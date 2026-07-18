¡Que viva el amor! Parejas se casan gratis en Guadalajara durante la fiesta del Mundial 2026

La Plaza de la Liberación adaptó su ambiente mundialista para celebrar la unión de más de 700 parejas tapatías

Mientras millones de aficionados mantienen la atención puesta en la Final del Mundial 2026, la ciudad de Guadalajara protagonizó uno de los momentos más llamativos de la fiesta futbolística al organizar una boda colectiva dentro del FIFA Fan Festival, un hecho que no tenía antecedentes en una sede oficial del torneo.

La explanada de Plaza Liberación dejó de ser únicamente un punto de reunión para los seguidores del fútbol y se transformó en el escenario donde 725 parejas decidieron formalizar legalmente su relación durante la jornada de Matrimonios Colectivos 2026, organizada por el gobierno municipal.

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Durante la ceremonia, la presidenta municipal Verónica Delgadillo resaltó la relevancia del evento y celebró que Guadalajara se convirtiera en la primera sede oficial vinculada a la Copa del Mundo en realizar una celebración de este tipo.

(Facebook: Ayuntamiento de Guadalajara)

“Hoy venimos aquí haciendo historia. Yo solo quiero que lo recuerden. Es la primera vez que en una sede oficial de la FIFA se casan 725 parejas.”

La ceremonia fue organizada por la Dirección del Registro Civil con el respaldo del DIF Guadalajara y los Servicios Médicos Municipales, instituciones que coordinaron la logística para que cientos de familias pudieran regularizar su situación jurídica en un solo evento.

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El propio ayuntamiento destacó que el espacio donde durante semanas se reunieron miles de aficionados nacionales y extranjeros para seguir los partidos mundialistas ahora cambió completamente de ambiente.

(Facebook: Ayuntamiento de Guadalajara)

“En un escenario que durante el Mundial fue punto de encuentro para miles de aficionados, la Presidenta resaltó que, por primera vez, la emoción del fútbol dio paso a una celebración dedicada al amor y al compromiso de cientos de familias”, señaló el municipio mediante un comunicado.

La alcaldesa aprovechó el momento para hacer una comparación entre la pasión futbolera y la emoción que vivían los recién casados.

(Facebook: Ayuntamiento de Guadalajara)

“Aquí ya se ha gritado gol muchas veces, pero hoy vamos a gritar ‘sí, acepto’”, instó la alcaldesa tapatía.

Asimismo, recordó que el matrimonio civil no solo representa un acto simbólico, sino también un mecanismo que brinda protección legal a las parejas y a sus familias.

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“Detrás del acto que hoy estamos celebrando está una manifestación expresa que le dice al mundo entero que la persona que hemos elegido nos importa, porque le estamos dando certeza jurídica. Estamos también velando por sus derechos, por sus garantías”, añadió.

(Facebook: Ayuntamiento de Guadalajara)

Uno de los momentos más emotivos ocurrió cuando Verónica Delgadillo entregó de manera representativa las actas matrimoniales a 15 parejas. Entre ellas sobresalió la historia de Jesús Arroyo Vargas y Victoria Briseño Hernández, quienes después de 54 años de compartir su vida finalmente decidieron contraer matrimonio por la vía legal.

Además del significado emocional, el programa también representó un beneficio económico para los participantes. De acuerdo con el ayuntamiento, cada pareja obtuvo un ahorro cercano a 2 mil pesos, ya que recibieron sin costo los certificados médicos, análisis de sangre y las constancias correspondientes a las pláticas impartidas por el DIF Guadalajara.

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Las autoridades explicaron que la formalización del matrimonio también facilita el acceso a diversos derechos relacionados con la seguridad social, la protección del patrimonio familiar, los procesos hereditarios y otras garantías jurídicas.

(Facebook: Ayuntamiento de Guadalajara)

El ambiente conservó el sello festivo que ha caracterizado al FIFA Fan Festival Guadalajara. Muchas parejas acudieron usando camisetas de clubes locales y de la Selección Mexicana, mientras que el mariachi, la agrupación Sonora Vainilla, rifas y distintas dinámicas amenizaron la jornada.

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(Facebook: Ayuntamiento de Guadalajara)

El ayuntamiento concluyó que “Más que una ceremonia civil, la jornada se convirtió en una celebración comunitaria en la que familiares, amistades e invitados de las y los contrayentes conservaron el recuerdo de uno de los momentos más importantes de sus vidas gracias a los cuatro photo opportunities instalados con escenarios emblemáticos como Plaza Liberación, Plaza de Armas y la Rotonda de las y los Jaliscienses Ilustres”.

Mientras tanto, la actividad mundialista continuará este domingo, cuando la Final del Mundial 2026 arranque a las 13:00 horas (tiempo del Centro de México) en el MetLife Stadium, conocido durante el torneo como el Estadio Ciudad de Nueva York. El encuentro podrá seguirse por Canal 5 de TUDN, Azteca 7 y mediante ViX Premium.