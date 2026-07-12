Sheinbaum anuncia beca universal para estudiantes de primaria y secundaria: “Todos los niños y niñas deben llegar a la escuela”

Claudia Sheinbaum interviene en un evento oficial del Gobierno de México con la bandera nacional de fondo y una pantalla de intérprete de lengua de señas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Claudia Sheinbaum anunció este domingo 12 de julio la entrega de la beca universal Rita Cetina para estudiantes de las escuelas primarias públicas en Zacatecas, mediante un apoyo anual de dos mil quinientos pesos que se depositará en agosto a través del Banco del Bienestar.

En su mensaje, Sheinbaum informó que el programa se expandirá a secundaria y nivel superior con el objetivo de cubrir toda la educación básica y media superior en la entidad, en coordinación con el gobierno estatal.

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Durante el evento, la presidenta destacó la colaboración con el gobernador David Monreal Ávila para garantizar la cobertura de becas desde primaria hasta universidad. Según la mandataria, la inversión compartida entre el gobierno federal y estatal permitirá que todos los estudiantes de escuelas públicas reciban un apoyo económico que facilite su permanencia en el sistema educativo.

El acto, realizado en la capital zacatecana, reunió a funcionarios federales, estatales y beneficiarios del programa, quienes recibieron las primeras tarjetas del Banco del Bienestar. La presidenta remarcó que estos apoyos buscan eliminar las barreras económicas para las familias y asegurar que ningún niño o joven abandone la escuela por falta de recursos.

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La beca Rita Cetina garantiza apoyo anual a estudiantes de primaria

Claudia Sheinbaum explicó que la beca Rita Cetina consiste en un depósito anual de dos mil quinientos pesos para todos los alumnos inscritos en escuelas primarias públicas del estado. El depósito se realizará a partir de agosto por medio del Banco del Bienestar, institución encargada de operar los programas sociales del gobierno federal.

La presidenta enfatizó que la beca tiene como propósito cubrir los gastos de útiles y uniformes escolares, rubros que suelen representar una carga importante para las familias al inicio del ciclo escolar. Al dirigirse a los padres y madres de familia, Sheinbaum afirmó: “Esta beca es para ayudarles a las familias, ayudarles a las mamás, a los papás a que puedan tener lo mínimo indispensable para poder llevar a sus hijos a la primaria”.

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El apoyo se entregará de manera universal, sin distinción de calificaciones o promedio, para evitar que factores externos como la situación económica o familiar limiten el acceso a la educación. “Hubo una época que se daban becas de acuerdo a la calificación. Se decía: si el estudiante tiene nueve o diez de promedio, se merece una beca. Si no, no. Y nosotros creemos que eso es injusto”, puntualizó Claudia Sheinbaum.

Expansión del sistema de becas a secundaria, preparatoria y universidad

Durante su intervención, la presidenta adelantó que el programa de becas se extenderá también a los estudiantes de secundaria pública, quienes recibirán el apoyo de forma bimestral a través de la misma tarjeta. En el caso de la educación media superior, la beca Benito Juárez continuará otorgándose a todos los alumnos de preparatoria pública.

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En cuanto a la educación superior, Sheinbaum anunció la puesta en marcha de la beca Gertrudis Bocanegra para estudiantes universitarios en Zacatecas, la cual iniciará en septiembre y cubrirá principalmente gastos de transporte. “A partir de septiembre inician las asambleas para explicarlo en las universidades públicas y es un esfuerzo conjunto y es una beca para transporte, para que por lo menos tengan el mínimo indispensable bimestral para poder transportarse”, explicó la mandataria.

El coordinador nacional de Becas para el Bienestar, Julio César León Trujillo, detalló que actualmente el sistema de becas federal atiende en Zacatecas a 114,474 estudiantes de primaria y secundaria, 61,823 de educación media superior y 4,330 de nivel superior, lo que representa una inversión superior a mil seiscientos millones de pesos en la entidad.

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Universalidad y equidad como ejes del programa educativo

La mandataria federal subrayó que la universalidad de las becas responde a una visión de equidad social. Señaló que “nuestra visión de la beca es que todas y todos los niños y los jóvenes lleguen parejitos a la escuela, que por lo menos no tengan ese problema, que todas y todos tengan al menos un recurso para llegar a la escuela”.

Sheinbaum respaldó la labor de las y los maestros de México y sostuvo que la educación pública representa la mejor opción formativa para la niñez y juventud. Reconoció también el esfuerzo diario de las familias zacatecanas y reafirmó el compromiso de su gobierno para fortalecer la infraestructura educativa, ampliar la cobertura y mejorar las condiciones en todos los niveles escolares.

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Entre los anuncios adicionales, la presidenta informó que este año se construirá la Universidad Nacional Rosario Castellanos en Zacatecas y se abrirán nuevas preparatorias bajo el modelo Margarita Maza, que permitirán incrementar la matrícula en educación media superior y superior.

La entrega de la beca Rita Cetina y los nuevos proyectos educativos forman parte de la estrategia del gobierno federal para consolidar el derecho a la educación y contribuir a la justicia social en el país.

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