Pocos días para la Feria Lagos de Moreno 2026, conciertos de Los Tigres del Norte, Carlos Rivera y más: cartelera completa y fechas

El Gobierno Municipal de Lagos de Moreno presentó la edición como la más ambiciosa de su historia, con más de 15 artistas de alcance nacional e internacional distribuidos en dos escenarios principales del recinto ubicado sobre el Bulevar Orozco y Jiménez. (Los Tigres del Norte/ Instagram/Composición fotográfica)

Carlos Rivera, Gloria Trevi, Carín León y Los Tigres del Norte encabezan la Feria Lagos de Moreno 2026, que arrancará este 24 de julio en el municipio jalisciense con 17 días de conciertos, charreadas y actividades para toda la familia, y una entrada general desde $20 pesos.

Es importante aclarar que varias de las actividades en particular las presentaciones musicales tienen un costo aparte por lo que se recomienda consultar las redes oficiales del evento antes de acudir para adquirir las entradas.

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Para esta edición, el Gobierno Municipal de Lagos de Moreno presentó la edición como la más ambiciosa de su historia, con más de 15 artistas de alcance nacional e internacional distribuidos en dos escenarios principales del recinto ubicado sobre el Bulevar Orozco y Jiménez.

Feria Lagos 2026/Facebook

Cartelera completa: fecha por fecha

El 1 de agosto estará Carlos Rivera en la feria Crédito: Cuartoscuro

La programación del Teatro del Pueblo —incluida en el boleto de entrada general— abre el viernes 24 de julio con Gloria Trevi, quien también estará presente en la coronación de Luciana Martínez Álvarez como Reina de la Feria Lagos 2026.

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24 de julio: Gloria Trevi (inauguración y coronación de reina)

25 de julio: Gabito Ballesteros

27 de julio: Pancho Barraza

28 de julio: La Kumbre con K + Conjunto Nuevo Amanecer + Los Ávila (velada de huapangos)

29 de julio: Pequeños Musical

30 de julio: Maldita Santanera (fusión de Maldita Vecindad con Sonora Santanera)

1 de agosto: Carlos Rivera

3 de agosto: Los Acosta

4 de agosto: Luis Ángel “El Flaco”

5 de agosto: Festival Duranguense — K-Paz de la Sierra, Montéz de Durango y Alacranes Musical

6 de agosto: Marca Registrada

7 de agosto: Los Auténticos Decadentes

8 de agosto: Los Tigres del Norte (cierre musical)

9 de agosto: Gran Evento de Toros (clausura de la feria)

Cinco espectáculos requieren boleto aparte, además de la entrada general de $20 pesos. Todos se realizan en el Lienzo Charro Santa María y son exclusivos para mayores de 18 años (Carin Leon: Instagram)

Boletos con costo independiente

Cinco espectáculos requieren boleto aparte, además de la entrada general de $20 pesos. Todos se realizan en el Lienzo Charro Santa María y son exclusivos para mayores de 18 años con identificación oficial (Puede haber más presentaciones con costo, es mejor consultar directamente las redes sociales de la Feria para corroborar).

Intocable — 26 de julio, 20:00 h. Boletos de $1,300 a $3,600 pesos (Boletiito)

Carín León — 31 de julio, 20:00 h. Boletos de $1,800 a $5,600 pesos (Boletiito)

Cuernos Chuecos — 2 de agosto. Precio no publicado en canales oficiales al cierre de esta nota

Los Tigres del Norte — 8 de agosto. Boletos de $1,200 a $2,750 pesos (Boletiito)

Gran Evento de Toros — 9 de agosto. Precio no publicado en canales oficiales al cierre de esta nota

Entrada general: $20 pesos e ingreso gratuito para menores

La entrada al recinto ferial cuesta $20 pesos e incluye acceso a todos los conciertos del Teatro del Pueblo, la Expo Ganadera XLI, la zona gastronómica, el área comercial y actividades culturales Crédito: Secretaría de Turismo de México

La entrada al recinto ferial cuesta $20 pesos e incluye acceso a todos los conciertos del Teatro del Pueblo, la Expo Ganadera XLI, la zona gastronómica, el área comercial y actividades culturales. Los niños con estatura menor a 1.40 metros no pagan.

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De lunes a jueves, entre las 17:00 y las 19:00 horas, los menores de 10 años pueden usar los juegos mecánicos participantes sin costo adicional.

Más allá de los conciertos

El presidente municipal Edgar González informó que el operativo de seguridad incluirá filtros de acceso, arcos detectores, videovigilancia y coordinación con corporaciones de los tres niveles de gobierno (Imagen Ilustrativa Infobae)

El programa incluye charreadas y escaramuzas en el Lienzo Charro Rancho Verde, el espectáculo ecuestre Cuernos Chuecos, lucha libre gratuita en el Palenque y talleres culturales para toda la familia.

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El desfile inaugural se realizará el 26 de julio. El Centro Histórico de Lagos de Moreno también se suma a las celebraciones con actividades en la Parroquia de la Asunción y el Templo del Calvario.

El presidente municipal Edgar González informó que el operativo de seguridad incluirá filtros de acceso, arcos detectores, videovigilancia y coordinación con corporaciones de los tres niveles de gobierno.

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Cómo llegar desde Guadalajara y León

El recinto se ubica sobre el Bulevar Orozco y Jiménez. Desde Guadalajara, el trayecto es de aproximadamente dos horas por la Autopista México 80D con conexión a la carretera México 45. Desde León, son unos 50 minutos por la misma carretera México 45, ingresando por Prolongación Constituyentes.

Quienes viajen en autobús pueden tomar corridas de Primera Plus, ETN, Ómnibus de México o Coordinados desde Guadalajara, León, Aguascalientes y San Luis Potosí. Durante la feria, las rutas urbanas identificadas como “Feria”, “La Esmeralda” y “Bulevar” amplían su frecuencia hasta la medianoche.

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El recinto cuenta con macroestacionamiento oficial. Para los conciertos de mayor demanda, la organización recomienda llegar antes de las 18:00 horas y prever tráfico sobre el Bulevar Orozco y Jiménez.