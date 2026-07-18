México

La PDI alerta sobre las amenazas más frecuentes en redes sociales: así puedes proteger tu privacidad

La Policía de Investigación de la Ciudad de México advierte sobre el aumento de fraudes, extorsiones y suplantación de identidad en redes sociales durante 2026. Aquí las recomendaciones

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Pantalla de móvil muestra mensaje 'Intento de inicio de sesión desconocido. ¿Eres tú?' con botones 'Denunciar' y 'Bloquear'. Texto en inglés 'Unauthorized Access Attempt'.
La pantalla de un dispositivo móvil muestra una notificación de seguridad ante un intento desconocido de inicio de sesión que ofrece opciones para denunciar o bloquear la actividad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México emitió una serie de advertencias y recomendaciones para que los usuarios protejan su privacidad en redes sociales ante el auge de delitos digitales.

De acuerdo con las investigaciones, la institución identificó amenazas como los deepfakes, la suplantación de identidad, el phishing y los ataques de fuerza bruta, y las difundió a través de sus canales oficiales para alertar a la ciudadanía capitalina.

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A continuación te compartimos las recomendaciones. ¡Toma nota!

Las 5 amenazas digitales que la PDI identificó en redes sociales

La extorsión encabeza el mapa delictivo con 3 mil 43 casos documentados entre enero y mayo de 2026. Los ciberdelincuentes operaron mediante llamadas y mensajes de aplicaciones de préstamos que prometían dinero inmediato con pocos requisitos para después presionar a sus víctimas.

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El fraude digital ocupó el segundo lugar con 2 mil 759 denuncias en ese mismo periodo. Los delincuentes actuaron principalmente a través de redes sociales con falsas compras y ventas de productos, y mediante sitios web apócrifos que imitaban páginas oficiales.

Infografía con título Cinco principales amenazas en redes sociales, mostrando un hombre preocupado con un móvil, hackers, y cinco viñetas con gráficos y texto explicativo.
Una infografía detalla las cinco amenazas más comunes en redes sociales: extorsión, fraude digital, acoso cibernético, ataques de fuerza bruta y suplantación de identidad, con datos de la Policía Cibernética de la Ciudad de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El acoso cibernético sumó más de mil 180 incidentes entre enero y mayo. Los agresores publicaron comentarios ofensivos en fotos o videos y enviaron mensajes directos para intimidar a otras personas, con frecuencia desde cuentas anónimas.

Los ataques de fuerza bruta registraron mil 179 reportes en el mismo lapso. Esta modalidad apunta al robo de cuentas y al acceso no autorizado a aplicaciones de mensajería y perfiles vinculados a motores de búsqueda.

Las amenazas digitales y la suplantación de identidad cerraron el top cinco con 807 casos. Ambos delitos se cometieron a través de diversas redes sociales y comprometieron la seguridad y privacidad de los usuarios afectados.

Deepfakes y deepvoice: las herramientas de IA que la PDI señala como riesgo en la CDMX

La PDI advirtió que los deepfakes pueden engañar a los usuarios al simular contenidos auténticos. Los videos, las imágenes y los audios alterados con inteligencia artificial pueden afectar la reputación y la seguridad de cualquier persona.

Uno de los métodos más utilizados es el llamado deepvoice, que suplanta la voz real de una persona en un audio. De este modo, los delincuentes pueden atribuir frases o mensajes falsos a víctimas inocentes.

Manos de persona introduciendo documentos con texto en una trituradora. Tiras de papel triturado y sobres apilados al fondo borroso.
Una persona introduce documentos con información personal en una trituradora de papel, evitando la exposición de datos sensibles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A través de herramientas como DeepNude, los ciberdelincuentes modifican fotografías para mostrar cuerpos desnudos. Estas imágenes pueden ser comercializadas o difundidas sin consentimiento en redes sociales y servicios de mensajería.

La Unidad de Inteligencia Cibernética de la PDI advirtió que la exposición de datos sensibles incrementa el riesgo de ser víctima de suplantación o chantaje. Por esa razón, la autoridad aconsejó no compartir información personal ni fotografías íntimas en plataformas digitales.

Recomendaciones de la PDI para proteger la privacidad en redes sociales

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX) señaló que los ciberdelincuentes toman datos públicos como fecha de nacimiento, número telefónico, ubicación y lista de contactos para ejecutar fraudes o extorsiones. Por esa razón, la PDI recomendó configurar el perfil para que esa información no sea visible para desconocidos.

La revisión de publicaciones antiguas también forma parte del protocolo de la PDI. El contenido viejo puede revelar información sensible como direcciones, rutinas, escuelas o lugares frecuentes que los delincuentes aprovechan para construir un perfil de la víctima.

Ilustración de un anzuelo con un cursor de ratón, junto a iconos de tarjeta de crédito, candados, perfil de usuario y documentos, con la palabra Phishing.
Un anzuelo digital, representado por un cursor, se cierne sobre iconos de tarjetas de crédito, contraseñas y perfiles de usuario, ilustrando el riesgo de phishing para datos personales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La PDI instruyó a los usuarios a verificar los permisos de las aplicaciones vinculadas a sus cuentas en Facebook, Instagram o Google, y a eliminar las que ya no estén en uso. Antes de descargar cualquier aplicación, la autoridad recomendó revisar siempre los avisos de privacidad y las políticas de uso, ya que las plataformas poco confiables pueden utilizar esos datos para actividades ilícitas.

La activación de la verificación en dos pasos en todas las plataformas reduce de forma considerable el riesgo de acceso no autorizado. Las autoridades capitalinas también precisaron que los bancos, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y las empresas de paquetería nunca solicitan contraseñas, códigos de verificación ni depósitos inmediatos por SMS o WhatsApp.

Ante mensajes que generan urgencia —frases como “últimas unidades” o plazos de horas para actuar— la recomendación de la PDI es no responder ni dar clic en ningún enlace. La PDI también instruyó a conservar capturas de pantalla, comprobantes de pago y datos de contacto del presunto delincuente para facilitar una denuncia formal.

Si el usuario detecta contenido falso o alterado que lo involucre, la PDI pidió denunciar de inmediato ante las autoridades correspondientes. La ciudadanía puede contactar a la Policía Cibernética de la Ciudad de México al teléfono 55 5242 5100, extensión 5086, al correo cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx, o bien presentar su denuncia en línea en el portal www.denunciadigital.cdmx.gob.mx.

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