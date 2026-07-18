Madre encuentra a su hijo desaparecido tras 4 años en Sonora: así fue la identificación de Ángel Eduardo

Dulce María, madre integrante del colectivo Guerreras Buscadoras Cajeme, logró localizar a su hijo Ángel Eduardo. Crédito: Facebook

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora entregó los restos de Ángel Eduardo Espinoza Meza a su familia el 15 de julio de 2026, más de cuatro años después de su desaparición. Su madre, Dulce María, integrante del colectivo Guerreras Buscadoras Cajeme, lo buscó sin pausa desde el 15 de abril de 2022, cuando su hijo fue visto por última vez en Ciudad Obregón. Los restos fueron hallados en una fosa clandestina del municipio de Bácum, en el sur de Sonora, y las autoridades los identificaron mediante estudios periciales.

La noticia llegó a través de un mensaje que Dulce María publicó en redes sociales con palabras que resumieron cuatro años de espera: “Promesa cumplida, mi ángel de la mañana. Ya está con mamá y descansa al lado de su papá”. Esa frase se convirtió en el testimonio más directo del cierre de una búsqueda que la llevó a recorrer múltiples municipios del estado, de acuerdo con el portal Debate.

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Dulce María y Guerreras Buscadoras Cajeme: cuatro años de rastreo

Tras la desaparición de su hijo en abril de 2022, Dulce María se incorporó al colectivo Guerreras Buscadoras Cajeme. Desde entonces, participó en jornadas de rastreo en distintos municipios de Sonora junto a otras madres y familiares de personas desaparecidas.

El colectivo confirmó la identificación oficial de los restos y difundió un comunicado en redes sociales dirigido a sus seguidores y a otras familias en búsqueda. “El hijo de nuestra compañera por fin regresó a casa, no de la manera que muchas quisiéramos encontrar a nuestros hijos y familiares, pero después de más de cuatro años sin saber de él, hoy podrá darle un descanso digno”, expresaron las integrantes del grupo.

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Dulce María, madre integrante del colectivo Guerreras Buscadoras Cajeme, logró localizar a su hijo Ángel Eduardo . Crédito: Facebook

El mensaje del colectivo reconoció la persistencia de Dulce María a lo largo de ese periodo. Las buscadoras subrayaron que el cierre de esta búsqueda, aunque doloroso, representa para la familia la posibilidad de dar a Ángel Eduardo una sepultura digna.

Ángel Eduardo Espinoza Meza tenía su último registro de vida el 15 de abril de 2022 en Ciudad Obregón. Su caso forma parte de un patrón de desapariciones que afecta a varios municipios del sur de Sonora, donde los colectivos de búsqueda han localizado fosas clandestinas en reiteradas ocasiones.

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Hallazgo en Bácum e indicios bajo resguardo de la FGJES

Los restos de Ángel Eduardo fueron localizados en el municipio de Bácum, en el sur del estado. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) realizó los estudios periciales necesarios para confirmar la identidad y procedió a la entrega formal a la familia.

Durante las mismas labores de búsqueda en ese sitio, las autoridades hallaron una identificación a nombre de Heriberto Adarga. También se recuperaron diversas prendas de vestir y otros indicios materiales.

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Dulce María, madre integrante del colectivo Guerreras Buscadoras Cajeme, logró localizar a su hijo Ángel Eduardo. Crédito: Facebook

Todos esos elementos quedaron bajo resguardo de la Fiscalía para continuar con las diligencias periciales correspondientes. Las investigaciones permanecen abiertas para determinar si el sitio guarda relación con otras víctimas aún sin identificar.

La FGJES no ha precisado públicamente la fecha exacta del hallazgo en Bácum ni los detalles del procedimiento de excavación. El colectivo Guerreras Buscadoras Cajeme fue el canal principal de comunicación de los resultados hacia la opinión pública.

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El colectivo reafirma su compromiso con las familias de Sonora

Las integrantes de Guerreras Buscadoras Cajeme manifestaron su solidaridad con Dulce María tras conocerse la identificación. El colectivo reconoció públicamente la fortaleza que ella sostuvo durante más de cuatro años de búsqueda activa.

La agrupación reiteró su compromiso de acompañar a las familias que todavía esperan noticias de sus seres queridos en Sonora. Sus jornadas de rastreo en campo continuarán en distintos municipios del estado, con la esperanza de que más casos encuentren una respuesta.

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Casquillos de bala se encuentran dispersos en el suelo oscuro, bajo una cinta amarilla de seguridad que indica "NO PASE". (Imagen Ilustrativa Infobae)

El trabajo de los colectivos de madres buscadoras en Sonora ha permitido el hallazgo de restos humanos en múltiples sitios del sur de la entidad en los últimos años. Guerreras Buscadoras Cajeme es uno de los grupos con mayor actividad documentada en municipios como Bácum, San José de Bácum y San Ignacio Río Muerto.

La historia de Dulce María representa, para el colectivo, tanto un cierre personal como un símbolo de lo que la búsqueda organizada puede lograr. Su caso también visibiliza la magnitud del problema de las desapariciones en Sonora y la deuda del Estado con las familias afectadas.

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Lo que sigue: investigaciones abiertas y familias que esperan

La entrega de los restos de Ángel Eduardo no cierra el expediente judicial vinculado al sitio de Bácum. Las autoridades de la FGJES mantienen abiertas las líneas de investigación para esclarecer las circunstancias del hallazgo y establecer si hay más víctimas asociadas al lugar.

Los indicios recuperados junto a los restos —entre ellos la identificación a nombre de Heriberto Adarga— serán procesados mediante análisis periciales. El resultado de esas diligencias podría derivar en nuevas identificaciones o en la ampliación de la investigación criminal.

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Guerreras Buscadoras Cajeme continuará sus jornadas de campo en Sonora. El colectivo ha sostenido que cada hallazgo, por más doloroso que sea para las familias, acerca a más personas a la verdad sobre el paradero de sus seres queridos.