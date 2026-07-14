Beca Rita Cetina 2026: SEP cambia las reglas para quienes reciben los 2 mil 500 pesos

Una madre y su hijo reciben una tarjeta del Banco del Bienestar de una persona adulta en una mesa dentro de un plantel escolar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Secretaría de Educación Pública (SEP) eliminó la incorporación gradual en primaria para la Beca Rita Cetina 2026, con lo que las niñas y los niños de cualquier grado podrán entrar al programa desde el inicio del ejercicio fiscal.

El ajuste busca ampliar la cobertura y también modifica trámites para cancelar apoyos no cobrados y para acreditar identidad y domicilio de madres, padres o tutores.

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El cambio quedó asentado en el Acuerdo número 06/07/26, publicado en el Diario Oficial de la Federación, que modifica las Reglas de Operación del Programa Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina para el ejercicio fiscal 2026.

Esas reglas habían sido emitidas originalmente en el Acuerdo 39/12/25, publicado el 31 de diciembre de 2025.

Una madre sonríe junto a sus dos hijos en uniforme escolar, una adolescente y un niño, frente a una escuela pública en la Ciudad de México, destacando el apoyo de la Beca Universal Rita Cetina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La incorporación en primaria ya no depende del grado escolar

La modificación elimina el esquema que preveía una entrada escalonada para estudiantes de primaria. Desde ahora, la incorporación ya no depende del grado que curse cada alumno sino simplemente de que sea un estudiante de este nivel escolar.

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De acuerdo con las autoridades, el objetivo del ajuste es ampliar el acceso al programa y también introduce cambios en el procedimiento de cancelación de apoyos que no sean cobrados y en la documentación que se pide para comprobar identidad y domicilio de madres, padres, tutoras o tutores.

Las reglas publicadas el 31 de diciembre de 2025 establecen que la Beca Rita Cetina busca fomentar que niñas, niños y adolescentes inscritos en escuelas prioritarias o susceptibles de atención, y cuyas familias sean de bajos ingresos, permanezcan y concluyan la educación básica mediante un apoyo económico.

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La autorización presupuestaria para estas modificaciones fue emitida por la SHCP mediante el oficio 411/UDPCSG/2026/12788, fechado el 4 de junio de 2026.

El dictamen regulatorio correspondiente lo emitió la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones con el folio ATDT-2026-0894, con fecha 12 de junio de 2026.

El acuerdo fue firmado por el titular de la SEP Mario Delgado el 6 de julio de 2026 y después fue publicado en el DOF. Con ese acto administrativo quedaron actualizadas las reglas de operación para 2026.

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El apoyo será universal y se entregará desde agosto

Fue durante una gira de trabajo en Zacatecas que la presidenta Claudia Sheinbaum informó sobre el cambio en el esquema de la Beca Rita Cetina la cual consiste en un depósito anual de 2 mil 500 pesos para estudiantes inscritos en escuelas públicas de primaria.

La mandataria explicó que el recurso se entregará a partir de agosto mediante el Banco del Bienestar para apoyar a las familias con gastos de útiles y uniformes.

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Sheinbaum indicó que el programa será universal y no tomará en cuenta el promedio escolar de los estudiantes. También anunció que el sistema de becas seguirá en otros niveles educativos.

En el mismo acto, la presidenta informó que este año comenzará la construcción de la Universidad Nacional Rosario Castellanos en Zacatecas.

También anunció la apertura de nuevos planteles de preparatoria bajo el modelo Margarita Maza para ampliar la matrícula en educación media superior y superior.

Las tarjetas Bienestar para alumnos de primaria que se registraron a la Beca Rita Cetina comenzaron a distribuirse desde el mes pasado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo inscribir a mi hijo para que reciba la Beca Rita Cetina

Para inscribir a tu hijo para recibir la Beca Rita Cetina, toma en cuenta lo siguiente:

La beca está dirigida a estudiantes de primaria inscritos en escuelas públicas. El apoyo es de 2,500 pesos anuales y la entrega se realiza a través de una tarjeta del Banco del Bienestar.

El proceso de inscripción depende de las convocatorias que publica el gobierno estatal o federal. Este 2026, la convocatoria cerró en marzo y el próximo registro será en marzo de 2027. No hay fecha fija para la publicación de la convocatoria, así que es importante estar pendiente de los avisos en la escuela de tu hijo y en los canales oficiales de gobierno.

Para el registro solicitan copia de identificación oficial, acta de nacimiento, CURP y comprobante de domicilio del padre, madre o tutor, así como acta de nacimiento y CURP del estudiante.

La tarjeta de la beca se entrega a quien realizó el registro, dentro de un sobre sellado. Es importante revisar que los datos coincidan y conservar el NIP provisional que viene en el sobre.

Si ya realizaste el trámite y recibiste la tarjeta, la fecha límite para recogerla es el 31 de julio de 2026. Cada escuela informa sobre la fecha y horario de entrega.

Recomendación: Mantente atento a los avisos en la escuela y en los canales institucionales, ya que la inscripción solo se realiza cuando la convocatoria está abierta. Si necesitas orientación adicional, puedes acudir a una Oficina de Atención de Becas para el Bienestar.

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