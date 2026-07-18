Perritos aplican el “todo lo que puedas comer” y asaltan una tienda para llevarse costales de croquetas

El clip acumuló miles de reproducciones por su divertida historia, aunque después se confirmó que no correspondía a un hecho real.

Un video protagonizado por una supuesta jauría de perros logró convertirse en uno de los contenidos más comentados de las últimas horas en redes sociales. Las imágenes mostraban a varios lomitos entrando sin invitación a una tienda de alimentos para mascotas, donde aparentemente provocaban un enorme desastre al romper costales de croquetas para después disfrutar de un inesperado banquete.

La escena hizo reír a miles de usuarios, quienes no tardaron en compartir el clip y bautizar a los protagonistas con todo tipo de apodos relacionados con “ladrones de croquetas”, “clientes VIP” e incluso “inspectores oficiales de calidad”. Sin embargo, la historia dio un giro inesperado cuando se confirmó que el video no correspondía a un hecho real.

PUBLICIDAD

En la grabación se observaba cómo los perros ingresaban al establecimiento y, en cuestión de segundos, lograban abrir varios sacos de alimento que se encontraban exhibidos. Las croquetas terminaban esparcidas por distintos puntos del local, mientras los animales aprovechaban la oportunidad para comenzar a comer.

El supuesto caos dentro de una tienda provocó carcajadas en redes sociales, aunque todo resultó ser producto de la inteligencia artificial.

Las supuestas cámaras de vigilancia también captaban a los trabajadores intentando reaccionar para controlar el inesperado escenario. Mientras algunos empleados buscaban alejar a los perros y evitar que continuaran consumiendo el alimento, otros trataban de impedir que el desorden aumentara.

PUBLICIDAD

Después del improvisado “festín”, los caninos abandonaban tranquilamente el establecimiento, dejando tras de sí bolsas abiertas y alimento regado por el piso. En la grabación no se apreciaban personas lesionadas ni animales heridos, únicamente daños materiales ocasionados por el supuesto incidente.

Precisamente esa combinación entre caos, humor y la tranquilidad con la que los perros parecían retirarse del lugar convirtió el video en uno de los favoritos de internet. En pocas horas acumuló miles de reproducciones, comentarios y reacciones, donde abundaban los memes y las bromas sobre el peculiar comportamiento de los lomitos.

PUBLICIDAD

Mientras algunos internautas aseguraban que los perros simplemente habían encontrado el “buffet perfecto”, otros aprovecharon para señalar que el contenido también abría la conversación sobre la presencia de animales en situación de calle y la importancia de mantener protegidos los accesos de este tipo de comercios.

Miles de usuarios cayeron en el engaño de un video que mostraba a una jauría comiendo gratis dentro de una tienda de mascotas.

Sin embargo, cuando la historia parecía completamente creíble, comenzó a circular información que cambió por completo la percepción del caso.

Horas después se confirmó que el supuesto atraco canino nunca ocurrió y que las imágenes habían sido elaboradas mediante inteligencia artificial, una tecnología capaz de generar videos con un nivel de realismo que cada vez resulta más difícil de distinguir para el público.

PUBLICIDAD

La revelación sorprendió a muchos usuarios, ya que numerosos comentarios aseguraban haber creído que el incidente era auténtico. Incluso hubo quienes debatieron sobre las pérdidas económicas que supuestamente había sufrido el negocio antes de enterarse de que todo era ficticio.

A pesar de ello, la aclaración no disminuyó la popularidad del contenido. Por el contrario, muchas personas reconocieron que el video les había resultado entretenido y destacaron la calidad con la que fue creado.

PUBLICIDAD

Un perro de pelaje marrón claro introduce su pata delantera por debajo de una mesa baja para intentar sacar un premio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El caso volvió a poner sobre la mesa el impacto que tiene la inteligencia artificial en las redes sociales, donde cada vez es más frecuente encontrar fotografías y videos capaces de confundir incluso a usuarios experimentados.

Especialistas recomiendan verificar siempre la procedencia de este tipo de contenidos antes de compartirlos como si fueran hechos reales, ya que el avance de estas herramientas permite recrear situaciones completamente inventadas con gran nivel de detalle.

PUBLICIDAD

Aunque la invasión de los “ladrones de croquetas” nunca sucedió, el clip consiguió exactamente lo que buscaba: divertir a millones de personas y convertirse en uno de los videos virales más comentados del momento. Eso sí, también dejó una lección importante: en la era de la inteligencia artificial, no todo lo que parece real ocurrió realmente.