Hallan 10 cuerpos en Zacatecas, cinco colgaban de un puente

Los cuerpos de cuatro hombres fueron colgados del puente vehicular de la carretera 45 a la altura de la comunidad de Pozo de Gamboa, en el municipio de Pánuco.(Cuartoscuro)

El hallazgo de 10 cuerpos en Pánuco, Morelos y Sain Alto activó una respuesta extraordinaria del gobierno de Zacatecas la mañana de este sábado 18 de julio, con operativos de seguridad en tres puntos carreteros y la convocatoria urgente del Grupo de Inteligencia Operativa para definir acciones de investigación y contención.

Hasta el momento no se informó la identidad de las víctimas ni hubo personas detenidas por estos hechos. Las autoridades estatales y federales desplegaron vigilancia para ubicar a los responsables y reforzar la presencia de corporaciones en la zona.

PUBLICIDAD

De los 10 cadáveres localizados, cinco fueron encontrados alrededor de las 6:00 horas sobre la carretera federal 54 Zacatecas-Saltillo, a la altura de la comunidad de Pozo de Gamboa, en el municipio de Pánuco. Los cuerpos correspondían a hombres que estaban suspendidos con cuerdas de un costado de un puente vehicular.

Los cadáveres presentaron signos de violencia. También tenían una cartulina con mensajes atribuidos a un grupo del crimen organizado.

Cinco cuerpos fueron colgados en un puente de Pánuco

Técnicos forenses trabajan en la escena de un crimen donde fueron dejados colgados de un puente cuerpos de hombres en Zacatecas, Mexico. 21 de agosto de 2021. REUTERS/Stringer

En otro punto, en el municipio de Morelos, fueron abandonados cuatro cuerpos cerca de la clínica del IMSS-Bienestar ubicada en uno de los accesos de la carretera federal 54 hacia la cabecera municipal. El décimo cadáver fue localizado sobre la vía federal 45 Zacatecas-Durango, en el entronque a la comunidad Santa Anita, en Sain Alto.

PUBLICIDAD

Ese último cuerpo también presentaba signos de tortura. Con esos tres hallazgos, la jornada acumuló víctimas en tres municipios distintos y obligó a movilizar a fuerzas estatales y federales de manera simultánea.

Agentes de la Guardia Nacional, del Ejército Mexicano y de la Policía Estatal realizaron operativos en los tres sitios. Al mismo tiempo, policías de investigación y peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado levantaron los cuerpos y recopilaron indicios.

PUBLICIDAD

El secretario general de Gobierno de Zacatecas Rodrigo Reyes Mugüerza confirmó los hallazgos en un mensaje público. El funcionario dijo: “La Fiscalía General de Justicia del Estado me ha informado que, hace unos momentos, fueron localizados los cuerpos sin vida de diez personas en los municipios de Morelos, Pánuco y Sain Alto”.

Los cuerpos aparecieron colgados de un puente de la carretera Tepic-Mazatlán en otro hecho en años anteriores

Reyes Mugüerza también informó que las instituciones que integraban la Mesa Estatal de Construcción de Paz activaron acciones coordinadas en los tres municipios. Explicó que el objetivo inmediato era fortalecer la presencia de las corporaciones de seguridad y avanzar en las investigaciones.

PUBLICIDAD

El gobierno estatal convocó una sesión de emergencia

El funcionario anunció que el Grupo de Inteligencia Operativa sesionaría de manera extraordinaria para dar seguimiento a los hechos. En esa reunión participarían el comandante de la Quinta Región Militar y autoridades de los tres órdenes de gobierno.

La sesión buscaba definir medidas de inteligencia, investigación y coordinación operativa. El gobierno estatal indicó que, una vez concluido ese encuentro, las autoridades competentes brindarían información adicional conforme lo permitieran las indagatorias en curso.

PUBLICIDAD

Una cinta amarilla de "Policía - No Pase" bloquea una calle oscura en México, donde agentes resguardan la escena de un asesinato de policía durante la noche. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reyes Mugüerza sostuvo que un hecho de esta naturaleza exigía una respuesta inmediata del Estado. En su posicionamiento, afirmó: “No permitiremos que hechos como este vulneren la tranquilidad de las y los zacatecanos ni detengan el proceso de pacificación”.

El secretario agregó que en los últimos años este tipo de acontecimientos se había reducido de manera significativa por la coordinación entre instituciones de seguridad. Bajo esa premisa, anunció un fortalecimiento de las labores de inteligencia e investigación para evitar retrocesos en los avances reportados en materia de seguridad.

PUBLICIDAD

El gobierno de México había puesto a Zacatecas como ejemplo del avance en la pacificación al informar una reducción de los homicidios dolosos. El hallazgo de los 10 cuerpos ocurrió en ese contexto y llevó al gobierno estatal a reconocer que se trató de un episodio que requería una reacción inmediata.

Las autoridades también pidieron a la población mantenerse informada únicamente por canales oficiales. Además, solicitaron facilitar el libre tránsito de las unidades de seguridad y de emergencia que participaron en los operativos desplegados en los tres municipios.

PUBLICIDAD

• Fueron localizados 10 cuerpos en Pánuco, Morelos y Sain Alto durante la mañana del sábado 18 de julio.

• Cinco víctimas fueron halladas colgadas en un puente de Pozo de Gamboa; otras cuatro estaban en Morelos y una más en Sain Alto.

• El Grupo de Inteligencia Operativa fue convocado a sesión extraordinaria y hasta el momento no se reportaron detenidos.