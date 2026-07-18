México

Día Mundial de la Vaquita Marina, especie única en el mundo que se encuentra en grave peligro de extinción

Autoridades llamaron a reforzar acciones para proteger a esta especie endémica de México

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(Foto: Twitter/PrismaRU)
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La vaquita marina, especie exclusiva del Alto Golfo de California, enfrenta el riesgo de desaparecer en los próximos años, por ello, este 18 de julio, en el Día Mundial de la Vaquita Marina, organizaciones y autoridades mexicanas insisten en que la supervivencia de este mamífero depende de la suma de vigilancia, ciencia y acciones comunitarias.

De acuerdo a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), esta especie marina está catalogada en la NOM-059-SEMARNAT-2010 como una especie en peligro de extinción, “el máximo nivel de protección que reconoce la legislación mexicana”.

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Actualmente, sobreviven menos de 10 ejemplares en vida silvestre, lo que la convierte en el mamífero marino más amenazado del planeta. El Gobierno mexicano ha intensificado la vigilancia permanente en el Alto Golfo para combatir la pesca ilegal de totoaba, actividad que afecta directamente a la vaquita marina. Se mantienen operativos, recorridos de vigilancia, revisión de embarcaciones y retiro de redes de enmalle prohibidas.

Menos de 10 ejemplares en vida silvestre y una amenaza directa: la pesca ilegal de totoaba

La principal causa del declive de la vaquita marina es la captura incidental, sobre todo por el uso de redes ilegales destinadas a la pesca de totoaba, cuya vejiga natatoria se trafica a mercados asiáticos. Este comercio ilícito no solo pone en jaque a la vaquita, sino que afecta la economía y la seguridad de las comunidades pesqueras del Alto Golfo de California.

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Como parte de la conmemoración del Día Mundial de la Vaquita Marina, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural sostiene que “proteger a la vaquita marina, endémica del Alto Golfo de California, requiere sumar conocimiento científico, vigilancia y alternativas que reduzcan el riesgo de captura incidental, con la participación de las comunidades pesqueras”.

La dependencia reiteró la urgencia de avanzar hacia una actividad pesquera sostenible que garantice el bienestar de quienes viven del mar y cuide la biodiversidad.

Por su parte, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), órgano desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), sostiene que la conservación de la vaquita marina “es una responsabilidad colectiva que nos convoca a proteger los ecosistemas marinos y a promover un aprovechamiento sustentable de los recursos naturales”. ASEA destaca el trabajo de regulación, supervisión y vigilancia en el sector hidrocarburos para prevenir riesgos y reducir impactos en los hábitats de alto valor biológico.

Turismo responsable y protección del Alto Golfo de California

El Alto Golfo de California es considerado Patrimonio Mundial por su riqueza biológica. La vaquita marina, la marsopa más pequeña del mundo, habita exclusivamente en este entorno, junto con arrecifes, manglares, tortugas y aves. Este día en el que se conmemora su preservación, la Secretaría de Turismo llama a la acción: “¡Hacer turismo responsable marca la diferencia! Hoy celebramos a la vaquita marina, un tesoro mexicano”.

La dependencia enfatizó la necesidad de respetar las zonas naturales protegidas y viajar con conciencia para sumarse a la protección de la región. “Preservarla da vida a arrecifes, manglares, tortugas y aves que dependen de este mismo hábitat”.

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