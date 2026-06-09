Internautas cancelan a Carlos Rivera por supuestamente defender a Nodal y Ángela Aguilar en concierto

Usuarios afirman que el video viral que circula en redes habría sido sacado de contexto. (CUARTOSCURO / Facebook Musicvibe)

Carlos Rivera sale en defensa de Ángela Aguilar y Christian Nodal, y los internautas no tardaron en arremeter contra él. El cantante veracruzano aseguró que nadie conoce la historia real de una pareja y que sus decisiones personales merecen respeto, lo que desató una nueva ola de críticas en redes sociales.

En declaraciones recientes, Rivera señaló que la vida privada de los artistas está fuera del alcance de cualquier juicio externo: “Nadie más se puede meter ni decir nada, porque no les importa y ni siquiera saben. Solo ellos dos han escrito esta historia y nadie más”, expresó sin mencionar los nombres de los cantantes.

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Estas declaraciones fueron retomadas, ya que el intérprete de “Te esperaba” también ha dejado claro en otras ocasiones que no tendría ningún reparo en colaborar con Ángela Aguilar, con lo que dejó en evidencia que el escándalo que rodea a la pareja no afecta su valoración artística de la cantante. Para Rivera, el talento debe estar por encima de las polémicas.

Rivera no es el primero en salir a defenderlos

El cantante veracruzano afirmó públicamente que solo la pareja conoce su propia historia y que ningún tercero tiene derecho a opinar sobre sus decisiones; las redes respondieron con una avalancha de críticas. REUTERS/Ronda Churchill

Las palabras de Carlos Rivera se suman a una tendencia que ya se había visto antes en el medio artístico. En mayo de 2026, Lupillo Rivera también alzó la voz en favor de la joven cantante a través de sus historias de Instagram: “Ya déjenlos en paz. Ya dejen a Ángela Aguilar”, dijo. El cantante de regional mexicano fue aún más enfático al señalar que la hija de Pepe Aguilar “tiene un talento espectacular” y advirtió que tanto odio en redes “está arruinándole la carrera a las personas”.

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Pese a esas voces de apoyo, los internautas respondieron con burlas ante la defensa de Carlos Rivera, mientras que otros cuantos aseguraron que ese discurso no tenía nada qué ver con los cantantes. En plataformas como X y TikTok, los comentarios señalaron que el cantante no estaba opinando sobre dicha situación. Hasta el momento, el artista no ha confirmado ni desmentido el tema.

“Pobre Carlos Rivera”, “No entiendo por qué lo relacionan con Ángela Aguilar”, “Él siempre dice eso”, “No defiendas lo indefendible”, se lee en redes.

El origen de una controversia que no cede

Ángela Aguilar y Christian Nodal se casaron en una ceremonia privada en julio de 2024, apenas dos meses después de que Nodal anunciara su separación de la cantante argentina Julieta Cazzuchelli, conocida como Cazzu, con quien tuvo una hija. La velocidad de los hechos encendió las redes sociales y colocó a Ángela en el centro de las críticas, con usuarios que la señalaron como “la tercera en discordia”.

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La propia Aguilar habló al respecto en una entrevista con ABC News Live: “No saben ni el 5% de la historia que intentan contar”, dijo, y agregó que todos los involucrados estaban bien y que “nadie salió con el corazón roto”.

El intérprete veracruzano se convirtió en el nuevo blanco de las redes al salir en apoyo de la pareja más polémica del regional mexicano y declarar que nadie más tiene derecho a juzgar su historia. (Captura de pantalla)

Nodal, por su parte, defendió a su esposa en más de una ocasión. “Para mí es un ángel… me ha salvado en tantos aspectos de la vida”, declaró en entrevistas, al reconocer que Ángela fue quien más ataques recibió desde que hicieron pública su relación.

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Las polémicas no paran

Desde entonces, la pareja no ha salido del ojo público. En abril de 2026, un video musical de Nodal desató una nueva tormenta al presentar a una modelo con rasgos similares a los de Ángela, lo que el director del video, Juan Antonio Barbazán, aclaró que fue una decisión propia y que Nodal nunca vio a la modelo antes del estreno. La boda religiosa de la pareja, programada para mayo, quedó pospuesta en medio de ese escándalo.

En junio de 2026, un video captado tras el concierto de Nodal en la Plaza de Toros La Monumental, en Ciudad de México, volvió a generar especulaciones sobre el estado de su relación. Aunque usuarios aseguraron que el cantante le hizo un desplante a Ángela, el comunicador Alex Rodríguez señaló en el programa de Univision ¡Siéntese Quien Pueda! que la escena habría sido malinterpretada.

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