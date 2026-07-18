Es de Oaxaca, creció con carencias y hoy conquista Japón vendiendo tacos mexicanos: conoce está historia viral

La historia de Antonio emocionó a miles de usuarios tras revelar cómo comenzó su negocio con apenas 2 mil pesos y el sueño de representar a México.

Una simple búsqueda de buena comida mexicana terminó convirtiéndose en una de las historias más emotivas que circulan actualmente en redes sociales. Una pareja de creadores de contenido, integrada por una joven japonesa y un mexicano, visitó una taquería en Osaka sin imaginar que detrás de cada platillo existía un relato de sacrificio, migración y perseverancia que terminaría tocando el corazón de miles de personas.

El establecimiento pertenece a Antonio, un mexicano originario de Oaxaca que decidió comenzar una nueva vida en Japón hace ocho años. Con el paso del tiempo, su objetivo dejó de ser únicamente emprender un negocio: ahora busca que cada cliente conozca el verdadero sabor de la cocina mexicana.

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Durante la visita, Antonio recordó los complicados primeros meses de su proyecto, el cual comenzó en uno de los momentos más difíciles para la economía mundial: la pandemia de COVID-19.

(Captura de pantalla)

Sin grandes recursos económicos, el oaxaqueño explicó que aprovechó la única oportunidad que tuvo para arrancar su negocio.

“Yo empecé cuando el corona. Una persona me vendió un equipo barato por 2 mil pesos y era el único dinero que tenía. Con eso empecé.”

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La sinceridad de sus palabras provocó una reacción inmediata del creador de contenido mexicano, quien no pudo ocultar la emoción al escuchar el relato.

“Me vas a hacer llorar, güey.”

Sin embargo, el camino hacia el éxito no comenzó con la taquería. Antonio reveló que anteriormente intentó abrir un bar, proyecto que terminó cerrando, aunque aseguró que aquella experiencia le permitió aprender valiosas lecciones que hoy aplica en su negocio.

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“Le echamos muchas ganas. No funcionó, se cayó, pero no me arrepiento porque de ahí aprendí muchas cosas que no estoy cometiendo aquí.”

(Captura de pantalla)

Más allá de los desafíos como emprendedor, el mexicano compartió el aspecto más personal de su historia al recordar sus raíces y la forma en que Oaxaca continúa acompañándolo, pese a vivir a miles de kilómetros de distancia.

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Con evidente emoción habló sobre la educación y los valores que recibió en casa, así como los recuerdos que lo impulsan a seguir adelante.

“Vengo de una familia muy pobre, pero como decía mi abuela: hay gente que tiene mucho dinero, nosotros no, pero tenemos mucha cultura, mucha naturaleza en Oaxaca y muchos recuerdos buenos. Eso me mantiene aquí bien.”

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Cuando los creadores de contenido le preguntaron cuál era la meta que busca alcanzar con su restaurante, Antonio respondió sin titubear que su principal motivación es representar dignamente a México.

“Quiero representar a México bien. Que cuando alguien termine un taco diga: ‘Es un taco mexicano’. Demostrar que podemos vender comida mexicana, no tex-mex.”

Su respuesta fue ampliamente celebrada por los usuarios, quienes destacaron el orgullo con el que promueve la gastronomía nacional en un país tan lejano como Japón.

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(Captura de pantalla)

Al concluir el recorrido gastronómico, los creadores resumieron la experiencia con un mensaje que rápidamente comenzó a compartirse entre miles de personas.

“Gracias a un mexicano que nunca se rindió, hoy podemos saciar nuestro estómago y el corazón que extraña tanto a México.”

Las reacciones no tardaron en aparecer. Cientos de internautas reconocieron el esfuerzo del emprendedor y resaltaron la importancia de preservar la esencia de la cocina mexicana fuera del país.

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“Historias así sí valen la pena hacerse virales”; “Un taco hecho por un oaxaqueño en Japón ya tiene garantía”; “Qué orgullo ver a mexicanos representando al país con trabajo y autenticidad”, fueron algunos de los comentarios que inundaron la publicación.

Además del éxito del video, la historia abrió una conversación sobre el papel que desempeña la gastronomía para millones de migrantes. Para muchos de ellos, preparar un platillo típico no solo significa cocinar, sino mantener vivo el vínculo con su lugar de origen, compartir su identidad con otras culturas y demostrar que los sabores de México pueden cruzar fronteras sin perder su autenticidad.

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