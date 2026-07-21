Salud

Las sesiones de terapia virtual mejoran la vida de niños con lupus

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LUNES, 20 de julio de 2026 (HealthDay News) -- Los niños con lupus podrían tener un nuevo recurso para gestionar los síntomas.

Un programa de terapia virtual de la Universidad Estatal de Michigan alivió los síntomas de salud mental de depresión y ansiedad en niños con este trastorno autoinmune.

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El programa terapéutico se llama Enfoque de Tratamiento y Educación para el lupus de inicio infantil, o TEACH. El programa utiliza terapia cognitivo-conductual y estrategias de meditación mindfulness para mejorar los síntomas.

El lupus puede ser una condición compleja y debilitante, especialmente en niños. Además de los síntomas físicos como fatiga y dolor, el lupus puede provocar síntomas de salud mental como la depresión y la ansiedad.

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Los niños pueden experimentar la enfermedad de forma más grave y carecer de herramientas para sobrellevarlo. El objetivo de TEACH es ayudarles a aprender a controlar sus síntomas.

Los participantes realizan sesiones semanales a distancia con un proveedor de cuidados conductuales. Aprenden técnicas como estrategias de relajación y gestión del estrés. El programa está pensado para complementar un régimen médico, no para reemplazarlo.

Los resultados de un ensayo clínico de TEACH se publicaron en Arthritis Care and Research.

Encontró que los niños que participaron en el programa TEACH mejoraron los síntomas de depresión y ansiedad en solo seis sesiones semanales. Las puntuaciones de dolor no mejoraron significativamente, pero sí los síntomas de salud mental asociados.

TEACH fue creado por Natoshia Cunningham, profesora asociada y psicóloga pediátrica en la Facultad de Medicina Humana de la MSU.

"Me sentía realmente atraída por ayudar a los jóvenes pacientes con lupus porque tienen una condición médica compleja", explicó en un comunicado de prensa.

"Los desafíos de salud mental asociados pueden ser complicados, y muchos niños con lupus pertenecen a grupos marginados", continuó Cunningham. "A pesar de la necesidad, no necesariamente se les identifica ni se les da acceso a la atención de salud mental."

Una investigadora actual de TEACH es ella misma una exparticipante del programa. A Isabella Colindres le diagnosticaron lupus a los 16 años y participó en los primeros ensayos de TEACH.

"Me sentí apoyado, comprendido y seguro de una manera que nunca antes había experimentado en un entorno médico", explicó Colindres en un comunicado de prensa. "Durante esas seis semanas de sesiones remotas de terapia cognitivo-conductual, aprendí un conjunto de habilidades prácticas que me ayudaron a gestionar la fatiga, el dolor y la pesada carga mental y la niebla mental que a menudo acompañan al lupus."

¿El resultado?

"Empecé a dormir mejor, a pensar con más claridad y a sentirme más en control de mi salud, especialmente a medida que aprendí a desafiar pensamientos intrusivos y poco útiles", dijo. "TEACH realmente me ayudó a sentirme yo mismo otra vez."

Los tratamientos actuales para el lupus se centran en los síntomas físicos de la enfermedad, por lo que los defensores de TEACH dicen que el programa es necesario para ayudar con los aspectos emocionales.

El lupus suele diagnosticarse durante la adolescencia, según la Dra. Andrea Knight, reumatóloga pediátrica en el Hospital de Niños Enfermos de Toronto y colaboradora en el programa e investigación TEACH.

"Los niños pueden pasar de estar sanos a tener una condición potencialmente fatal que requiere muchos cambios en su vida", dijo Knight en un comunicado de prensa. "Esto también afecta a la dinámica familiar."

Además de ayudar a los niños a gestionar los síntomas del lupus, TEACH también ayuda a los padres a aprender estrategias de manejo, dijo Cunningham.

Más información

Para obtener más información sobre el lupus, visita la Fundación Lupus de América.

FUENTE: Comunicado de prensa de la Universidad Estatal de Michigan, 19 de abril de 2026

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