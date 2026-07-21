Beca Rita Cetina 2026: el aviso que debes saber antes de recibir el próximo pago

Para quienes participan en la Beca Rita Cetina, perder el folio de registro puede dificultar el seguimiento del trámite (Gobierno de México)

Las autoridades de la Beca Rita Cetina lanzaron un aviso importante a los padres de familia y tutores que registraron a niños de primaria antes de recibir el pago.

La iniciativa busca favorecer a todos los estudiantes de nivel básico inscritos en escuelas públicas del país, aunque su implementación ha seguido un proceso estructurado. Inicialmente, incluyó a quienes cursan secundaria y, en esta nueva fase, extendió sus beneficios a los alumnos de primaria.

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La finalidad de la política es evitar la deserción escolar y contribuir con un recurso monetario para que estos beneficiarios puedan continuar y concluir sus estudios de forma satisfactoria.

Los nuevos beneficiarios de la Beca Rita Cetina recibirán 2 mil 500 pesos (VisualesIA ScribNews)

El aviso sobre la Beca Rita Cetina antes de recibir el próximo pago

Guardar la tarjeta del Bienestar en un lugar seguro y evitar perderla es fundamental, de acuerdo con las recomendaciones difundidas por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ). Al recibir el sobre que contiene el plástico, es necesario asegurarse de que esté completamente cerrado y que los datos impresos coincidan con los del beneficiario. Al extraer la tarjeta, se aconseja conservar todo el contenido del sobre, ya que incluye el NIP indispensable para realizar retiros de dinero. Una vez efectuado el primer depósito, se sugiere modificar el NIP asignado para reforzar la seguridad de los fondos.

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Una mujer presenta pasos instructivos en un entorno urbano elevado. Sostiene un documento o tarjeta de un programa de becas de apoyo. Las superposiciones de texto detallan acciones como la verificación de datos, el cambio del NIP y la importancia de guardar el objeto de forma segura. El video es un tutorial que guía a los beneficiarios sobre cómo gestionar su tarjeta de beca. Las imágenes muestran un paisaje urbano con edificios altos y cielo visible.

Checar que el sobres esté bien cerrado y que los datos sean correctos

Cuando saques la tarjeta del sobre no debes tirar nada, ya que ahí viene el NIP para retirar el dinero

Cuando caiga el pago, cambiar el NIP de la tarjeta

Guarda muy bien y no pierdas la tarjeta

¿Cuándo llega el depósito y cómo comprobar si ya está en mi tarjeta?

El pago a los nuevos beneficiarios de primaria de la Beca Rita Cetina se llevará a cabo en agosto, antes de que inicie el próximo ciclo escolar. Cabe recordar que estos alumnos recibirán un único depósito anual de 2 mil 500 pesos para el apoyo de uniformes y útiles escolares.

El procedimiento para confirmar la llegada del pago es sencillo y está disponible en varias modalidades. Los beneficiarios pueden consultar el saldo en los cajeros automáticos del Banco del Bienestar o revisar la aplicación móvil del banco.

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También está habilitado el Buscador de Estatus en la web oficial, donde basta con ingresar la CURP para consultar el estado del depósito. Además, existe la opción de llamar al 800 900 2000 e ingresar los 16 dígitos de la tarjeta, o comunicarse a la línea de atención 55 1162 0300, disponible de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 y los sábados de 9:00 a 14:00 horas.