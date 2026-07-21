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Estudio vincula medicamentos GLP-1 con problema raro de visión

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LUNES, 20 de julio de 2026 (HealthDay News) -- Medicamentos populares utilizados para tratar la diabetes tipo 2 y la obesidad, conocidos como agonistas de los receptores GLP-1, se han relacionado con un pequeño aumento en el riesgo de una enfermedad ocular rara pero grave.

Los medicamentos --que incluyen fármacos conocidos como Ozempic, Wegovy, Mounjaro y Zepbound -- podrían estar relacionados con una mayor probabilidad de neuropatía óptica isquémica, según un estudio de la Universidad de Rutgers.

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Esta condición implica una reducción repentina del flujo sanguíneo al nervio óptico del ojo, lo que puede provocar una pérdida parcial rápida y, a menudo, permanente.

El estudio, financiado por los Institutos Nacionales de Salud, se publicó el 14 de julio en Annals of Internal Medicine.

Aunque los hallazgos están llamando la atención de la comunidad médica, los investigadores subrayaron que el riesgo real para los pacientes individuales es bastante bajo. Los riesgos pueden reflejar diferencias en la salud subyacente de los participantes del estudio, todos ellos con diabetes tipo 2, más que un efecto directo de la medicación. Los investigadores afirmaron que se necesitan más estudios para determinar la causa.

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Para el estudio, los investigadores siguieron a un gran grupo de adultos estadounidenses de entre 18 y 65 años que estaban siendo tratados por diabetes tipo 2.

Encontraron un aumento de aproximadamente tres a cuatro casos por cada 10.000 pacientes tratados con fármacos GLP-1 durante un periodo de 18 meses en comparación con los pacientes que tomaban otros dos tipos de medicamentos para la diabetes llamados inhibidores SGLT2 o inhibidores DPP4.

"Aunque la neuropatía óptica isquémica era rara, es clínicamente importante porque puede implicar una pérdida repentina de visión", dijo el autor principal Chintan Dave, profesor del Instituto de Salud de Rutgers, en un comunicado de prensa. "El aumento de riesgo fue pequeño, pero los clínicos y pacientes deberían ser conscientes de esta posible asociación."

El estudio señaló que la mayoría de los casos ocurrieron en hombres o individuos entre 50 y 65 años.

La condición suele manifestarse como borrón, atenuación o pérdida de una parte del campo visual de una persona en un ojo, en lugar de ceguera total. Aunque algunos pacientes pueden notar una ligera mejoría en los meses posteriores al evento, el daño suele ser permanente, según los investigadores.

"Dado que la neuropatía óptica isquémica puede presentarse con una pérdida repentina de visión, que puede ser permanente, el reconocimiento temprano de los síntomas y una evaluación oftalmológica rápida pueden ser especialmente importantes para pacientes con mayor riesgo inicial", explicó Dave.

Más información

Visita la Biblioteca Nacional de Medicina para más información sobre la salud del nervio óptico y los signos de pérdida repentina de visión.

FUENTES: Universidad de Rutgers, comunicado de prensa, julio de 2026; Annals of Internal Medicine, 14 de julio de 2026

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