumnos.

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La Academia cobraba miles de pesos para el ingreso al campamento de verano, además de implementar varios filtros para aceptar a los menores; de momento la institución está cerrada y asegurada por las autoridades para continuar con las investigaciones.

¿Qué es la Academia Militarizada de Marina Doenitz?

Academia Militarizada de Marina Doenitz (Google Maps)

La Academia Militarizada de Marina Doenitz ubicada en Ciudad Madero, en Tamaulipas; es una institución que ofrece educación básica de nivel primaria, secundaria y bachillerato; además de un campamento de verano bajo el sistema militarizado.

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De acuerdo a información de dominio público, la institución se encuentra a cargo del Arq. Jorge Luis Ponce Ortega. Mientras que en el área administrativa de Primaria y Secundaria figura el nombre de Alfonso del Ángel Castellanos y como responsable del área de alumnas está Gioconda Beauvoir “Estrellita” Mora, esta última fue con quien se mantuvo en contacto la madre de Dafne.

Según el gobierno de Tamaulipas, la Academia está incorporada a la Secretaría de Educación, sin embargo, no cuenta con autorización por parte de la Secretaría de Marina, pese a llevar su nombre.

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¿Cuánto costaba el campamento de verano en la Academia Militarizada de Marina Doenitz?

De acuerdo con diferentes reportes, el costo del campamento de verano en la Academia Militarizada de Marina Doenitz tenía un costo de hasta 25 mil pesos, y tenía una duración de 3 semanas con un servicio de internado.

Academia Militarizada Marina Doenitz (X/@PandadelAmorXXI)

Aunque la Academia ha cerrado sus redes sociales, aún circulan en la red algunos de los flyers que compartían para hacer promoción del campamento y las inscripciones abiertas para la primaria, secundaria y bachillerato.

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Salen a la luz declaraciones de alumnos sobre los maltratos en la Academia Militarizada de Marina Doenit

Luego de lo sucedido con Dafne Zapata, algunos alumnos y exalumnos han brindado sus declaraciones a medios locales, y en sus redes sociales sobre lo que ocurre al interior de la institución, confesando que existen maltratos, abusos, castigos graves y acoso por parte del personal y entre el alumnado.

“A mi compañero lo amarraban en una perrera y a veces a muchos compañeros los amarraban también y los colgaban de patas”, aseguró un testigo de la escuela militar en declaraciones recopiladas por el Heraldo de México.

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“Nos aislaban también bastante. Éramos muy pocas niñas, estábamos, digamos, por así decirlo, dominadas”, señaló una alumna y agregó: “No nos dejaban expresarnos mucho, no nos dejaban hacer todas las actividades, no nos dejaban practicar los deportes que queríamos, teníamos que hacer lo que ellos quisieran”.

Qué le pasó a Dafne Zapata Quintos: la adolescente de 13 años murió en la Academia Militarizada Doenitz de Ciudad Madero, Tamaulipas. (Redes sociales)

Además, algunos ex alumnos señalaron que había acoso dentro de la Academia, por parte de alumnos y del personal: “No había como tal ningún respeto tampoco, porque incluso si llegábamos a sufrir acoso por parte de compañeros, hacían caso omiso. No hacían nada”, señaló una ex alumna.

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Un antiguo alumno relató lo que una compañera suya vivió dentro de la Academia Militarizada de Marina Doenit: “A mí me tocó vivir que ella me platicara de que varios profesores la acosaban, incluso de uno de ellos un comandante, bueno, dos comandantes”, señaló el exalumno.

“La llegaron a acosar, incluso pues a hablarle de maneras que no son adecuadas y pues la verdad ahí en lo que son las niñas el personal femenino es muy acosado, demasiado”, añadió

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Obligaban a los alumnos a golpearse y drogarse

(Crédito: Facebook | Alejandra Quintozz)

Alejandra Quintos, madre de Dafne Zapata, señaló que varios de los niños han dado sus declaraciones al Ministerio Público sobre “todo lo que le hicieron a Dafne y a otros niños y adolescentes que estaban ahí”, afirmó Quintos.

De acuerdo a los testimonios que se han hecho públicos en medios, los niños eran obligados a drogarse para soportar los fuertes entrenamientos de la Academia Militar, además de que eran forzados a golpearse entre si.

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De momento, las investigaciones continúan y el plantel está bajo el resguardo de las autoridades, aunque no hay detenidos.