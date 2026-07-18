Crisis en Baja California: localizan sin vida a 239 personas desaparecidas durante 2026

Familiares de personas desaparecidas y personal de Comisiones de Búsqueda inspeccionan terrenos rurales con herramientas de rastreo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades de Baja California hallaron sin vida a 239 personas que habían sido reportadas como desaparecidas entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2026, de acuerdo con estadísticas de la Fiscalía General del Estado (FGE). La cifra, facilitada por la dependencia al semanario Zeta, evidencia que prácticamente cada día del primer semestre del año un desaparecido fue encontrado asesinado en la entidad.

Esas 239 muertes se suman a las 752 muertes violentas registradas de forma independiente en el estado durante el mismo periodo. El total acumulado asciende a 991 homicidios en 181 días.

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La FGE registró 1,484 víctimas de desaparición en el primer semestre de 2026

La fiscalía recibió mil 407 denuncias por desaparición entre enero y junio, con un total de mil 484 víctimas. De ese universo, 994 personas fueron localizadas: 239 sin vida y 755 con vida.

Tijuana concentró el mayor número de reportes con 687 denuncias. Le siguieron Mexicali con 359, Ensenada con 300, Tecate con 69 y Rosarito con otras 69.

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Además de los 239 casos con resultado fatal, la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de Delitos de Desaparición Forzada mantiene abiertas otras 25 investigaciones activas. En esos expedientes, las víctimas aún no han sido halladas y los investigadores sospechan que fueron asesinadas.

Una infografía detalla el balance de 1,484 personas reportadas como desaparecidas en Baja California, con 755 localizadas con vida y 239 sin vida, y 25 investigaciones activas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según explicó un investigador a Zeta, las personas localizadas con vida “por lo regular son menores que se enojan con la familia y son localizados a los dos o tres días”. Algunos casos se extienden porque las víctimas se trasladan a otro municipio o apagan sus teléfonos para evitar el rastreo de la fiscalía.

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Alma Valeria y Jatziry Araceli: madre e hija enterradas en su propio domicilio en San Felipe

Alma Valeria Mendoza y su hija Jatziry Araceli Salazar Mendoza fueron reportadas como desaparecidas el 19 de junio de 2026 en el municipio de San Felipe. El 1 de julio, tras un cateo en su propio domicilio —el último lugar donde testigos las vieron con vida—, las autoridades encontraron sus cadáveres enterrados y con huellas de violencia.

Hasta la fecha de publicación del reportaje, la FGE no ha identificado a los presuntos responsables del doble homicidio. El caso de Alma Valeria y Jatziry ilustra el patrón más recurrente documentado en las investigaciones: víctimas halladas en sitios conocidos, con señales de ejecución deliberada.

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Héctor Jonathan: enterrado bajo cemento en la Zona Centro de Tijuana por un automóvil

Héctor Jonathan desapareció el 22 de abril de 2026 en Tijuana. Su cuerpo fue encontrado el 8 de mayo, inhumado ilegalmente bajo una capa de cemento en un departamento de la Zona Centro, entre las calles Carrillo Puerto y Amado Nervo, identificado como punto de venta de droga.

La investigación determinó que tres personas —dos hombres y una mujer— lo privaron de la libertad, lo golpearon y lo asesinaron dentro del inmueble. El móvil inicial fue la apropiación de su vehículo: testigos declararon que la víctima llegó en un carro, “a la mujer le gustó el carro, Héctor entró a la casa y ya no salió”, según recoge Zeta.

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Familiares de desaparecidos y personal de Comisiones de Búsqueda recorren un extenso terreno baldío durante una jornada de rastreo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dos de los tres presuntos responsables quedaron vinculados a proceso el 2 de julio. Eric Giovanni Flores Hernández, alias el Bélico, fue detenido el 27 de junio. Melina Canales, alias La Alexa, también fue capturada y vinculada a proceso. El tercer agresor, un hombre conocido solo por su alias, permanece sin identificar plenamente.

La familia de Héctor confirmó a las autoridades que él no consumía drogas y que su visita al domicilio respondió a una relación de conocidos. La FGE señaló que los crímenes ocurrieron el 20 de abril, dos días antes de que la familia presentara el reporte de desaparición.

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Víctor Manuel, de 17 años, y Ulises Antonio Reynoso, de 18, fueron vistos por última vez el 21 de abril en las canchas de la colonia Sánchez Taboada de Tijuana. Sus cuerpos fueron hallados el 24 de abril en un inmueble de la colonia Esperanza, tras un cateo ordenado por la fiscalía.

La indagatoria estableció que ambos jóvenes fueron privados de la libertad por personas de su círculo cercano, trasladados y torturados antes de ser asesinados. Los presuntos responsables son Giovanni Soriano, de 18 años, y un menor de edad, ambos detenidos en el momento del cateo.

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Cementerios clandestinos activos y jornadas de búsqueda permanentes en cinco municipios

Las autoridades de la Mesa de Coordinación por la Paz y Seguridad de Baja California tienen identificados varios terrenos usados por grupos criminales para inhumar ilegalmente a sus víctimas. En Mexicali se ubican en las colonias Miguel Alemán, Guajardo, Islas Agrarias y Baja California; en Ensenada, en el camino a Valle de las Palmas y el Valle de la Trinidad; en Tijuana, en las Carretas y la delegación Sánchez Taboada; en Tecate, en El Hongo y Cerro Azul; y en Rosarito, San Quintín y San Felipe, en zonas despobladas.

Familiares de desaparecidos y personal de Comisiones de Búsqueda realizan una jornada de rastreo con herramientas en un terreno baldío. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las Comisiones de Búsqueda locales de los cinco municipios realizan jornadas de rastreo de lunes a viernes, con extensión a los sábados cuando las circunstancias lo requieren. En Mexicali, las búsquedas en la colonia Miguel Alemán se realizan los lunes, miércoles y viernes, mientras que los martes y jueves se rastrean otras áreas de la capital.

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Respecto a los móviles identificados en las investigaciones, los agentes de la Fiscalía Especializada señalaron tres causas principales: la venta o el consumo de droga, el involucramiento con células criminales en disputa por el control territorial y, en el caso de las mujeres, “temas de género que son los menos”, según declaró la propia dependencia a Zeta.

Sobre el caso de tres menores —Jeremy Alexander, Brian Samuel y Edgar Jovani— hallados el 10 de junio en fosas clandestinas en el Escorial de Tecate, sus familias sostuvieron que los jóvenes habían respondido a una oferta de trabajo. Una investigadora precisó a Zeta que la carpeta no registra referencia a una cita laboral: “Lo que se tiene es que uno de ellos le mandó un mensaje a su novia por Instagram y le dice: ‘¿Sabes qué? Vamos a ir a quebrarnos a unas personas, de reza por mí’”. Las autoridades trabajan en la obtención de mandamientos judiciales contra los presuntos responsables ya identificados.