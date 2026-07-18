México

SEP revela lista de útiles escolares para el ciclo 2026-2027: estos son los materiales que necesitarán los estudiantes de educación básica

El calendario establece que las clases comenzarán el próximo 31 de agosto de 2026

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Niña mexicana con uniforme escolar, cuadernos de espiral, lápices de colores, tijeras, reglas, marcadores, notas adhesivas y una computadora portátil, sobre fondo vibrante.
SEP publica lista de útiles para el ciclo escolar 2026-2027(Imagen Ilustrativa Infobae)

La Secretaría de Educación Pública (SEP) dio a conocer la lista sugerida de útiles escolares para el ciclo escolar 2026-2027, con el objetivo de orientar a las familias en la compra de los materiales básicos que utilizarán estudiantes de preescolar, primaria y secundaria durante el próximo periodo académico.

De acuerdo con la dependencia, el calendario establece que las clases comenzarán el próximo 31 de agosto de 2026 y concluirán el 9 de julio de 2027. Por lo que, la propuesta busca facilitar la planeación de los gastos escolares, al tiempo que ofrece una referencia de los productos mínimos necesarios para el desarrollo de las actividades en las aulas.

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En el documento se precisó que este listado forma parte de las acciones de la Nueva Escuela Mexicana, modelo educativo que contempla el uso de libros de texto gratuitos y otros recursos elaborados por el Estado. Asimismo, se destaca que las y los docentes podrán solicitar artículos adicionales cuando las actividades pedagógicas así lo requieran, siempre procurando que ello no represente una carga económica para los hogares y privilegiando el aprovechamiento y la reutilización de cada uno.

La SEP explicó que los libros de texto gratuitos continúan siendo la principal herramienta para el aprendizaje en educación básica. Estos materiales buscan fortalecer el pensamiento crítico, la inclusión, la igualdad sustantiva, el cuidado del entorno y la participación activa del alumnado en la construcción de conocimientos vinculados con la realidad de sus comunidades.

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Lista de útiles sugerida para preescolar

En educación preescolar no se establece una relación única de útiles, ya que las educadoras y los educadores definirán los insumos de acuerdo con las características del grupo, el contexto y los proyectos que se desarrollarán durante el ciclo escolar. Entre los artículos que podrán solicitarse se encuentran:

  • Diferentes tipos de papel.
  • Pinturas.
  • Pinceles.
  • Lápices de colores.
  • Brochas.
  • Tijeras.
  • Pegamentos.
  • Plastilina no tóxica.

La selección de estos recursos deberá acordarse con las familias, considerando las necesidades de aprendizaje de cada plantel.

Infografía con ilustraciones de niños y niñas, adultos, y diversos útiles escolares como cuadernos, lápices, reglas, tijeras, pinturas y calculadoras.
Una infografía detalla los útiles escolares sugeridos por la Secretaría de Educación Pública (SEP) para preescolar, primaria y secundaria en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Materiales básicos para estudiantes de primaria

Para primaria, la lista varía conforme al grado escolar, aunque mantiene una base común de materiales indispensables para el trabajo diario.

Primer y segundo grado

  • Dos cuadernos de cuadrícula grande tamaño profesional.
  • Un cuaderno de rayas tamaño profesional.
  • Lápiz, goma, sacapuntas, tijeras de punta roma y lápiz adhesivo.
  • En segundo grado también se incorpora un lápiz bicolor.
  • Lápices de colores de madera o pinturas de cera.
  • 50 hojas blancas.

Tercer grado

  • Dos cuadernos de cuadrícula chica.
  • Un cuaderno de rayas.
  • Lápiz, bicolor, bolígrafo, sacapuntas, goma, tijeras de punta roma y lápiz adhesivo.
  • Regla de plástico.
  • Lápices de colores de madera.
  • 50 hojas blancas.

Cuarto grado

  • Cuatro cuadernos de cuadrícula chica.
  • Un cuaderno de rayas.
  • Lápiz, bicolor, bolígrafo, marcatextos, sacapuntas, goma y lápiz adhesivo.
  • Tijeras de punta roma.
  • Caja de lápices de colores de madera.
  • Juego de geometría.
  • 50 hojas blancas.

Quinto y sexto grado

  • Cuatro cuadernos de cuadrícula chica.
  • Un cuaderno de rayas.
  • Lápiz, bicolor, bolígrafo, marcatextos, sacapuntas, goma para borrar y lápiz adhesivo.
  • Tijeras de punta roma.

¿Qué útiles se sugieren para secundaria?

En los tres grados de secundaria, la SEP recomienda un conjunto de productos básicos que podrán complementarse según las necesidades de cada asignatura y las indicaciones del personal docente.

  • Un cuaderno para cada materia; el tipo será determinado por cada profesor.
  • Lápiz, bicolor, bolígrafo, marcatextos, sacapuntas, goma para borrar, tijeras y lápiz adhesivo.
  • Una caja de lápices de colores.
  • Un juego de geometría.
  • 50 hojas blancas.

Agregó que para dinámicas relacionadas con vida saludable, educación física, artes o prácticas de laboratorio, el profesor podrá solicitar materiales adicionales cuando sean necesarios para el desarrollo de los contenidos.

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