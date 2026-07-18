Detienen a mujer robando celulares y carteras tras concierto de Grupo Firme en Estadio GNP de CDMX

Este video documenta un concierto del grupo musical Grupo Firme en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México. Las imágenes muestran a una multitud numerosa de asistentes congregados en el recinto al aire libre. Se observa a muchos de los espectadores usando ponchos y ropa impermeable. El escenario presenta pantallas grandes y efectos de iluminación, incluyendo luces rojas. La atmósfera indica la presencia de lluvia durante el evento musical. Es una cobertura de evento. (Luz Coello/Infobae)

La noche del 17 de julio se vivió una de las veladas más esperadas por los seguidores de Grupo Firme en la Ciudad de México. No obstante, una mujer fue detenida tras robarle a los asistentes.

El Estadio GNP fue testigo de una multitud que, pese a la intensa lluvia, no dudó en entregarse por completo al espectáculo, vibrando con cada interpretación.

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La emoción del público fue palpable en cada rincón, mientras los asistentes coreaban los éxitos de la banda y aguardaban los momentos más emblemáticos del evento.

Detienen a mujer que robaba celulares a la salida del concierto

La celebración musical se vio empañada para algunos, cuando agentes de SSC CDMX detuvieron a una mujer que, según informó el periodista de nota roja Carlos Jiménez, se dedicaba a ubicar personas al exterior del recinto para despojarlas de sus pertenencias.

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La mujer fue detenida por robar en concierto de Grupo Firme (Luz Coello Infobae/c4 jiménez X)

De acuerdo con la información difundida, Gabriela ‘N’ fue sorprendida por elementos policiales justo en el momento en que sustraía la cartera de un hombre que salía del concierto.

El hecho ocurrió a las afueras del estadio, donde la detenida presuntamente elegía a sus víctimas entre quienes abandonaban el espectáculo, con la atención puesta en protegerse del clima o buscar transporte.

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Según lo reportado, la mujer buscaba a personas distraídas tras la llamada “Última Peda” de la noche, esperando el instante oportuno para arrebatarles su teléfono o cartera.

Así se vivió el concierto de Grupo Firme en el Estadio GNP

Pese a las adversidades climáticas, la presentación de Grupo Firme resultó inolvidable para miles de fanáticos. La banda interpretó una selección de sus mayores éxitos, incluyendo temas como El Rey y el homenaje a Juan Gabriel con Así fue, además de compartir el escenario con Los Ángeles de Charly y Grupo Frontera en la interpretación de “Un sueño”.

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El vocalista de Grupo Firme se presenta en el escenario principal del estadio GNP ante una numerosa audiencia (Luz Coello/ Infobae)

Durante la noche, la energía del público no decayó en ningún momento. Los asistentes se mantuvieron de pie, cantando bajo la lluvia y mostrando su entusiasmo en cada canción.

Uno de los momentos más esperados fue el cierre del concierto, cuando la agrupación agradeció a sus seguidores por acompañarlos incluso en condiciones adversas.

La producción del evento incluyó juegos de luces y pantallas gigantes que permitieron a todos disfrutar de cada detalle, sin importar la distancia desde la que presenciaran el espectáculo. La interacción entre los músicos y el público fue constante, generando una atmósfera de cercanía y celebración colectiva.

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Recomendaciones para evitar robos en conciertos masivos

La reciente detención a las afueras del estadio pone en evidencia la necesidad de extremar precauciones al asistir a eventos con gran concurrencia.

Con siete fechas agotadas en el pasado, Grupo Firme buscan superar su propia marca con una noche histórica en el GNP. - crédito Gus

Especialistas en seguridad recomiendan siempre mantener los objetos personales en lugares seguros y de difícil acceso para terceros, como bolsillos internos o mochilas cerradas.

Es fundamental evitar mostrar dispositivos electrónicos en zonas de aglomeración y, en la medida de lo posible, desplazarse en grupo al salir de los recintos. Las autoridades sugieren reportar a cualquier persona que muestre actitud sospechosa o intente acercarse demasiado sin motivo aparente.

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Quienes hayan sido víctimas de un robo deben denunciar de inmediato ante la policía para facilitar la acción de las autoridades y contribuir a prevenir futuros incidentes. La colaboración entre público y elementos de seguridad ha demostrado ser clave para garantizar la protección de los asistentes en eventos masivos.

La agrupación liderada por Eduin Caz vuelve a colocarse en el centro de un debate sin resolución en el país. (@grupofirme, Instagram)

Un consejo adicional es mantener siempre a la vista el entorno y planear con anticipación las rutas de salida y puntos de encuentro, sobre todo cuando el evento termina en horarios nocturnos o bajo condiciones climáticas adversas que pueden favorecer a quienes buscan cometer ilícitos.

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La experiencia de la última presentación de Grupo Firme sirve como recordatorio de la importancia de disfrutar la música con responsabilidad y atención, para que la celebración no se vea opacada por incidentes desafortunados.