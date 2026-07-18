Santiago Giménez revela por qué no contará lo que Piero Hincapié le dijo durante el México vs Ecuador

(Fotos: Reuters/AFP)

Santiago Giménez decidió mantener en privado el intercambio que tuvo con Piero Hincapié durante el partido entre México y Ecuador en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, una acción que terminó con la expulsión del defensor ecuatoriano tras la aplicación de la llamada “Ley Prestianni”.

El momento ocurrió en la recta final del encuentro, cuando Hincapié se acercó al delantero mexicano y, con la mano cubriendo su boca, le dirigió unas palabras que no fueron reveladas públicamente. La acción fue revisada por el cuerpo arbitral y el jugador de Ecuador recibió la tarjeta roja, debido a la sanción establecida para este tipo de comportamientos en el terreno de juego.

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Pese a la curiosidad generada entre aficionados mexicanos por conocer el contenido del mensaje, el atacante del Milan explicó que no dará detalles debido a los códigos que existen entre futbolistas.

Santi Giménez explica por qué no revelará el mensaje de Hincapié

(REUTERS/Raquel Cunha)

Durante un evento de la marca de lujo Bvlgari, llevado a cabo este viernes, un niño le preguntó a Santi Giménez sobre el episodio que protagonizó con Piero Hincapié en el duelo entre México y Ecuador.

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El delantero mexicano reconoció que es una de las preguntas que más le han realizado desde aquel partido, pero señaló que revelar lo ocurrido dentro de la cancha sería romper una regla no escrita entre jugadores.

“La verdad, desde que he estado caminando en las calles de México todo el mundo me pregunta lo mismo. No sé si tengas edad para saber lo que me dijo. La realidad es que entre futbolistas tenemos códigos, lo que pasa en la cancha queda en la cancha. Sé que si lo digo aquí rompería un código, entonces no puedo decirlo”, explicó el atacante.

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Giménez agregó que este tipo de situaciones suelen estar relacionadas con la intensidad de los partidos y que muchas reacciones ocurren por la presión del momento, sin que necesariamente representen un conflicto fuera del campo.

La expulsión de Hincapié se dio por la nueva “Ley Prestianni”

(Imagen Ilustrativa Infobae)

La jugada entre Santiago Giménez y Piero Hincapié se convirtió en uno de los momentos más comentados del partido debido a la aplicación de la nueva normativa conocida como “Ley Prestianni”.

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La regla establece sanciones para aquellos futbolistas que utilicen expresiones ofensivas o inapropiadas hacia un rival mientras intentan ocultar sus palabras al cubrirse la boca durante la acción.

Tras el episodio, Hincapié tuvo que abandonar el encuentro antes del silbatazo final.