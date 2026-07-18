México

Detienen a mujer robando celulares y carteras tras concierto de Grupo Firme en Estadio GNP de CDMX

Te decimos algunas de las recomendaciones para evitar sustracciones de tus pertenencias durante eventos masivos

Guardar
Google icon

Este video documenta un concierto del grupo musical Grupo Firme en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México. Las imágenes muestran a una multitud numerosa de asistentes congregados en el recinto al aire libre. Se observa a muchos de los espectadores usando ponchos y ropa impermeable. El escenario presenta pantallas grandes y efectos de iluminación, incluyendo luces rojas. La atmósfera indica la presencia de lluvia durante el evento musical. Es una cobertura de evento. (Luz Coello/Infobae)

La noche del 17 de julio se vivió una de las veladas más esperadas por los seguidores de Grupo Firme en la Ciudad de México. No obstante, una mujer fue detenida tras robarle a los asistentes.

El Estadio GNP fue testigo de una multitud que, pese a la intensa lluvia, no dudó en entregarse por completo al espectáculo, vibrando con cada interpretación.

PUBLICIDAD

La emoción del público fue palpable en cada rincón, mientras los asistentes coreaban los éxitos de la banda y aguardaban los momentos más emblemáticos del evento.

Detienen a mujer que robaba celulares a la salida del concierto

La celebración musical se vio empañada para algunos, cuando agentes de SSC CDMX detuvieron a una mujer que, según informó el periodista de nota roja Carlos Jiménez, se dedicaba a ubicar personas al exterior del recinto para despojarlas de sus pertenencias.

PUBLICIDAD

Detienen mujer en concierto de grupo firme -México- 18 julio
La mujer fue detenida por robar en concierto de Grupo Firme (Luz Coello Infobae/c4 jiménez X)

De acuerdo con la información difundida, Gabriela ‘N’ fue sorprendida por elementos policiales justo en el momento en que sustraía la cartera de un hombre que salía del concierto.

El hecho ocurrió a las afueras del estadio, donde la detenida presuntamente elegía a sus víctimas entre quienes abandonaban el espectáculo, con la atención puesta en protegerse del clima o buscar transporte.

Según lo reportado, la mujer buscaba a personas distraídas tras la llamada “Última Peda” de la noche, esperando el instante oportuno para arrebatarles su teléfono o cartera.

Así se vivió el concierto de Grupo Firme en el Estadio GNP

Pese a las adversidades climáticas, la presentación de Grupo Firme resultó inolvidable para miles de fanáticos. La banda interpretó una selección de sus mayores éxitos, incluyendo temas como El Rey y el homenaje a Juan Gabriel con Así fue, además de compartir el escenario con Los Ángeles de Charly y Grupo Frontera en la interpretación de “Un sueño”.

Escenario de concierto nocturno con dos pantallas gigantes que muestran un cantante con micrófono. Estructuras de sonido y luces flanquean una gran multitud
El vocalista de Grupo Firme se presenta en el escenario principal del estadio GNP ante una numerosa audiencia (Luz Coello/ Infobae)

Durante la noche, la energía del público no decayó en ningún momento. Los asistentes se mantuvieron de pie, cantando bajo la lluvia y mostrando su entusiasmo en cada canción.

Uno de los momentos más esperados fue el cierre del concierto, cuando la agrupación agradeció a sus seguidores por acompañarlos incluso en condiciones adversas.

La producción del evento incluyó juegos de luces y pantallas gigantes que permitieron a todos disfrutar de cada detalle, sin importar la distancia desde la que presenciaran el espectáculo. La interacción entre los músicos y el público fue constante, generando una atmósfera de cercanía y celebración colectiva.

Recomendaciones para evitar robos en conciertos masivos

La reciente detención a las afueras del estadio pone en evidencia la necesidad de extremar precauciones al asistir a eventos con gran concurrencia.

Con siete fechas agotadas en el pasado, Grupo Firme buscan superar su propia marca con una noche histórica en el GNP. - crédito Gus
Con siete fechas agotadas en el pasado, Grupo Firme buscan superar su propia marca con una noche histórica en el GNP. - crédito Gus

Especialistas en seguridad recomiendan siempre mantener los objetos personales en lugares seguros y de difícil acceso para terceros, como bolsillos internos o mochilas cerradas.

Es fundamental evitar mostrar dispositivos electrónicos en zonas de aglomeración y, en la medida de lo posible, desplazarse en grupo al salir de los recintos. Las autoridades sugieren reportar a cualquier persona que muestre actitud sospechosa o intente acercarse demasiado sin motivo aparente.

Quienes hayan sido víctimas de un robo deben denunciar de inmediato ante la policía para facilitar la acción de las autoridades y contribuir a prevenir futuros incidentes. La colaboración entre público y elementos de seguridad ha demostrado ser clave para garantizar la protección de los asistentes en eventos masivos.

La agrupación liderada por Eduin Caz vuelve a colocarse en el centro de un debate sin resolución en el país.
La agrupación liderada por Eduin Caz vuelve a colocarse en el centro de un debate sin resolución en el país. (@grupofirme, Instagram)

Un consejo adicional es mantener siempre a la vista el entorno y planear con anticipación las rutas de salida y puntos de encuentro, sobre todo cuando el evento termina en horarios nocturnos o bajo condiciones climáticas adversas que pueden favorecer a quienes buscan cometer ilícitos.

La experiencia de la última presentación de Grupo Firme sirve como recordatorio de la importancia de disfrutar la música con responsabilidad y atención, para que la celebración no se vea opacada por incidentes desafortunados.

Temas Relacionados

Grupo FirmeRoboEstadio GNPConciertosCDMXmexico-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

¿Quién es el mexicano que aparece entre los migrantes más ricos de Estados Unidos? Esto reveló Forbes

Forbes publicó su listado de los migrantes más ricos de Estados Unidos, integrado por 144 multimillonarios nacidos en 45 países. Entre los primeros 50 aparece el inversionista mexicano Pablo Legorreta

¿Quién es el mexicano que aparece entre los migrantes más ricos de Estados Unidos? Esto reveló Forbes

No deja de temblar en Chiapas: reportan casi 300 réplicas del sismo del 17 de julio de magnitud 7.4

De acuerdo al Servicio Sismológico Nacional, las réplicas son comunes luego de un movimiento telúrico de gran intensidad

No deja de temblar en Chiapas: reportan casi 300 réplicas del sismo del 17 de julio de magnitud 7.4

Grupo Firme arma una noche histórica con “La última peda” en Estadio GNP con lluvia, shots y ante 65 mil asistentes

Invitados como Los Ángeles de Charly, El Yaki, mariachi y más hicieron olvidar las condiciones meteorológicas de la Ciudad de México

Grupo Firme arma una noche histórica con “La última peda” en Estadio GNP con lluvia, shots y ante 65 mil asistentes

La carrera financiera que no vale la pena correr

Comparar nuestras finanzas con las de otros puede llevar a malas decisiones. La verdadera riqueza está en construir una vida acorde con nuestras propias prioridades

La carrera financiera que no vale la pena correr

Crisis en Baja California: localizan sin vida a 239 personas desaparecidas durante 2026

La Fiscalía de Baja California informó que las personas desaparecidas fueron encontradas muertas en los primeros seis del año. La mayoría de los casos están vinculados a actividades delictivas y enfrentamientos entre células criminales

Crisis en Baja California: localizan sin vida a 239 personas desaparecidas durante 2026
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy viernes 18 de julio: Madre localiza a su hijo desaparecido tras 4 años en Sonora

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy viernes 18 de julio: Madre localiza a su hijo desaparecido tras 4 años en Sonora

Crisis en Baja California: localizan sin vida a 239 personas desaparecidas durante 2026

Madre encuentra a su hijo desaparecido tras 4 años en Sonora: así fue la identificación de Ángel Eduardo

Balacera frente a chelería en Tepito deja tres heridos, incluida una niña de 12 años

Gigantescos arreglos florales cubren la tumba de “El Mencho” por el día en que habría cumplido 60 años

ENTRETENIMIENTO

Karina Torres presume su cuenta verificada en X y lanza mensaje: “Ya estamos verificadas, nada que verientas mugrosas”

Karina Torres presume su cuenta verificada en X y lanza mensaje: “Ya estamos verificadas, nada que verientas mugrosas”

Grupo Firme arma una noche histórica con “La última peda” en Estadio GNP con lluvia, shots y ante 65 mil asistentes

Hospital Yaakunah responde a críticas por recibir a Pedro Sola tras polémica animalista: “No es relevante limpiar el nombre”

Pocos días para la Feria Lagos de Moreno 2026, conciertos de Los Tigres del Norte, Carlos Rivera y más: cartelera completa y fechas

Influencer denuncia hospital veterinario donde Pedro Sola fue a ‘sensibilizarse’: “Ahí mataron a mi gatita”

DEPORTES

Final del Mundial 2026 en el Zócalo: Horarios, conciertos y accesos del FIFA Fan Festival en la CDMX

Final del Mundial 2026 en el Zócalo: Horarios, conciertos y accesos del FIFA Fan Festival en la CDMX

Michael Owen, exfutbolista de Inglaterra lanza dura y culpa a México del fracaso de su país en el Mundial 2026

¡Que viva el amor! Parejas se casan gratis en Guadalajara durante la fiesta del Mundial 2026

Santiago Giménez revela por qué no contará lo que Piero Hincapié le dijo durante el México vs Ecuador

Orbelín Pineda regresa a México como el fichaje bomba de Monterrey para el Apertura 2026