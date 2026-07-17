México

Resultados UNAM 2026: qué hacer si no quedaste y cómo solicitar una revisión de tu examen

La UNAM publicó los resultados de su examen de admisión 2026: solo 21,962 de los 158,712 aspirantes obtuvieron un lugar por concurso

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Laptop abierta en una mesa de madera. En la pantalla, resultados de examen de la UNAM con mensaje "NO SELECCIONADO". Una persona con mano en la cabeza, edificio al fondo.
Un aspirante universitario consulta en una laptop los resultados de su examen de admisión a la UNAM en la Ciudad de México, que señalan "NO SELECCIONADO". (Imagen Ilustrativa Infobae)

La UNAM publicó este viernes 17 de julio los resultados del Concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura 2026, y con ellos abrió también un plazo de 10 días hábiles para que los aspirantes no seleccionados puedan solicitar la revisión de su examen. De los 158,712 jóvenes que presentaron la prueba, solo 21,962 obtuvieron un lugar por esta vía.

El proceso de revisión vence el 30 de julio de 2026 y no tiene prórroga, según el cronograma oficial de la Dirección General de Administración Escolar (DGAE). Quienes no revisen su diagnóstico ni actúen dentro de ese periodo perderán la posibilidad de impugnar su resultado.

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Este ciclo marcó un precedente: por primera vez en la historia de la institución, el examen de admisión a licenciatura se aplicó en línea. El sistema de supervisión, basado en inteligencia artificial, capturó y grabó la conducta de cada aspirante durante toda la prueba. Esa decisión aceleró el proceso, pero también generó controversia.

La UNAM hizo públicos los resultados de su examen de selección este 17 de julio. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)
La UNAM hizo públicos los resultados de su examen de selección este 17 de julio. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

De los 191,306 aspirantes inscritos, 2% tuvo su proceso cancelado por conductas contrarias a la convocatoria y la legislación universitaria. La UNAM presentó además denuncias ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) por suplantación de identidad, venta de respuestas y fraude relacionados con el examen.

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La matrícula total de nuevo ingreso para el ciclo 2026-2027 será de 50,113 estudiantes, cifra que representa 1,454 espacios adicionales respecto al periodo anterior. De ese total, 28,151 ingresan por Pase Reglamentado y 21,962 por Concurso de Selección, distribuidos en 134 carreras.

Antes de cualquier trámite, todos los aspirantes —seleccionados o no— pueden consultar su desempeño por área del conocimiento desde la plataforma TU SITIO, ingresando con el número de comprobante que aparece en la Cita de examen. Ese diagnóstico estará disponible en la DGAE por dos años.

Cómo solicitar la revisión del examen si no quedaste

Examen nivel medio superior.
Por primera vez el examen fue en línea. Crédito: Cuartoscuro/Universidad Nacional Autónoma de México

El trámite es presencial y tiene un único procedimiento válido. El aspirante debe acudir a la Dirección de Gestión Estratégica y Primer Ingreso de la DGAE, ubicada en Av. del Imán No. 7, Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán, de lunes a viernes en horario de 09:30 a 14:30 y de 17:00 a 18:30 horas.

Los documentos que se deben presentar son tres:

  1. La solicitud de revisión de resultado del examen.
  2. Identificación oficial vigente con fotografía.
  3. Fotocopia de la Cita de examen con la que se realizó el examen de selección en línea.

Sin alguno de estos documentos, el trámite no procede.

La UNAM advierte que la revisión no garantiza un cambio en el resultado de selección. El mecanismo existe para que el aspirante conozca con detalle su desempeño, no para revertir automáticamente una calificación.

Para quienes el examen fue cancelado por el sistema de IA

Joven con auriculares y micrófono, sentada en silla de juego frente a monitor. Sujeta mouse y teclado; tiene ojos y boca abiertos, con una mano en la mejilla.
Qué hacer si te cancelaron el examen por el sistema IA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este ciclo incorpora un procedimiento distinto para un grupo específico: los aspirantes cuya participación fue cancelada durante la aplicación del examen en línea. Decenas de jóvenes denunciaron en redes sociales que el sistema de supervisión basado en inteligencia artificial anuló sus exámenes por movimientos considerados irregulares, ruido ambiental o fallas de conexión.

Para este grupo, el plazo también es del 17 al 30 de julio de 2026, sin prórroga. El trámite no es presencial en primera instancia: el aspirante debe solicitar una cita a través del portal ayuda-aspirante.dgae.unam.mx. La fecha, hora y lugar de atención se notifican al correo electrónico registrado durante el proceso.

En esa cita, la DGAE mostrará las evidencias y los elementos que sustentaron la cancelación, y escuchará las manifestaciones que el aspirante desee formular. La institución señala que este es el único mecanismo institucional para conocer esas evidencias.

Qué opciones existen si decides no presentar revisión

Se ofrecerán 57 mil plazas para el bachillerato en la UNAM e IPN en el proceso de admisión 2025. (Crédito: Infobae México / Jesus Aviles)
La UNAM no es la única opción para continuar con los estudios. (Crédito: Infobae México / Jesus Aviles)

Quienes opten por no impugnar su resultado tienen otras rutas para continuar con su formación universitaria. El IPN y la UAM mantienen procesos de admisión propios; conviene verificar si sus convocatorias siguen abiertas para el ciclo 2026-2027.

Las universidades privadas representan otra alternativa. Varias ofrecen esquemas de becas y descuentos para aspirantes con buen desempeño académico. También existe la opción del SUAyED —el Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia de la propia UNAM—, que permite estudiar una licenciatura sin asistir diariamente a un campus y tiene sus propios procesos de ingreso.

Para quienes decidan intentarlo de nuevo, la próxima convocatoria de la UNAM para licenciatura se publicará en enero de 2027. El diagnóstico del examen de este ciclo —disponible en TU SITIO— puede orientar en qué áreas del conocimiento conviene reforzar la preparación.

La institución reitera que la única forma de ingresar a la UNAM es resultar seleccionado mediante el Concurso de Selección.

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