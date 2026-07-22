Atacan a tiros la vivienda de Alma Belén Arenas, regidora del PT en Tempoal, Veracruz

La agresión contra Alma Belén Arenas ocurrió durante la madrugada y provocó un operativo de seguridad en Tempoal. (Redes Sociales)

Un ataque armado contra la vivienda de Alma Belén Arenas Ochoa, regidora primera del Ayuntamiento de Tempoal, Veracruz, provocó un amplio despliegue de fuerzas de seguridad y derivó en la separación temporal de la funcionaria de su cargo.

Mientras la Fiscalía General del Estado (FGE) mantiene abierta la investigación para esclarecer los hechos, la gobernadora Rocío Nahle señaló que el caso ocurre en un contexto de confrontación política por el cambio de administración municipal, aunque aseguró que no habrá impunidad.

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Ataque armado moviliza a fuerzas estatales y federales en Tempoal

La agresión ocurrió durante la madrugada del lunes en un domicilio ubicado en la colonia 20 de Noviembre. Vecinos reportaron al número de emergencias 911 múltiples detonaciones de arma de fuego, lo que generó la movilización de elementos de la Policía Municipal, Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Ejército Mexicano, Guardia Nacional y personal de la Fiscalía General del Estado.

La agresión contra Alma Belén Arenas ocurrió durante la madrugada y provocó la movilización de corporaciones estatales y federales en Tempoal. (Dirección General de la Fuerza Civil de Veracruz)

De acuerdo con los primeros reportes, hombres armados dispararon en repetidas ocasiones contra la fachada de la vivienda y un vehículo propiedad de la edil.

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Durante las diligencias, peritos localizaron diversos casquillos percutidos y levantaron los indicios balísticos para integrar la carpeta de investigación.

Las autoridades confirmaron que no hubo personas lesionadas ni detenidas. Como medida preventiva, el domicilio permanece bajo resguardo policial mientras continúan las investigaciones.

Así ocurrió el atentado contra la regidora Alma Belén Arenas

El ataque ocurrió durante la madrugada en la colonia 20 de Noviembre, en Tempoal.

La vivienda y un vehículo de la regidora presentaron impactos de bala.

No se reportaron personas heridas.

La FGE mantiene abierta la investigación para identificar a los responsables.

Se reforzó la presencia de corporaciones estatales y federales en el municipio.

Regidora solicita licencia temporal tras la agresión

Horas después del atentado, el coordinador estatal del Partido del Trabajo (PT), Vicente Aguilar Aguilar, informó que Alma Belén Arenas solicitaría una licencia temporal de un mes para atender su situación personal y dar seguimiento a las investigaciones.

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El dirigente partidista indicó que la regidora presentará la denuncia correspondiente ante la Fiscalía y pidió que el caso sea esclarecido. De acuerdo con la información difundida por el PT, la funcionaria se encuentra fuera de peligro.

La licencia fue aprobada sin goce de sueldo por un periodo de 29 días, mientras se desarrollan las diligencias ministeriales y se fortalecen las medidas de seguridad en su favor.

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Rocío Nahle atribuye el clima de tensión al cambio de administración municipal

Durante un encuentro con medios de comunicación en Palacio de Gobierno, la gobernadora Rocío Nahle García afirmó que los recientes hechos registrados en Tempoal se presentan en un contexto de renovación de autoridades municipales y confrontación política.

“Estamos reforzando porque hubo un cambio en la presidencia municipal y en este cambio político empezamos a observar que hay temas de confrontación”, declaró.

La mandataria subrayó que el Gobierno del Estado mantiene operativos de vigilancia y reiteró que ningún municipio está fuera de la presencia de las autoridades. Asimismo, aseguró que las instituciones continúan trabajando para evitar la impunidad y reforzar las acciones de seguridad en Veracruz.

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Refuerzan operativos de seguridad en el norte de Veracruz

Tras el atentado, el Ayuntamiento de Tempoal gestionó apoyo extraordinario ante el Gobierno del Estado, lo que permitió el despliegue de elementos de la Policía Estatal, Ejército Mexicano y Guardia Nacional para reforzar los recorridos de vigilancia.

De manera paralela, durante esa misma jornada también se registró el incendio de maquinaria pesada en la comunidad de Corozal, perteneciente a Tempoal. Protección Civil atendió la emergencia, mientras la Fiscalía investiga si ambos hechos guardan alguna relación.

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Además, horas más tarde se reportó un ataque armado contra un vehículo en el municipio de Álamo Temapache. Aunque una familia que viajaba en la unidad resultó ilesa, la FGE inició una investigación para esclarecer esa agresión.

Persisten ataques contra funcionarios municipales en Veracruz

El atentado contra Alma Belén Arenas se suma a otros hechos de violencia registrados en los últimos años contra autoridades municipales en Veracruz.

Durante 2025 y 2026 se documentaron agresiones contra alcaldes, regidores y directores de distintas áreas de ayuntamientos en municipios como Banderilla, Zacualpan, Camerino Z. Mendoza, Poza Rica, Ixtaczoquitlán, Paso de Ovejas, Amatlán de los Reyes y Tuxpan, algunos de ellos con saldo fatal.

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Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado no ha informado una línea de investigación definitiva sobre el ataque contra la regidora de Tempoal ni ha reportado personas detenidas.

Las autoridades estatales mantienen las indagatorias para determinar el móvil de la agresión y establecer las responsabilidades correspondientes.