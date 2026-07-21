México

Beca Rita Cetina 2026: el aviso que debes saber antes de recibir el próximo pago

El dinero se entregará de forma directa a través de la tarjeta del Bienestar

Guardar
Google icon
Para quienes participan en la Beca Rita Cetina, perder el folio de registro puede dificultar el seguimiento del trámite (Gobierno de México)
Para quienes participan en la Beca Rita Cetina, perder el folio de registro puede dificultar el seguimiento del trámite (Gobierno de México)

Las autoridades de la Beca Rita Cetina lanzaron un aviso importante a los padres de familia y tutores que registraron a niños de primaria antes de recibir el pago.

La iniciativa busca favorecer a todos los estudiantes de nivel básico inscritos en escuelas públicas del país, aunque su implementación ha seguido un proceso estructurado. Inicialmente, incluyó a quienes cursan secundaria y, en esta nueva fase, extendió sus beneficios a los alumnos de primaria.

PUBLICIDAD

La finalidad de la política es evitar la deserción escolar y contribuir con un recurso monetario para que estos beneficiarios puedan continuar y concluir sus estudios de forma satisfactoria.

Los nuevos beneficiarios de la Beca Rita Cetina recibirán 2 mil 500 pesos (VisualesIA ScribNews)
Los nuevos beneficiarios de la Beca Rita Cetina recibirán 2 mil 500 pesos (VisualesIA ScribNews)

El aviso sobre la Beca Rita Cetina antes de recibir el próximo pago

Guardar la tarjeta del Bienestar en un lugar seguro y evitar perderla es fundamental, de acuerdo con las recomendaciones difundidas por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ). Al recibir el sobre que contiene el plástico, es necesario asegurarse de que esté completamente cerrado y que los datos impresos coincidan con los del beneficiario. Al extraer la tarjeta, se aconseja conservar todo el contenido del sobre, ya que incluye el NIP indispensable para realizar retiros de dinero. Una vez efectuado el primer depósito, se sugiere modificar el NIP asignado para reforzar la seguridad de los fondos.

PUBLICIDAD

Una mujer presenta pasos instructivos en un entorno urbano elevado. Sostiene un documento o tarjeta de un programa de becas de apoyo. Las superposiciones de texto detallan acciones como la verificación de datos, el cambio del NIP y la importancia de guardar el objeto de forma segura. El video es un tutorial que guía a los beneficiarios sobre cómo gestionar su tarjeta de beca. Las imágenes muestran un paisaje urbano con edificios altos y cielo visible.

  • Checar que el sobres esté bien cerrado y que los datos sean correctos
  • Cuando saques la tarjeta del sobre no debes tirar nada, ya que ahí viene el NIP para retirar el dinero
  • Cuando caiga el pago, cambiar el NIP de la tarjeta
  • Guarda muy bien y no pierdas la tarjeta

¿Cuándo llega el depósito y cómo comprobar si ya está en mi tarjeta?

El pago a los nuevos beneficiarios de primaria de la Beca Rita Cetina se llevará a cabo en agosto, antes de que inicie el próximo ciclo escolar. Cabe recordar que estos alumnos recibirán un único depósito anual de 2 mil 500 pesos para el apoyo de uniformes y útiles escolares.

El procedimiento para confirmar la llegada del pago es sencillo y está disponible en varias modalidades. Los beneficiarios pueden consultar el saldo en los cajeros automáticos del Banco del Bienestar o revisar la aplicación móvil del banco.

Imagen 6AU67EXLBRD4HDPR3V5PIFVXG4

También está habilitado el Buscador de Estatus en la web oficial, donde basta con ingresar la CURP para consultar el estado del depósito. Además, existe la opción de llamar al 800 900 2000 e ingresar los 16 dígitos de la tarjeta, o comunicarse a la línea de atención 55 1162 0300, disponible de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 y los sábados de 9:00 a 14:00 horas.

Temas Relacionados

Beca Rita Cetinapagosdepósitos2026calendario de pagosprimariamexico-serviciosmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 21 de julio

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 21 de julio

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 21 de julio? Línea A del STC opera con normalidad

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este martes en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 21 de julio? Línea A del STC opera con normalidad

Ambientes laborales que marcan el futuro: así se construyen Los Mejores Lugares para Trabajar(™) en México

El análisis de Great Place to Work® México permite identificar tendencias, sectores dinámicos y las claves del crecimiento empresarial a través de la gestión del talento.

Ambientes laborales que marcan el futuro: así se construyen Los Mejores Lugares para Trabajar(™) en México

Survivor México 2026: Qué fue de la carrera de Bobby Larios, ex pareja de Niurka, que hoy regresa como parte del reality

Su ingreso al reality revive un trayecto que pasa por telenovelas, una relación mediática, negocios fallidos, mudanza a Miami y una batalla de salud antes de volver a competir en televisión

Survivor México 2026: Qué fue de la carrera de Bobby Larios, ex pareja de Niurka, que hoy regresa como parte del reality

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy martes 21 de julio: Así construyó El Mayo Zambada la fortuna de 15 mil mdd que EEUU busca confiscarle

Sigue las noticias más importantes relacionadas con narcotráfico y seguridad en tiempo real en Infobae México

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy martes 21 de julio: Así construyó El Mayo Zambada la fortuna de 15 mil mdd que EEUU busca confiscarle
MÁS NOTICIAS

NARCO

Abaten en enfrentamiento a “El Topo”, presunto jefe de sicarios del CJNG en Colima

Abaten en enfrentamiento a “El Topo”, presunto jefe de sicarios del CJNG en Colima

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy martes 21 de julio: Así construyó El Mayo Zambada la fortuna de 15 mil mdd que EEUU busca confiscarle

Lechería, parque acuático y ranchos: así construyó “El Mayo” Zambada la fortuna de 15 mil mdd que EEUU busca confiscar tras su condena

Fotos de “El Mayo” Zambada: las historias detrás de las pocas imágenes que existen del líder del Cártel de Sinaloa

“El Mayo” Zambada dice que aceptaría cumplir su condena a cadena perpetua en México si las autoridades lo solicitan

ENTRETENIMIENTO

Survivor México 2026: Qué fue de la carrera de Bobby Larios, ex pareja de Niurka, que hoy regresa como parte del reality

Survivor México 2026: Qué fue de la carrera de Bobby Larios, ex pareja de Niurka, que hoy regresa como parte del reality

Imelda Tuñón recordó su plática que tuvo con Joan Sebastian y cómo supuestamente coqueteó con su mamá

¿Quién es Brianda Deyanara, la nueva habitante confirmada de La Casa de los Famosos México 4?

La Casa de los Famosos México: todos los ganadores desde la primera temporada

Internautas piden retirar a Pedro Sola de Ventaneando pese a su visita a un refugio de animales

DEPORTES

David Ospina revela por qué aceptó llegar a la Liga MX y lanza inesperado elogio al Atlante

David Ospina revela por qué aceptó llegar a la Liga MX y lanza inesperado elogio al Atlante

Orbelín Pineda llega a Monterrey para reportar con Matías Almeyda: “Venimos con ganas de trascender”

Mano dura en la Liga MX: identifican y vetan de por vida a los aficionados que armaron la pelea en el estadio del Atlético San Luis

Alejandra Valencia asegura que atletas enfrentan incertidumbre sobre apoyos económicos para los Juegos Centroamericanos 2026

Clara Brugada asegura que la CDMX fue la mejor sede del Mundial 2026