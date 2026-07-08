Aceite de oliva en ayunas: la dosis exacta que marca la diferencia entre beneficio y exceso calórico

Tomar aceite de oliva extra virgen en ayunas puede mejorar la absorción de compuestos benéficos para el metabolismo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aceite de oliva extra virgen mantiene un lugar central en la dieta mediterránea y recientes estudios vinculan su consumo diario con menor prevalencia de hígado graso y menor riesgo cardiovascular en personas con sobrepeso, obesidad o antecedentes familiares.

Según el estudio MICOL, publicado en PubMed, quienes consumen más de 37 gramos al día presentan hasta un 26% menos riesgo de hígado graso en comparación con quienes toman menos de 24 gramos.

PUBLICIDAD

Los datos obtenidos en más de 2,400 adultos muestran que el beneficio es mayor cuando el consumo supera las tres cucharadas soperas diarias.

El análisis del grupo con sobrepeso revela una reducción del riesgo de 18% y en obesidad, de 26%, al comparar los extremos de ingesta.

El estudio, citado en PMC, reporta que dosis superiores a 85 gramos no añaden protección adicional y podrían elevar el aporte calórico sin beneficio metabólico.

PUBLICIDAD

El umbral de los 37 gramos diarios reduce el riesgo de hígado graso

El estudio MICOL clasifica el consumo de aceite de oliva extra virgen en tres grupos: bajo (0-24 gramos), moderado (25-37 gramos) y alto (más de 37 gramos).

Los autores identifican que el descenso más marcado en la prevalencia de hígado graso aparece en quienes superan los 37 gramos diarios. Este rango equivale a por lo menos tres cucharadas soperas.

PUBLICIDAD

En el análisis por subgrupos, las personas con sobrepeso y obesidad muestran la mayor diferencia.

El reporte en PubMed especifica: “El riesgo de NAFLD descendió 18% y 26% respectivamente entre el grupo de menor y mayor ingesta”.

No se observaron efectos adversos relevantes en ese rango, siempre que el aceite de oliva sustituya a otras grasas o a carbohidratos refinados.

El umbral de los 37 gramos diarios reduce el riesgo de hígado graso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De tres a siete cucharadas al día: la franja de mayor beneficio metabólico

La evidencia clínica, incluida la obtenida en el ensayo PREDIMED, indica que el consumo ideal de aceite de oliva extra virgen oscila entre 40 y 85 gramos diarios, es decir, de tres a siete cucharadas soperas.

PUBLICIDAD

El estudio PREDIMED, citado en PubMed, reporta una reducción de 30% en el riesgo de eventos cardiovasculares en personas de alto riesgo cuando el consumo ronda las cuatro cucharadas al día.

Dosis superiores no incrementan el beneficio y sí pueden elevar el aporte energético, según el análisis en PMC.

El descenso del riesgo de hígado graso se estabiliza a partir de los 85 gramos diarios.

El exceso podría revertir la tendencia si no se ajusta la ingesta general de calorías, especialmente en personas sedentarias.

El aceite de oliva en ayunas y su efecto en el metabolismo

El hábito de consumir aceite de oliva extra virgen en ayunas se ha popularizado, aunque los estudios clínicos muestran que los beneficios se mantienen cuando el aceite se integra a comidas principales.

PUBLICIDAD

La absorción de polifenoles y compuestos bioactivos, según PMC, podría ser superior en ayunas, pero la recomendación de cantidad no varía.

Cifras del estudio PREDIMED indican que la dosis recomendada para reducción de riesgo cardiovascular es de 40 a 50 gramos al día.

Los polifenoles presentes en el aceite de oliva, señala el mismo estudio, contribuyen a reducir la inflamación sistémica y mejorar el perfil lipídico.

El hábito de consumir aceite de oliva extra virgen en ayunas se ha popularizado, aunque los estudios clínicos muestran que los beneficios se mantienen cuando el aceite se integra a comidas principales. (Imagen ilustrativa Infobae)

Sin aumento de peso cuando el aceite sustituye otras grasas

Cohortes mediterráneas y ensayos controlados, como el citado en PMC, reportan que el consumo generoso de aceite de oliva extra virgen no se asocia con aumentos de peso si reemplaza grasas menos saludables o carbohidratos refinados.

PUBLICIDAD

El aporte calórico solo representa un riesgo cuando el aceite se añade a la dieta sin sustituir otros componentes energéticos.

En personas con peso normal, el beneficio metabólico es menos claro y un consumo excesivo podría asociarse con aumento de triglicéridos y enzimas hepáticas.

Los efectos protectores más consistentes se observan en quienes tienen sobrepeso, obesidad o riesgo cardiovascular elevado.

Efecto sobre glucosa, insulina y prevención de diabetes tipo 2

La inclusión diaria de aceite de oliva extra virgen favorece el control glucémico y reduce la inflamación, factores clave en la prevención de la diabetes tipo 2 y el síndrome metabólico.

PUBLICIDAD

Los polifenoles y ácidos grasos monoinsaturados, según PubMed, ayudan a modular la resistencia a la insulina y mejorar el perfil lipídico.

Beneficios del aceite de oliva extra virgen en ayunas para la salud metabólica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dosis óptima y advertencias sobre el exceso

La mejor evidencia indica que la dosis óptima de aceite de oliva extra virgen para beneficio metabólico y cardiovascular está entre 40 y 85 gramos diarios.

PUBLICIDAD

El beneficio es más claro en personas con sobrepeso y riesgo metabólico.

Superar las siete cucharadas al día no agrega protección y puede dificultar el control de peso si no se ajusta la dieta total.

El consumo debe ser preferentemente crudo, de alta calidad y como sustituto de otras fuentes de grasa.

El control de la cantidad es clave para que el aceite de oliva funcione como aliado metabólico, sin convertirse en un aporte calórico innecesario.

Este texto es informativo y no sustituye la consulta médica. Antes de modificar tu dieta o aumentar el consumo de aceite de oliva, consulta con un profesional de la salud, especialmente si tienes condiciones metabólicas, hepáticas o cardiovasculares.