La Odisea de Nolan no se ve igual en todos los cines: esto es lo que cambia según donde la veas en México

Christopher Nolan presenta su próxima película, La Odisea, una épica de acción mitológica. (YouTube/Universal Pictures)

La Odisea de Christopher Nolan llegó a los cines de México el 16 de julio de 2026 filmada en su totalidad con cámaras IMAX de70 milímetros, el formato de película fotoquímica de mayor tamaño disponible en la industria.

Ninguna sala en el país cuenta con proyectores de ese formato. Según dónde se compre el boleto, el espectador ve entre 59% y 75% de la imagen que Nolan filmó.

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La película se distribuye en seis versiones distintas, adaptadas a cinco relaciones de aspecto diferentes.

Christopher Nolan dirigió y escribió el guión de La Odisea, basado en el poema épico de Homero. (Captura de tráiler oficial)

La relación de aspecto es la proporción entre el ancho y el alto de la imagen proyectada en pantalla: determina cuánto encuadre ve el espectador y en qué forma.

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Según la página oficial de IMAX, el formato de rodaje —70 milímetros con 15 perforaciones horizontales por fotograma, relación 1.43:1— solo existe en aproximadamente 40 salas en el mundo. Todas están en Estados Unidos.

El actor Robert Pattinson interpreta a Antínoo, el principal antagonista de la película.(Captura de tráiler oficial)

En México solo hay tres opciones: IMAX digital, 35 mm y digital convencional

Las salas IMAX de Cinépolis y Cinemex en la Ciudad de México proyectan en formato digital con relación de aspecto 1.90:1.

Eso significa que el espectador ve alrededor del 75% de la imagen que Nolan filmó: se pierde información vertical, la parte superior e inferior del encuadre queda recortada.

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No es la misma composición, aunque sí es más imagen que cualquier sala convencional.

Para rodar La Odisea, Nolan utilizó más de 610 kilómetros de película IMAX de 70 milímetros, según Universal Pictures. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Cineteca Nacional —sede Xoco— ofrece la única proyección en 35 mm disponible en el país.

El 35 mm es un formato analógico: la imagen no se genera digitalmente sino que se proyecta pasando luz a través de un rollo físico de celuloide.

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El resultado es una textura orgánica —el grano de la película— y una respuesta de color que los proyectores digitales no replican.

En México, La Odisea se puede ver en tres formatos distintos: IMAX digital 1.90:1 en las salas Cinépolis y Cinemex equipadas con ese sistema; 35 mm analógico en la Cineteca Nacional sede Xoco; y digital convencional Scope 2.39:1 en el resto de las salas comerciales y en las sedes Chapultepec y Cineteca de las Artes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Nolan ha defendido el formato como soporte de exhibición, según registra el blog académico Cineadictos de la UNAM.

Las sedes de Chapultepec y Cineteca de las Artes proyectan en digital.

Las salas convencionales de Cinépolis y Cinemex sin IMAX proyectan en formato Scope, relación 2.39:1. En ese encuadre el espectador ve apenas 59.8% de la imagen original.

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El reparto de La Odisea incluye a Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya, Lupita Nyong'o y Charlize Theron, según la ficha técnica oficial de la Cineteca Nacional. (Captura de video)

Lo que se recorta no son los lados —el ancho se conserva— sino la parte superior e inferior del plano.

Lo que cambia no es solo el tamaño de la pantalla, según Hoyte van Hoytema, el director de fotografía

El director de fotografía Hoyte van Hoytema describió el formato IMAX como “la cámara que no miente” y señaló que ese era el único soporte con el que concibieron la película desde el inicio.

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Christopher Nolan es el director y guionista de La Odisea. Es su decimotercera película como realizador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Nolan declaró a la revista Variety que el desarrollo de una carcasa especial —llamada blimp— para silenciar las cámaras IMAX fue lo que hizo posible filmar escenas de diálogo íntimo: “Puedes estar a 30 centímetros del rostro de un actor mientras susurra y obtener sonido utilizable.”

Para rodar La Odisea, Nolan utilizó más de 610 kilómetros de película IMAX de 70 milímetros, según el material promocional oficial de Universal Pictures.

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Tom Holland interpreta a Telémaco, el hijo de Odiseo y Penélope. (Captura de tráiler oficial)

Qué ofrece el 35 mm de la Cineteca frente al digital de las salas IMAX y convencionales

La proyección en 35 mm de la Cineteca Nacional Xoco no reproduce la relación de aspecto IMAX.

La copia en celuloide se proyecta en formato anamórfico de 4 perforaciones, el mismo encuadre panorámico de las salas convencionales.

La diferencia con el digital no está en cuánta imagen se ve, sino en cómo se ve.

El 35 mm proyecta la imagen pasando luz a través de un rollo físico de celuloide. El resultado es una textura orgánica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El celuloide proyecta luz a través de una emulsión física de haluro de plata. El resultado es una textura orgánica —granularidad— y una respuesta de color que los sistemas de proyección digital no replican.

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El blog académico Cineadictos de la UNAM describe el proceso: los cristales de haluro de plata en la emulsión “constituyen el corazón mismo de la película fotográfica” y determinan la sensibilidad, el contraste y la resolución visible en pantalla.

La Cineteca Nacional —sede Xoco— es la única sala en México que proyecta La Odisea en formato 35 mm. Las sedes de Chapultepec y Cineteca de las Artes utilizan proyección digital. REUTERS/Henry Romero

El formato digital —DCP, Digital Cinema Package— entrega una imagen sin degradación entre funciones, con mayor nitidez y negros más profundos, pero sin la textura fotoquímica del celuloide.

El orden real de formatos disponibles en México según cantidad de imagen visible

De mayor a menor cantidad de imagen visible respecto al negativo original, la opción más cercana al formato original es el IMAX digital 1.90:1. Le siguen las salas Dolby Cinema y PLF en 1.85:1.

Las salas digitales convencionales y el 35 mm de la Cineteca proyectan en Scope 2.39:1, el encuadre más recortado de todos. En ese formato el espectador ve apenas 59.8% de la imagen filmada.

Una infografía detalla los formatos de proyección de películas en México, indicando el porcentaje de imagen visible y la ficha técnica de una película. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No existe en México ninguna sala que proyecte el formato 1.43:1 con el que se filmó cada toma.

La ficha técnica oficial de la Cineteca Nacional describe la película con dirección de fotografía de Hoyte van Hoytema y música original de Ludwig Göransson. Tiene una duración de 172 minutos (2 horas con 52 minutos) y clasificación B.