Grupo Firme arma una noche histórica con “La última peda” en Estadio GNP con lluvia, shots y ante 65 mil asistentes

En su presentación la noche del 17 de julio, Grupo Firme cantó música mariachi y recordó a Juan Gabriel con "Así Fue" (Luz Coello/ Infobae)

No me merezco el beneficio de la duda, más lo voy a agradecir si acaso un día me lo regalas. Tu y yo no estamos pa’estar sufriendo por estupideces, nos podemos arreglar si todavía te quedan ganas, así como una profecía de su video musical, el Estadio GNP presenció la actuación de Grupo Firme bajo la lluvia: 65 mil personas entonaron a todo pulmón los grandes éxitos de Eduin Caz y compañía. El cielo relampageante y una intensa lluvia que obligó a los asistentes a cambiar las chamarras de cuero por los impermeables y capas azules.

Minutos después de las 21:00 horas, salió a escena Eduin con un penacho azteca con grandes plumas, mientras que en los pasillos del estadio los fans corrían de un lado a otro en búsqueda de su entrada. Pídeme puso a cantar a los asistentes mientras que la lluvia dio tregua para disfrutar al menos las primeras canciones.

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“La última peda”, nombre de su tour convirtió a todo el estadio en una verdadera fiesta con altibajos de emociones, desde Tusa hasta La Pantera fueron las actuaciones que pusieron a cantar y bailar a los miles de asistentes. En una pausa , el vocalista de la agrupación no dejó de lado la adversidad que implicó para Grupo Firme cantar bajo la lluvia, pero con un mensaje contundente le dio la confianza a su público que el show continuaría llueve, truene y relampaguee.

El vocalista de Grupo Firme se presenta en el escenario principal del estadio GNP ante una numerosa audiencia (Luz Coello/ Infobae)

“Primer que nada buenas noches, estuvimos a nada de que nos cancelaran el concierto por los rayos, pero se canceló pura verg*... ¡Arriba Ciudad de México hijos de su p**a mad** y puro Grupo Firme!“.

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Fue así como el cielo se convirtió en el cómplice de la noche, pues instantes después de retar a la fuerza naturaleza, la lluvia volvió a arreciar y se convirtió el momento ideal para cantar El beneficio de la duda. Mientras en el escenario deslumbraba con el show de luces y fuego, en la tribuna y el resto de las secciones se convirtió en una batalla por no caer en un charco, cubrirse con los sombreros y gastar los 50 pesos en una capa que parecía más un invento oportunista para transformar bolsas para la basura en impermeables.

Y es que en palabras de Eduin Caz, de los 10 conciertos en el GNP, en ocho ha caído una lluvia y así “seguimos llenando cabr*n”, porque para la banda la lluvia es el reflejo de las bendiciones que han recibido.

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Y puro Grupo Firme ... ¡shot, shot!

Aunque Eduin Caz aseguró que dejó el alcohol para llevar una vida más saludable, en su show se dio el permiso de disfrutar de unos buenos shots de licor, porque “quien se sube al escenario le toca shot”, y entre brindis con la agrupación y los fans aparecieron los primeros invitados de la noche: Raúl Beltrán, el Yaqui, Joss Fabela y Moy Bobadilla fueron de los primeros en compartir escena con la agrupación durante su show de la noche del 17 de julio en la capital mexicana.

65 mil asistentes estuvieron en el concierto de Grupo Firme (Luz Coello/ Infobae)

Entre shot y shot, la lluvia fue desapareciendo y el público bailó para entrar el calor y sacudirse la humedad que rodeó el Estadio GNP. Otro de los momentos más emotivos fue cuando el vocalista aceptó que, por un momento, la agrupación iba “para abajo” pero solo quienes confiaron ellos estuvieron ahí para salir de la mala racha.

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“Voy a decir unas palabras, porque me salen del corazón. Grupo Firme ha tenido altas, bajas, otra vez altas, otra vez bajas y otra vez aquí estamos en las altas viejo, y nunca nos vieron hablar mal de ningún artista, porque así no tenemos que ser los mexicanos, tenemos que apoyarnos entre mexicanos, mis respetos a todos los artistas. Y recuerden, ustedes tienen que ser iguales y México... ¡México es un ching*n cabr*n".

Este video documenta un concierto del grupo musical Grupo Firme en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México. Las imágenes muestran a una multitud numerosa de asistentes congregados en el recinto al aire libre. Se observa a muchos de los espectadores usando ponchos y ropa impermeable. El escenario presenta pantallas grandes y efectos de iluminación, incluyendo luces rojas. La atmósfera indica la presencia de lluvia durante el evento musical. Es una cobertura de evento. (Luz Coello/Infobae)

En una nueva faceta de la agrupación, la música mariachi hizo parte del espectáculo con temas como No, El Rey y la canción que fue el himno de México en el Mundial 2026: Así fue de Juan Gabriel. Y una de las últimas sorpresas fue la invitación de Los Ángeles de Charly que se subieron al escenario a cantar Sueño, Me volví a acordar de ti y Amor Secreto.

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A pocos minutos de las 01:00 horas sonaron los grandes éxitos y el himno de los dolidos En Tu Perra Vida, Ya No vuelvo contigo, Qué fuimos, La Tóxica, El amor de su vida y Ya Supérame, últimos shots de despedida y Grupo Firme cerró su noche lluviosa en el Estadio GNP.