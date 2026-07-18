Karina Torres presume su cuenta verificada en X y lanza mensaje: “Ya estamos verificadas, nada que verientas mugrosas”

@Soykaritorres en X, publicó un tuit que no tardó en circular: “Ya estamos verificadas y soporten nada que verienta, mugrosas, pepenadoras… yo cuerpo y rostro de una verdadera chiava”. (Karina Torres/ X)

Karina Torres integrante de Las Perdidas y próxima participante de La Casa de los Famosos México, aprovechó la verificación de su cuenta de X para lanzar un contundente mensaje dónde criticaba a aquellas cuentas que usurpaban su identidad.

@Soykaritorres en X, publicó un tuit que no tardó en circular: “Ya estamos verificadas y soporten nada que verienta, mugrosas, pepenadoras… yo cuerpo y rostro de una verdadera chiava”.

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El mensaje, acompañado de los hashtags #TeamKarinaTorres y #Nadaqueverienta, combinó el anuncio de su nueva insignia de verificación con una respuesta directa a sus detractoras y uruspadoras en redes sociales.

También acompañó su publicación de una imagen que la red social clasificó como “contenido de IA”

Una captura de pantalla muestra una publicación de Karina Torres en redes sociales con una fotografía donde posa con un vestido naranja entallado en unas escaleras. (Karina Torres/ X)

Quién es Karina Torres, “La Licenciada”

Karina Torres posa con el logo de "La Casa de los Famosos México" al ser confirmada como participante de la cuarta temporada. (Infobae México Especial)

Edna Karina Torres Hernández nació el 4 de agosto de 1990 en el barrio de El Coecillo, en León, Guanajuato. Tiene 35 años, es mujer trans, estilista profesional, influencer, conductora y activista.

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Su apodo —“La Licenciada”— no proviene de estudios universitarios: nació como broma entre sus seguidores cuando se graduó de la Academia de Belleza y Cosmetología de León en 2023, y estos la felicitaron exagerando el logro como si hubiera obtenido un título en medicina o derecho. El mote se le pegó tanto que ella misma lo adoptó como marca personal.

Además de su carrera digital, Torres opera su propio negocio: la estética unisex Yumiki, ubicada en el fraccionamiento Hidalgo de León, donde se especializa en colorimetría.

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La influencer estaba transmitiendo en vivo cuando un hombre le gritó desde su casa (Karina Torres)

Las Perdidas: el colectivo que la catapultó

(Karina Torres)

Las Perdidas es un colectivo de creadoras de contenido trans originarias de León, Guanajuato, fundado en 2017 por Wendy Guevara y Paola Suárez tras un video improvisado en un cerro que se volvió viral en semanas. Al dúo se sumó después Kimberly Irene, y Karina Torres fue incorporada oficialmente en 2023 al llamado “Clan de las Perdidas”.

El grupo conquistó millones de seguidores en YouTube, TikTok e Instagram con transmisiones espontáneas y un humor sin filtros. Su alcance trascendió las redes: en febrero de 2025 lanzaron el sencillo “Perdidas empoderadas”, grabado tras un videoclip filmado en Cuba, y han realizado giras nacionales en vivo.

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La Academia Mexicana de la Lengua reconoció en 2025 el término nadaqueverienta —expresión popularizada por Torres— como neologismo del español mexicano.

Una historia de superación construida en público

Su familia la internó de manera involuntaria en el centro de rehabilitación Casa Gratitud. Fue precisamente dentro de ese espacio donde realizó sus primeras transmisiones en vivo. (Instagram/@soywendyguevaraoficial)

Antes de la fama, Torres trabajó en una fábrica de calzado en León y ejerció el trabajo sexual, etapa en la que enfrentó extorsiones y abusos de autoridad. Desde los 15 años batalló con una adicción que se extendió por 14 años, con consumo de solventes, marihuana y cristal, y que derivó en episodios graves de psicosis y tentativas de suicidio.

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Su familia la internó de manera involuntaria en el centro de rehabilitación Casa Gratitud. Fue precisamente dentro de ese espacio donde realizó sus primeras transmisiones en vivo. También llegó a vivir en situación de calle y pasó aproximadamente seis meses y medio en prisión tras un episodio de comportamiento agresivo vinculado a las adicciones. Hoy lleva más de seis años sin consumir drogas y sigue terapia psicológica.

Las polémicas que marcaron su trayectoria

Su vida pública no ha estado exenta de controversia. En junio de 2025, comentarios que hizo sobre Colombia durante un viaje promocional —en los que advirtió a sus seguidores “tener mucho cuidado” en plataformas de citas— generaron debate en ese país, aunque aclaró que su intención fue alertar sobre riesgos que enfrentan personas de la comunidad LGBT+.

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En agosto de 2025 quedó involucrada en el escándalo del robo del teléfono de Wendy Guevara, del que se filtró material íntimo. Torres reconoció en vivo que también compartía videos privados en el chat grupal de las amigas, lo que la dejó expuesta a una posible filtración.

En enero de 2026, reveló que los biopolímeros que se había inyectado años atrás le provocaron un absceso grave durante un viaje a Grecia, situación que describió como un riesgo para su vida. Viajó a Colombia para someterse a cirugías de extracción. En junio de ese año, durante el Pride de Tijuana, un asistente le jaló el cabello en plena presentación; tras exhibir el incidente, denunció públicamente haber recibido amenazas de muerte. En febrero de 2026, un seguidor trepó al techo de su casa durante una transmisión en vivo para pedirle una fotografía, un episodio que alarmó a sus seguidores.

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El 7 de julio de 2026, la producción de La Casa de los Famosos México la presentó como la segunda participante de la cuarta temporada, un día después del actor Ernesto Laguardia (La Casa de los Famosos México/ViX)

Segunda confirmada para el reality de Televisa

El 7 de julio de 2026, la producción de La Casa de los Famosos México la presentó como la segunda participante de la cuarta temporada, un día después del actor Ernesto Laguardia. La conductora Galilea Montijo la presentó en pantalla; Torres respondió visiblemente emocionada: “Por fin se les cumplió, comadre. Vamos a pasarla superbién”.

En abril de 2025 había rechazado una primera invitación al programa por no querer exponerse a esa presión. Un año después cambió de postura: “Acepté este proyecto porque para mí es un impulso para poder salir adelante y seguir creciendo”, declaró en una transmisión en vivo.

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La decisión de quién de las Perdidas entraría tampoco fue convencional: según reveló Paola Suárez, ella y Karina resolvieron el asunto con un juego de piedra, papel o tijera. Karina ganó con papel.

El estreno está programado para el 26 de julio de 2026 a las 20:30 horas, tiempo del centro de México, por Las Estrellas, con señal de 24 horas en ViX Premium. Su compañera Wendy Guevara, ganadora de la primera temporada, estará esta vez del otro lado: como conductora del programa.

Alianzas, cifras y expectativas antes del encierro

El influencer Masad Altamimi, noveno confirmado de la temporada, declaró a TV Notas que considera a Torres una amiga y que buscaría hacer equipo con ella dentro de la casa si coinciden en el mismo cuarto.

En redes sociales circula además una versión no verificada que ubica el sueldo semanal de Torres en 400,000 pesos, lo que la colocaría entre las participantes mejor pagadas de esta edición. Ni la producción ni Torres han confirmado la cifra. A modo de comparación, versiones de insiders señalan que Wendy Guevara ingresó a la primera temporada con aproximadamente 50,000 pesos semanales y salió con el premio de 4 millones de pesos.