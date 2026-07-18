Influencer denuncia hospital veterinario donde Pedro Sola fue a ‘sensibilizarse’: “Ahí mataron a mi gatita”

El comunicador convivió con perros e incluso los acarició (Imagen Ilustrativa Infobae)

La estrategia de reconciliación mediática de Pedro Sola tras la polémica por sus comentarios hacia los “perrhijos” generó un nuevo giro inesperado: la visita del conductor a un hospital veterinario llamado Yaakunah, donde buscó sensibilizarse y mostrar un acercamiento con los animales.

Sin embargo, el episodio desató críticas adicionales, pues un influencer utilizó sus redes sociales para señalar públicamente a esa misma clínica por una experiencia personal trágica, abriendo un debate sobre la calidad del servicio veterinario y la autenticidad de las acciones de figuras públicas.

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Influencer denuncia: “En ese lugar mataron a mi gatita”

A través de la red social X, el creador de contenido conocido como Edgardo Arredondo (@dada88) compartió una contundente advertencia tras la visita de Pedro Sola al hospital veterinario:

“Qué horror todo este circo... pero por cierto en ese lugar MATARON a mi gatita cuando la llevamos a esterilizar. No lleven ahí a sus mascotas”.

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El influencer exhortó a no asistir a ese sitio (X)

El mensaje, acompañado de una expresión de indignación, rápidamente sumó reacciones entre seguidores y defensores de los animales.

El señalamiento de la influencer no se centró únicamente en el conductor, sino que puso bajo escrutinio el prestigio y la ética de la clínica veterinaria elegida para la visita mediática.

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Reseñas encontradas: experiencias encontradas de usuarios en Google

Infobae México revisó algunas de las reseñas en Google que tiene la clínica visitada por Pedro Sola.

Entre las reseñas negativas, destacan relatos de mal diagnóstico, falta de empatía y casos de pérdidas irreparables.

Un hombre y una mujer aparecen sentados en un set de televisión, con flores en primer plano y elementos decorativos al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Usuarios como Aly Anib y Karen Mercado denunciaron impuntualidad, cobros por servicios innecesarios y la sensación de que el interés económico prevalecía sobre el bienestar de los animales: “Se nota cuando solo quieren cobrar”, escribió una usuaria.

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Otros testimonios fueron más graves. Alexia Moreno relató que su perrita falleció tras recibir un medicamento inadecuado, mientras que Dian Cortés aseguró que una deficiencia renal no fue detectada a tiempo: “Ojalá pudiera dar mi reseña sin poner ni una sola estrella”.

Reseñas de google sobre el lugar (Captura de pantalla)

No obstante, también existen valoraciones positivas. Usuarios como kleninvision y María Andrea Contreras contaron experiencias satisfactorias en las que el personal mostró compromiso y profesionalismo, logrando intervenciones exitosas y acompañamiento durante procesos complejos.

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“Estamos muy agradecidos con el equipo de la clínica y con la atención que han brindado a nuestras mascotas durante estos años”, expresó uno de los clientes frecuentes. Otros destacaron el trato humano, la dedicación y la labor de adopción y rescate animal de la clínica.

Reseñas de google sobre el lugar (Captura de pantalla)

Pedro Sola y su visita al hospital veterinario

La visita de Pedro Sola al hospital veterinario se produjo en un intento por reconciliarse públicamente con los defensores de los animales tras la ola de críticas por sus declaraciones en televisión, donde expresó ideas consideradas ofensivas y violentas contra las mascotas y sus dueños.

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En la cobertura mediática, Sola fue visto recorriendo las instalaciones, interactuando con perros y gatos rescatados.

Ventaneando visitó la Fundación para el Desarrollo y Bienestar Yaakunah. (Crédito: Ventaneando)

La acción fue presentada por Tv Azteca y Ventaneando como un proceso de sensibilización y aprendizaje, buscando mostrar una imagen de empatía y arrepentimiento.

Sin embargo, la reacción del público fue ambivalente: mientras algunos lo consideraron un paso positivo, otros lo calificaron de “circo mediático” y pusieron en duda la sinceridad del gesto, especialmente tras la denuncia viral de la influencer y las críticas a la clínica elegida para la visita.

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