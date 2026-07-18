Fiscalía CDMX detiene a tres presuntos miembros del grupo “Don Pollo” en Iztapalapa

Detenidos del grupo “Don Pollo” en Iztapalapa. Crédito: Especial

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México detuvo el sábado a tres presuntos integrantes de la célula delictiva “Don Pollo”, dedicada al narcomenudeo en la alcaldía Iztapalapa. Las autoridades identificaron a los detenidos como José “N”, alias “El Cocinas”; Víctor Manuel “N”, alias “El Inocencio”; y Víctor Tadeo “N”.

De acuerdo con los primeros reportes, los tres sujetos fueron capturados durante la ejecución de dos órdenes de cateo en la colonia Desarrollo Urbano Quetzalcóatl. Las diligencias se llevaron a cabo tras recibir denuncias ciudadanas que alertaron sobre la venta de narcóticos en esa zona.

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Las detenciones se produjeron un día después de que dos denuncias ciudadanas, presentadas el 15 de julio, pusieran en alerta a las autoridades sobre la comercialización de drogas en dos inmuebles de esa colonia. La información motivó a agentes de la Policía de Investigación (PDI) a iniciar indagatorias y reunir los datos de prueba que permitieron al Ministerio Público solicitar las órdenes de cateo ante un juez de control.

Cateos en Desarrollo Urbano Quetzalcóatl: armas, granadas y droga asegurada

El operativo fue ejecutado por elementos del Grupo Especial de Reacción e Intervención (GERI) de la PDI, con apoyo de la Guardia Nacional. Los cateos arrojaron el aseguramiento de más de 89 dosis de posibles narcóticos, tres bolsas con probable metanfetamina a granel y una bolsa con posible mariguana a granel.

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Detenidos del grupo “Don Pollo” en Iztapalapa. Crédito: Especial

El arsenal decomisado incluyó tres armas cortas, un arma larga, dos granadas de mano, 69 cartuchos útiles y cinco cargadores. Cuatro teléfonos celulares completaron el inventario de indicios presentados ante el Ministerio Público.

La coordinación entre la PDI y la Guardia Nacional fue determinante para el control de los dos inmuebles de forma simultánea. Esa estructura de intervención redujo el riesgo de fuga de los presuntos integrantes de la célula.

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Los tres detenidos, junto con la totalidad de los indicios asegurados, quedaron de inmediato a disposición del agente del Ministerio Público. Ese funcionario tiene a su cargo la continuación de la investigación y la determinación de la situación jurídica de los imputados dentro del plazo legal.

“Don Pollo” y sus vínculos con “Los Malportados” y “Los Choppers” en Iztapalapa

La célula “Don Pollo” es investigada por su probable participación en delitos contra la salud en la modalidad de narcomenudeo. De acuerdo con las indagatorias de la Fiscalía CDMX, el grupo mantiene presuntos vínculos con dos organizaciones más: “Los Malportados” y “Los Choppers”, ambas relacionadas con narcomenudeo y extorsión en la misma alcaldía.

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Detenidos del grupo “Don Pollo” en Iztapalapa. Crédito: Especial

La alcaldía Iztapalapa, que encabeza Aleida Alavez, concentra parte de las operaciones de estas tres células según los datos de prueba recabados por la PDI. La confluencia de varios grupos en esa demarcación explica el enfoque territorial de la investigación.

El proceso de obtención de las órdenes de cateo siguió el cauce establecido por el Código Nacional de Procedimientos Penales. Un juez de control evaluó los datos de prueba y autorizó las diligencias antes de que el GERI ejecutara el operativo.

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Las detenciones del 16 de julio forman parte de la estrategia de la Fiscalía CDMX de responder a denuncias ciudadanas con investigaciones formales y acciones judicialmente respaldadas. El intervalo de apenas 24 horas entre la denuncia y los cateos refleja la velocidad con que avanzó la carpeta de investigación.

Situación jurídica de los detenidos y principio de presunción de inocencia

El Ministerio Público definirá la situación jurídica de José “N”, Víctor Manuel “N” y Víctor Tadeo “N” en el plazo que fija la ley. La Fiscalía CDMX no precisó en su comunicado una fecha exacta para esa resolución.

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Detenidos del grupo “Don Pollo” en Iztapalapa. Crédito: Especial

En apego al principio de presunción de inocencia establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales, los tres imputados son considerados inocentes en tanto no exista una sentencia condenatoria firme de un órgano jurisdiccional competente. Ese principio rige todas las etapas del procedimiento penal en curso.

La Fiscalía CDMX subrayó que las acciones del 16 de julio fortalecen la investigación de los grupos generadores de violencia en la capital. La institución también destacó que la base de esas intervenciones son las denuncias de los propios ciudadanos, elemento que considera parte de la estrategia de seguridad.

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El caso permanece abierto mientras el Ministerio Público profundiza en los vínculos de la célula “Don Pollo” con las otras dos organizaciones identificadas. Los indicios materiales asegurados durante los cateos serán analizados como parte de esa investigación en curso.