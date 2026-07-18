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Selección Mexicana Femenil de Lacrosse se consagra subcampeona en el Mundial 2026

El equipo azteca se perfila para ser uno de los contendientes por medalla en los próximos Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028

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El combinado azteca buscará su pase a las olimpiadas para representar al país ahora que fue declarado como deporte oficial.
El combinado azteca buscará su pase a las olimpiadas para representar al país ahora que fue declarado como deporte oficial. (IG @worldlacrosse)

El deporte mexicano ha escrito una de sus páginas más doradas y emotivas en territorio europeo. En una demostración absoluta de coraje, disciplina y talento, la Selección Mexicana Femenil de Lacrosse se consagró subcampeona del mundo tras colgarse la medalla de plata en el Campeonato Mundial 2026 de la especialidad celebrado en Polonia.

Este resultado representa un hito sin precedentes para el deporte nacional, rompiendo todas las quinielas y demostrando que la constancia de este grupo de atletas está lista para competir de tú a tú con las máximas potencias del planeta.

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A pesar de no contar con los reflectores mediáticos ni los presupuestos multimillonarios de otras disciplinas, el representativo tricolor enamoró a propios y extraños con un estilo de juego vertical, aguerrido y sumamente efectivo que las llevó hasta la gran final del certamen.

Las mexicanas se posicionaron entre las dos mejores selecciones del mundo con un juego agresivo.
Las mexicanas se posicionaron entre las dos mejores selecciones del mundo con un juego agresivo. (IG Mexico Women’s National Team)

Una final cardíaca en territorio polaco

El duelo por la medalla de oro enfrentó a la escuadra mexicana contra el siempre poderoso y favorito conjunto de los Estados Unidos. El partido, disputado ante un lleno total en el complejo deportivo de Varsovia, cumplió con las expectativas de una final mundialista.

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Desde el primer cuarto, México plantó cara con una defensa sólida y transiciones veloces comandadas por sus jugadoras insignia. La escuadra azteca llegó a tener la ventaja en el marcador parcial durante el segundo periodo, desatando la euforia del banquillo nacional. Sin embargo, la experiencia y la profundidad de la plantilla norteamericana terminaron por inclinar la balanza en los minutos finales, sellando un marcador definitivo de 12-8 a favor de las estadounidenses.

A pesar de la derrota en el partido cumbre, el sentimiento al silbatazo final no fue de tristeza, sino de un profundo orgullo. Las mexicanas subieron al podio con la frente en alto para recibir una histórica medalla de plata que coloca al país en el mapa de la élite del lacrosse internacional.

Las mexicanas se posicionaron entre las dos mejores selecciones del mundo con un juego agresivo.
Las mexicanas se posicionaron entre las dos mejores selecciones del mundo con un juego agresivo. (IG Mexico Women’s National Team)

El camino al podio: los resultados de México en Polonia 2026

La medalla de plata no fue obra de la casualidad. La Selección Mexicana Femenil firmó un torneo casi perfecto en Polonia, superando una fase de grupos sumamente compleja y dejando en el camino a escuadras con mucha mayor tradición en esta disciplina.

A continuación, se detallan los resultados oficiales del representativo mexicano a lo largo de la justa mundialista:

Fase de Grupos (Grupo C)

  • Triunfo de 9-6 sobre Italia
  • Triunfo de 14-5 sobre Noruega
  • Triunfo de 9-2 sobre Suiza
  • Triunfo de 8-6 sobre Hong Kong, China
  • Triunfo de 10-9 sobre Polonia
Las mexicanas se posicionaron entre las dos mejores selecciones del mundo con un juego agresivo.
Las mexicanas se posicionaron entre las dos mejores selecciones del mundo con un juego agresivo. (IG Mexico Women’s National Team)

Fase Final (Eliminación Directa)

  • Victoria de 15-7 sobre Corea del Sur en semifinales
  • Derrota de 11-4 ante Italia en la final
Las mexicanas se posicionaron entre las dos mejores selecciones del mundo con un juego agresivo.
Las mexicanas se posicionaron entre las dos mejores selecciones del mundo con un juego agresivo. (IG Mexico Women’s National Team)

El futuro del Lacrosse Mexicano: siguientes competencias

El subcampeonato del mundo no es el destino final, sino el punto de partida para una generación dorada. Tras este histórico logro en Polonia, el cuerpo técnico y las jugadoras iniciarán un breve periodo de descanso antes de volver a los entrenamientos de cara a un ciclo internacional sumamente exigente.

El principal objetivo a mediano plazo para la Federación Mexicana de Lacrosse será el Campeonato Panamericano de Lacrosse, programado para el verano de 2027, donde México llegará con la etiqueta de rival a vencer en la zona.

Asimismo, este resultado en el Mundial de 2026 le otorga al país una clasificación directa y prioritaria para los World Games (Juegos Mundiales) de 2027, la antesala perfecta para continuar el desarrollo del deporte con miras a su inclusión y consolidación definitiva en los eventos del ciclo olímpico internacional. El camino está trazado y el lacrosse femenil mexicano ha demostrado que está listo para seguir haciendo historia.

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