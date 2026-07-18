Michael Owen, exfutbolista de Inglaterra lanza dura y culpa a México del fracaso de su país en el Mundial 2026

Soccer Football - UEFA Nations League - Group C - Hungary v England - Puskas Arena Park, Budapest, Hungary - June 4, 2022 Former player and TV pundit Michael Owen Action images via Reuters/Lee Smith

La eliminación de Inglaterra en las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026 frente a Argentina continúa generando análisis y cuestionamientos dentro del fútbol inglés. Uno de los comentarios que más repercusión ha provocado es el del exdelantero Michael Owen, quien considera que el origen del fracaso no estuvo en la derrota por 2-1 ante la Albiceleste, sino varias rondas antes, específicamente en el compromiso de octavos de final contra México.

En una columna publicada en el Daily Mail, el ganador del Balón de Oro sostuvo que aquella victoria inglesa por 3-2 sobre el conjunto mexicano dejó una enseñanza equivocada para el plantel, ya que reforzó una idea de juego excesivamente defensiva que terminó apareciendo nuevamente en el duelo decisivo por el pase a la Final.

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De acuerdo con Owen, el equipo inglés interpretó de manera incorrecta el sufrimiento vivido en el cierre del encuentro disputado en el Estadio Ciudad de México, cuando resistió los constantes ataques del Tricolor para conservar la ventaja.

Soccer Football - FA Cup - Fifth Round - Wolverhampton Wanderers v Liverpool - Molineux Stadium, Wolverhampton, Britain - March 6, 2026 Former player and TV pundit Michael Owen before the match REUTERS/Chris Radburn

“Hubo una completa incomprensión de lo que realmente significa la valentía en el fútbol. Se la calificó como nuestra mejor actuación de la historia, y algunos me tacharon de pesimista por señalar que no lo era en absoluto”, señaló el exfutbolista.

Para el histórico atacante, aquella actuación fue vista como un ejemplo de carácter cuando, en realidad, envió un mensaje perjudicial tanto al grupo como a la afición.

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“México fue lo peor que le pudo haber pasado a Inglaterra. No fue el modelo para ganar un Mundial, sino el modelo para perderlo”, escribió Owen en su análisis.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Mexico v England - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - July 5, 2026 England's Declan Rice celebrates after the match REUTERS/Paul Childs

El exjugador de Liverpool y Real Madrid explicó que el principal error consistió en asumir que defender una ventaja significaba renunciar al ataque y esperar al rival cerca del área propia. Desde su perspectiva, un equipo que aspira al título debe mantener el control del balón, seguir proponiendo el partido y buscar ampliar la diferencia en el marcador.

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Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Mexico v England - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - July 5, 2026 England players celebrate after the match as England qualify for the quarter final stage of the World Cup REUTERS/Daniel Becerril

Según Owen, ese mismo patrón volvió a repetirse durante las semifinales frente a Argentina. Inglaterra consiguió adelantarse 1-0, pero posteriormente cedió la posesión, retrasó sus líneas y permitió que el conjunto sudamericano creciera hasta concretar la remontada que lo llevó a la Final del torneo.

El exseleccionado inglés insistió en que el problema no fue una cuestión de calidad futbolística, sino de mentalidad. A su juicio, el equipo comenzó a jugar con el temor de perder en lugar de mantener la ambición por ganar.

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Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Semi Final - England v Argentina - Atlanta Stadium, Atlanta, Georgia, U.S. - July 15, 2026 Argentina's Lionel Argentina's Lautaro Martinez scores their second goal REUTERS/Agustin Marcarian

También advirtió que una vez que un plantel entra en la dinámica de proteger un resultado demasiado pronto, resulta complicado recuperar el control emocional y futbolístico del encuentro, situación que terminó costándole la eliminación.

Owen decepcionado de Inglaterra tras el partido con Argentina

Este video presenta imágenes del interior de un vestuario de fútbol. Se aprecian jugadores de la selección de Inglaterra vistiendo sus uniformes blancos, incluyendo uno con el número 4. En los casilleros se lee 'WORLD CUP'. Los jugadores realizan gestos con los brazos, ríen y flexionan músculos. Un hombre con polo oscuro participa activamente en el espacio, mientras otro se muestra aplaudiendo. Estas tomas documentan momentos entre los atletas.

Lejos de limitarse a la crítica, Owen afirmó que Inglaterra cuenta con jugadores de sobra para competir al máximo nivel, aunque considera indispensable cambiar la manera de afrontar este tipo de partidos.

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“Ahora siento que es el momento de afrontar lo que realmente significa la valentía en el fútbol de este país. Tenemos los jugadores. Siempre los hemos tenido”, añadió.

Como ejemplo del camino que debería seguir el conjunto inglés, el exdelantero destacó la actuación de España en las semifinales contra Francia, encuentro en el que el equipo ibérico tomó la ventaja y continuó buscando el arco rival hasta sellar el triunfo por 2-0.

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Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Semi Final - France v Spain - Dallas Stadium, Arlington, Texas, U.S. - July 14, 2026 Spain's Pedro Porro scores their second goal past France's Mike Maignan IMAGN IMAGES via Reuters/Tim Heitman

Para Owen, esa propuesta ofensiva representa el verdadero significado de competir con valentía en un Mundial y explicó que esa diferencia terminó marcando el destino de ambas selecciones.

“Eso es lo que hacen los mejores equipos y ahora España está jugando una final del Mundial por eso, y la mayor frustración es que deberían estar jugando contra nosotros”, concluyó.

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Mientras tanto, la Final del Mundial 2026 se disputará este domingo a las 13:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Ciudad de Nueva York (MetLife Stadium). El encuentro podrá verse a través de Canal 5 de TUDN, Azteca 7 y la plataforma ViX Premium para los usuarios con el paquete correspondiente.