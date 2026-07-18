¿Fue despedida Alejandra Jaramillo la presentadora que arremetió contra México tras la derrota del Tri? Esto se sabe

Ni la cadena ni la conductora han emitido un comunicado oficial sobre su ausencia. (Ale Jaramillo/Instagram)

La presentadora ecuatoriana Alejandra Jaramillo desapareció de las emisiones de Siéntese quien pueda, el programa de TelevisaUnivision, tras la polémica que desató al celebrar públicamente la eliminación de México en el Mundial 2026.

Ni la cadena ni la conductora han emitido un comunicado oficial sobre su ausencia.

La conductora admitió su error tras burlarse de la eliminación de México del Mundial 2026

Mensajes que encendieron las redes

El origen de la controversia fue el partido entre México e Inglaterra, válido por los cuartos de final del torneo, que terminó 3-2 a favor del conjunto europeo. Al finalizar el encuentro, Jaramillo publicó en Instagram una serie de historias en las que brincaba de alegría y escribía: “CHAO. BYE BYE. SAYONARA. ARRIVEDERCHI”.

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En otra publicación, dirigió un agradecimiento irónico a los goleadores ingleses: “Gracias, Kane. Gracias, Bellingham. Me dicen que tienen raíces esmeraldeñas”, en referencia a la provincia ecuatoriana de Esmeraldas. Los mensajes se viralizaron y fueron borrados poco después.

La conductora explicó que su reacción respondía al trato que, según ella, recibieron los aficionados ecuatorianos durante el Mundial tras la eliminación de Ecuador a manos de México en la fase anterior. “Al visitante se lo recibe bien, no se lo humilla ni se le trata mal”, escribió en su defensa. También publicó: “Hoy jugó Inglaterra más 18 millones de ecuatorianos”.

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La presión sobre Univision

La ola de críticas no tardó en escalar. Miles de usuarios mexicanos inundaron las publicaciones de Jaramillo con banderas de México y mensajes exigiendo su salida de la cadena. En redes proliferó el hashtag #BoycottUnivision, con llamados directos a los ejecutivos de la televisora para que tomaran medidas.

Figuras del espectáculo como Laura Bozzo y Gustavo Adolfo Infante se sumaron al rechazo público. Usuarios pedían que la suspendieran “de manera definitiva por irresponsable, irrespetuosa y por su falta de objetividad”, según recogieron distintos medios.

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Disculpas que no convencieron

Días después de que sus publicaciones se convirtieran en tendencia, Jaramillo publicó un video con disculpas formales. “De todo corazón pedir mis más sinceras disculpas públicas por haber celebrado la derrota de México en el Mundial”, afirmó. Agregó que el país “es un lugar que amo y respeto profundamente”.

La conductora reconoció que sus mensajes “se salieron un poco de control” y que “se pudieron malinterpretar”, aunque insistió en que “nunca hubo una ofensa o un insulto ni un maltrato hacia nadie de México como nación”. Explicó que, cuando México eliminó a Ecuador, ella recibió “todo tipo de comentarios” y que entendió el intercambio como parte del ambiente futbolístico.

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Buena parte del público no aceptó las disculpas. Muchos usuarios consideraron que no fueron sinceras y que la conductora habría actuado bajo presión de la cadena.

Ausencia en pantalla y silencio oficial

Desde mediados de julio, Jaramillo dejó de aparecer en las emisiones de Siéntese quien pueda sin que el programa ofreciera ninguna explicación. Al inicio de una de las emisiones recientes, el resto del panel presentó a Jessica Rodríguez, colaboradora de Despierta América, como nueva integrante. La venezolana Kerly Ruiz también se incorporó al panel. En ningún momento se hizo referencia a la ausencia de Jaramillo.

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Reporteros de farándula apuntaron a una posible suspensión temporal, aunque esa versión tampoco fue confirmada. Otra hipótesis entre sus seguidores es que simplemente está de vacaciones, respaldada por una publicación que ella misma subió a sus redes sociales.

Hasta el 18 de julio de 2026, ni Alejandra Jaramillo ni Televisa Univision han emitido un pronunciamiento oficial sobre una eventual desvinculación. Al menos de manera formal, la ecuatoriana continúa figurando como conductora del programa.

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Activa en redes pese al escándalo

En sus historias de Instagram se pronunció sobre la muerte del hijo de la actriz Aylín Mujica: “No existe razón por la que una mamá deba pasar por perder un hijo. Y tan joven”. Cerró el mensaje con un abrazo a la distancia y la frase “Que tu hijo descanse en paz”. (Ale Jaramillo/Instagram)

Mientras su futuro en la televisión permanece en el aire, Jaramillo se mantiene activa en sus redes sociales. En sus historias de Instagram se pronunció sobre la muerte del hijo de la actriz Aylín Mujica: “No existe razón por la que una mamá deba pasar por perder un hijo. Y tan joven”. Cerró el mensaje con un abrazo a la distancia y la frase “Que tu hijo descanse en paz”.

En esa misma plataforma, la conductora compartió el afiche del concierto benéfico “Unidos con Venezuela”, programado para el domingo 16 de agosto en el Kaseya Center de Miami, Florida, con transmisión simultánea en teletón. Junto a la imagen escribió: “Venezuela, el mundo entero se ha unido desde el 24 de junio para poder aportar de alguna manera a que se levante”, en referencia a los damnificados por los sismos que afectaron al país.

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